Le grand retour d’Alpine aux 24H du Mans célébré samedi prochain

Fondée en 1955 par Jean Rédélé, fils de garagiste dieppois, pilote, plus jeune concessionnaire Renault de France, diplômé HEC et concepteur de voitures, la marque Alpine est une des grandes fiertés françaises, au même titre que le TGV, le Minitel (l’ancêtre d’internet pour les plus jeunes) ou le Concorde ! Disparue en 1995, la marque a fait son grand retour en 2018 avec la nouvelle A110, digne héritière de l’Alpine A110 sortie en 1962. Samedi 21 août, la marque française marquera son grand retour aux 24H du Mans, un moment fort en émotions à coup sûr.

Fondée en 1955 par Jean Rédélé, Alpine s’est affirmée au fil des ans avec ses voitures de sport à la française. En 2018, la marque présente la nouvelle A110, une voiture de sport fidèle aux principes intemporels d’Alpine en matière de compacité, de légèreté, d’agilité et de plaisir de conduite. En 2021, est créée la Business Unit Alpine. Elle devient la marque dédiée aux voitures de sport innovantes, authentiques et exclusives de Renault Group, bénéficiant de l’héritage et du savoir-faire de son usine historique de Dieppe ainsi que de la maîtrise de l’ingénierie des équipes d’Alpine Racing et d’Alpine Cars.

ALPINE CÉLÉBRERA SA PASSION DU SPORT AUTOMOBILE EN LEVER DE RIDEAU DES 24 HEURES DU MANS

Alpine marquera son grand retour dans la catégorie reine des 24 Heures du Mans par une parade exceptionnelle en lever de rideau de la course. Organisé samedi à 14h10, l’événement réunira Alpine F1, A470, A110 GT4, A110 Rally et A110S sur le Circuit de la Sarthe.

Les pilotes Alpine F1 Team Fernando Alonso et Esteban Ocon seront rejoints par plusieurs fers de lance d’Alpine en sport automobile.

Marque née de la compétition pour la compétition, Alpine a progressivement développé depuis 2013 sa présence sur les circuits ainsi que les spéciales de rallye sous l’impulsion d’un programme couvrant plusieurs disciplines. Désormais victorieuse sur tous les terrains, Alpine célèbrera sa passion du sport automobile à l’occasion d’une parade dans le cadre des 24 Heures du Mans. Organisée en lever de rideau de l’épreuve, cette exhibition verra les pilotes Alpine F1 Team se joindre à la folle semaine mancelle.

Double Champion du Monde FIA de Formule 1 et deux fois vainqueur des 24 Heures du Mans, Fernando Alonso prendra le volant d’une Alpine F1 aux couleurs de l’A521. Après avoir offert à Alpine son premier succès en F1 au Grand Prix de Hongrie, Esteban Ocon sera aussi présent avec une A110 GT4, une voiture ayant remporté la GT4 International Cup en 2018 avant de briller à travers l’Europe.

Sacré avec les pilotes Alpine Elf Matmut Endurance Team André Negrão et Nicolas Lapierre, Pierre Thiriet les rejoindra avec l’A470 s’étant imposée aux 24 Heures du Mans en 2018 et 2019 lors de sa reconquête du titre LMP2 en Championnat du Monde FIA d’Endurance. Champion de France deux roues motrices des Rallyes et vainqueur du Rallye Monte-Carlo 2021 en Coupe FIA R-GT, Manu Guigou complètera ce panorama du programme compétition d’Alpine avec l’A110 Rally.

Cinq A110S de série confiées à des personnalités évolueront à leurs côtés, avec notamment Nicolas Longuet, pilote Alpine eSports Team, Lilou Wadoux, actuellement deuxième de l’Alpine Elf Europa Cup et leader de la catégorie Junior, ou encore Laurent Rossi, CEO d’Alpine.

Prévue moins de deux heures avant le départ, la parade présentera l’étendue sans équivalent du programme compétition d’Alpine, qui ambitionnera d’ajouter une nouvelle ligne à un palmarès déjà riche aux 24 Heures du Mans.

PROGRAMME

Mercredi 18 août 14h00-17h00 : Essais libres 1 19h00-20h00 : Essais qualificatifs 22h00-00h00 : Essais libres 2

Jeudi 19 août 14h00-17h00 : Essais libres 3 21h00-21h30 : Hyperpole 22h00-00h00 : Essais libres 4

Samedi 21 août 11h30-11h45 : Warm-up 14h10-14h25 : Parade Alpine 16h00 : Départ des 24 Heures du Mans.

Crédit photo : Photo Paulo Maria / DPPI - Alpine©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : 24H du Mans 2021