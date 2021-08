Kawasaki annonce la sortie de la Z900RS SE pour 2022

Kawasaki sortira un nouveau modèle de sa très réussie Z900 RS au début de l’année 2022. Baptisée Z900 RS SE, cette nouvelle mouture arborera une nouvelle robe jaune et noire, avec des jantes dorées. Côté mécanique, rien ne change.

La Z900 RS de Kawasaki se déclinera en Z900 RS SE au début de l’année 2022. C’est ce que vient d’annoncer la marque japonaise. La superbe néo-rétro de Kawa recevra de nouvelles suspensions Öhlins pour l’arrière et une suspension réajustée sur l’avant.

L’esprit vintage des années 70 est conservé et même renforcé, avec l’esprit de la légendaire Z1 qui planera également au-dessus de la version SE.

Preuve en est : remettant au goût du jour l’une des peintures les plus prisées de Kawasaki dans les seventies, la nouvelle Z900RS SE sera disponible dans la livrée classique “Yellow Ball” de la Z1 Super Four originale de 1972.

Au guidon de cette nouvelle Z900 RS SE, vous ne passerez pas inaperçu avec les nouvelles jantes dorées assorties à la fourche inversée. Grosse différence par rapport à la version classique, la nouvelle Z900RS SE sera équipée d’une suspension arrière Öhlins avec réglage de précharge.

Le freinage est également modifié et amélioré : adoption d’un ensemble étrier Brembo pour l’avant. Les deux disques avant Brembo de 300 mm de diamètre sont saisis par des étriers monoblocs Brembo M4.32 à montage radial, assistés par un maître-cylindre Nissin à pompe radiale de plus petit diamètre (17,5 mm de diamètre au lieu de 19,1 mm sur le modèle standard) qui active le freinage par le biais de durites tressées en acier inoxydable offrant une plus grande puissance de freinage et une progression linéaire lors du freinage, ainsi que la fourche avant : la fourche inversée de 41 mm, non seulement resplendissante avec ses tubes extérieurs dorés, mais aussi avec des réglages standard affinés pour créer un équilibre idéal entre l’avant et l’arrière de la moto.





Facile à repérer à l’arrière de la machine, le modèle SE est équipé d’un amortisseur Öhlins S46 avec réglage de la précharge. Doté d’un corps en aluminium et d’une construction monotube, le grand piston de 46 mm de diamètre et les chambres à huiles et à gaz internes séparées par un piston flottant procurent une sensation d’adhérence et de maniabilité supérieure.





Sur le plan esthétique, la Z900RS SE, qui arbore les lettres « RS » du logo de couleur rouge sur les caches latéraux, se différencie encore davantage grâce à des caches latéraux de radiateur peints en noir, ainsi que des jantes à bâtons plats couleur or.

Côté tarif, Kawasaki n’a rien communiqué pour le moment. La marque nous a toutefois fait comprendre que le prix serait situé sous la barre des 15 000 euros.

Crédit photo : Kawasaki©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Kawasaki Z900 RS