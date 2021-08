Murder Party sortira dans les salles de cinéma le 24 novembre 2021. Cette comédie policière réunit Miou Miou, Eddy Mitchell et Zabou Breitman pour le premier long-métrage du jeune réalisateur Nicolas Pleskof.

Tout le monde connaît le célèbre jeu de société Cluedo. Créé en 1943 par Anthony et Elva Rosalie Pratt, son principe était de découvrir parmi les joueurs qui était le meurtrier d’un crime commis dans un manoir anglais.

Le film Murder Party reprend le concept du Cluedo au travers d’un scénario qui se rapproche du jeu :

Jeanne Chardon-Spitzer, brillante architecte, se voit confier la réhabilitation du somptueux manoir des Daguerre, étrange famille à la tête d’un empire du jeu de société. Quand César, le patriarche, est retrouvé assassiné en pleine Murder Party, Jeanne est entrainée dans un jeu d’enquête grandeur nature pour démasquer le meurtrier.

Après Make it soul, D’un monde à l’autre, Genius Loci, Yul et le serpent et Zoo comme scénariste sur des courts-métrages, Nicolas Pleskof signe avec Murder Party son premier long-métrage, réunissant un casting riche ; Alice Pol, Miou Miou, Eddy Mitchell, Pablo Pauly, Gustave Kervern, Pascale Arbillot, Sarah Stern et Zabou Breitman.

Murder Party – un film de Nicolas Pleskof – sortie : 24/11/2021 – comédie policière – société de production : Kazak Productions

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

