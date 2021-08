Motor Passion se tiendra à Avignon du 10 au 12/09/2021

Motor Passion d’Avignon se tiendra au Parc Expo du 10 au 12 septembre 2021. Le salon vintage dédié aux deux et quatre roues accueillera plus de 300 exposants, sur une surface totale de 50 000 M².

Le salon Motor Passion se déroulera au Parc Expo d’Avignon les 10-11-12 septembre 2021. Regroupant plus de 300 exposants sur 50 000 M², ce grand rendez-vous de passionnés proposera aux visiteurs de découvrir d’anciens modèles mécaniques, auto et moto, ainsi que différents clubs régionaux, des vendeurs d’objets rétro (miniatures entre autres), des vêtements etc.

De nombreuses animations seront mises en place durant les 3 jours. Le prix d’entrée est de 12 euros pour un adulte, 10 euros en tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans et le pass de 3 jours est vendu 28 euros.

Les principaux pôles de Motor Passion :

• Clubs et Associations

• Vendeurs de pièces et accessoires, produits d’entretien, documentation, miniatures…

• Organisateurs d’évènements

• Galerie des Artistes

• Véhicules utilitaires et agricoles

• Vente aux enchères

• Véhicules de compétition et de prestige

• Animations…

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos billets. Retrouvez toutes les informations et détails de cet événement en cliquant sur ce lien.

Étiquettes : Motor Passion Avignon