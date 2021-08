Si l’on sait en général que Johannes Gutenberg a inventé l’imprimerie, il est plus rare de connaître les origines du photocopieur, outil devenu indispensable parmi la bureautique contemporaine. Monsieur Vintage revient sur les débuts de cet appareil qui parfois nous agace quand les feuilles se bloquent dedans, mais dont on ne peut plus se passer.

L’Allemand Johannes Gutenberg a inventé l’imprimerie en 1454, sur la base de caractères mobiles en métal. À l’origine de la typographie moderne, mais endetté, Gutenberg cédera son invention dès 1455 au banquier Johann Fust, auprès duquel il ne pouvait rembourser la dette contractée pour travailler sur son invention révolutionnaire.

Johann Fust fît appel par la suite à l’imprimeur allemand Peter Schoeffer, qui perfectionna la presse typographique de Gutenberg. Mais c’est Gutenberg qui imprimera le premier livre en Europe. Il s’agissait du traité de grammaire de Donat, grammairien latin du IVe siècle.

De l’imprimerie au photocopieur

Cinq siècles plus tard, un certain Chester Carlson, physicien américain, invente la xérographie, un procédé qui permet la reproduction de documents et utilisé dans la grande majorité des photocopieurs. Un énorme business allait s’ouvrir, avec les imprimantes elles-mêmes, mais également les produits consommables qui y sont associés, tels que le papier, les toners et les cartouches d’encre. Nous sommes en 1937 et Chester Carlson travaille au service des brevets d’une compagnie électronique, à New York.

Surpris par le grand nombre de demandes de copies des dépôts de brevets, le physicien décide de travailler sur un procédé qui permettrait de copier des documents à grande échelle. Il s’associe avec un collègue en 1937 ; Otto Kornei, physicien allemand réfugié aux États-Unis. Les deux comparses travaillent ensemble jusqu’à mettre au point, le 22 octobre 1938, un procédé électrophotographique. L’événement se déroulant à Astoria, dans l’Oregon, le document reproduit indique la date et le lieu du premier essai de reproduction : 10-22-38 Astoria.

Pour faire court, ce procédé est basé sur l’utilisation d’un rouleau recouvert de sélénium. Ce dernier étant photoconducteur, la lumière renvoie uniquement les parties sombres du texte projeté, qui est fixé par chauffage. La photocopie était née et l’imprimante allait utiliser ce procédé pour l’impression de documents.

Dix ans d’attente

Il faudra toutefois attendre 1947 pour que le système mis au point par Chester Carlson ne soit exploité. La plupart des industriels de l’époque refusait en effet de se lancer dans l’exploitation de ce procédé. Mais en 1947, la Haloid Company, une petite entreprise de papier photographique de Rochester, achète les droits d’exploitation.

En 1949, Haloid Company sort la première photocopieuse : le modèle XeroX Model A.

Cette nouvelle technique est alors baptisée « xérographie » par le célèbre quotidien New York Times. La Haloid Company devient la Haloid Xerox Company en 1958 puis la Xerox Corporation en 1961. Une multinationale qui fera de Chester Carlson un homme riche, très riche.

En 1953 sortira la première imprimante à haute vitesse, développée par la société Remington-Rand. Quant au premier copieur laser, il est arrivé en 1971 après avoir été développé au centre de recherche Xerox Palo Alto. Baptisé EARS, il reprenait la technologie de Carlson avec l’utilisation en sus d’un faisceau laser. Un nouveau procédé qui permet aujourd’hui d’imprimer ses plus belles photos sur papier, évitant de les perdre si jamais votre disque dur rend l’âme.

L’étape ultime : l’imprimante 3D, capable de créer des objets à l’aide de résines et différents matériaux, fera son apparition au début des années 2000, avec une nette progression en 2010, année où la technologie d’impression et les matériaux progressent de façon importante.

