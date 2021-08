Valentino Rossi prend sa retraite moto et se dirige vers l’automobile

Valentino Rossi a officiellement annoncé son départ à la retraite à la fin de saison 2021. Âgé de 42 ans, le nonuple champion du monde de vitesse moto n’a toutefois pas dit son dernier mot, puisqu’il va se diriger vers le pilotage automobile.

La retraite à 42 ans

C’est fait, Valentino Rossi a annoncé son départ à la retraite. Ce pilote atypique par son palmarès (9 titres de champion du monde en Moto GP), sa taille (1m80, ce qui est grand pour un pilote moto) et son âge (42 ans et toujours inscrit en Moto GP au sein du Sepang Racing Team, aux côtés de Franco Morbidelli sur Yamaha) souhaite se diriger vers le pilotage automobile.

Un N°1 estampillé 46 !

C’est ce qu’a annoncé « The Doctor » lors d’une conférence de presse au Grand Prix de Styrie, en Autriche, jeudi 5 août 2021. Né le 16 février 1979 à Urbino, en Italie, Valentino Rossi est le fils du pilote de vitesse moto Graziano Rossi, qui roulait en 250 et 500 cm3 sous le numéro … 46 ! Un numéro que Valentino décide de porter dès son arrivée en 125 cm3 et qu’il a conservé durant 26 saisons, alors qu’il aurait pu prétendre au numéro 1, réservé aux champions du monde.

Surnommé « The Doctor » en référence au titre très souvent donné en Italie aux gens spécialisés et compétents dans un domaine, Rossi totalise 115 victoires en Grand Prix. Il est également 7 fois vainqueur du Monza Rally Show sur Ford Focus WRC et Fiesta WRC (2006 , 2007, 2012, 2015, 2016, 2017 et 2018).

Valentino a débuté les sports mécaniques très tôt, dès l’âge de 4 ans, sur un karting de 60 cm3. À 5 ans, son père Graziano remplace le moteur de 60cm3 par un 100 cm3 ! Le jeune Rossi remporte des courses régionales moto au début des années 90, avant de remporter le championnat d’Italie en 125 cm3 en 1995, à l’âge de 16 ans. La même année, il se classe 3ème au championnat d’Europe.

9 titres de champion du monde

Il intègre le Moto GP en 1996 chez Aprilia, dans la catégorie 125 cm3. Il remporte son premier titre de champion du monde en 1997 et passe en 250 cm3, toujours chez Aprilia. Il remporte un second titre de champion du monde en 1999 – catégorie 250 cm3.

Le champion continue son ascension en intégrant l’écurie Honda dès l’année 2000, sur une Honda 500 cm3. En 2021, il devient champion du monde pour la troisième fois. Il décroche 2 autres titres mondiaux sur Honda en 2002 (1er titre en Moto GP) et 2003.

Il rejoint l’écurie Yamaha en 2004 et remporte avec elle 2 autres titres mondiaux en 2004 et 2005, puis son 8e et 9e titre mondial en 2008 et 2009, toujours chez Yamaha. Depuis ces 9 titres de champion du monde, The Doctor n’a plus remporté de titre mondial, après une période noire chez Ducati en 2011 et 2012.

Il réintègre le team Yamaha (qu’il n’aurait jamais dû quitter ndlr) en 2013 et ne l’a pas quitté depuis. Valentino se classe alors dignement 4e, 2e, 2e, 2e, 5e, 3e, 7e, puis 15e et 19e sur les saisons 2020 et 2021.

Mais celui qui a inventé la sortie de jambe à l’approche de courbes n’a plus rien à prouver ! Il nous a enchantés par son pilotage 26 ans durant, avec des combats légendaires sur piste, une technicité rare et ses remontées spectaculaires. Pilote de génie, patron de l’écurie VR46 et à la tête d’une fortune estimée à 200 millions de $, Valentino Rossi a tous les atouts pour réussir dans ses nouveaux projets et transformer sa retraite en une nouvelle réussite, dans les affaires !

Bientôt aux 24H du Mans

« J’ai décidé d’arrêter à la fin de la saison, je suis un pilote à vie je crois, je vais juste passer des motos aux voitures, pas au même niveau mais je pense que je vais continuer à courir ». C’est ce qu’a déclaré Valentino Rossi jeudi dernier lors de sa conférence de presse, avec dans le viseur les 24H du Mans automobile.

Étiquettes : Retraite Valentino Rossi