Le 28 octobre 2020, nous vous annoncions le projet de vélo électrique de la marque Harley Davidson

Ils l’ont fait ! Après sa première moto électrique baptisée Livewire, Harley Davidson, lance son premier vélo électrique. Serial 1 Cycle Company, une marque dédiée au vélo électrique formée avec le fabricant de motos américain emblématique Harley-Davidson, Inc, est heureuse d’annoncer un partenariat avec Harley-Davidson Europe qui apportera une gamme de vélos électriques Serial 1 aux concessionnaires Harley-Davidson à travers l’Europe, dès cet été.

À partir du 1er août, la communauté européenne de l’eBicycle, en pleine expansion, pourra se rendre chez un concessionnaire Harley-Davidson et choisir parmi une gamme de vélos électriques à assistance qui combinent la liberté et la simplicité d’un vélo avec la joie sans effort de l’énergie électrique.

Les eBicycles Serial 1 permettront à chacun de rouler plus loin, plus vite et avec moins d’effort, faisant de l’eBicycle la solution parfaite pour les déplacements urbains et les loisirs. Jason Huntsman, président de Serial 1, déclare : « Nous sommes très heureux de présenter un excellent produit aux concessionnaires Harley-Davidson en Europe. Nous pensons que la combinaison d’un excellent produit, d’un marché en pleine croissance et d’un réseau de concessionnaires passionnés est la recette du succès.«

« Le marché dynamique et en pleine croissance des eBicycles est à l’avant-garde d’une révolution mondiale de la mobilité« , ajoute Aaron Frank, directeur de la marque Serial 1. « Proposer les eBicycles Serial 1 dans les concessions européennes permet à Harley-Davidson de jouer un rôle clé dans cette révolution de la mobilité tout en permettant à Serial 1 de proposer une expérience de conduite inégalée, ancrée dans le plaisir, la liberté et l’aventure sur deux roues.«

À propos de Serial 1

Serial 1, Powered by Harley-Davidson, propose des vélos électriques haut de gamme guidés par une conception intelligente et centrée sur l’humain et fabriqués à l’aide de la technologie de vélo la plus avancée disponible, afin de créer le moyen le plus simple et le plus intuitif de faire l’expérience du plaisir, de la liberté et de l’aventure instantanée que procure la conduite d’un vélo électrique à pédalage assisté. Pour en savoir plus, visitez le site www.serial1.eu.

Le tarif des vélos Serial 1 s’échelonne de 3 499 à 4 699 euros, en passant par le modèle RUSH/CTY THRU vendu 4 599 euros. La vitesse des trois modèles est de 25 km/h.

Crédit photo : Serial 1 - Harley Davidson©

