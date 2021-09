Dans 2 jours, le grand rendez-vous annuel du Véhicule de Loisirs ouvrira ses portes ! Après 2 ans d’absence, ce salon sonne comme l’événement incontournable de l’année pour y découvrir toutes les dernières nouveautés.

Le salon des Véhicules de Loisirs ouvrira dans 2 jours. Il réunira tous les acteurs qui font la magie de cet univers : les constructeurs de camping-cars, vans, fourgons aménagés, caravanes, mobil-homes, remorques ainsi que les fournisseurs d’équipements et d’accessoires. La presse spécialisée, les associations d’utilisateurs, les voyagistes, les sociétés de services, les organisations professionnelles et les organismes de crédit et d’assurance, seront au rendez-vous pour apporter leurs conseils et partager leurs bons plans sur ce marché hyper dynamique et innovant !

À propos du salon

Le Salon des Véhicules de Loisirs, qui se tient annuellement au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget depuis 1966, est de par sa pérennité et ses chiffres, la plus grande vitrine de France de l’industrie française et européenne du secteur d’activités. Pendant 9 jours, camping-cars, fourgons, vans, résidences mobiles, caravanes, remorques, équipements et accessoires y sont installés, ainsi que les représentants de la presse spécialisée, les associations liées au secteur d’activité, les organismes de crédit et d’assurance. Un parking automobile, une surface dédiée aux camping-cars des visiteurs du Salon, un centre d’essais complètent les halls d’exposition.

Le Salon des Véhicules de Loisirs propose une application gratuite de géolocalisation (Mapwize). Rien de plus simple il suffit de scanner le QR code disponible sur le salon, sur le guide de visites distribué à l’entrée ou sur le site web. Les visiteurs peuvent ainsi préparer en toute sérénité leur venue au Salon et trouver plus facilement les stands qu’ils souhaitent visiter. L’expérience du Salon des VDL en immersion totale !

Le centre d’essais Pour les passionnés ou ceux qui souhaitent s’initier à ce nouvel Art de Vivre

Le Salon leur offre la possibilité d’essayer le véhicule de leur choix avec le centre d’essais spécialement aménagé et animé par les constructeurs automobiles : Fiat, Ford, Mercedes, etc. Une expérience insolite qui allie découverte des derniers modèles et plaisir de conduite dans des conditions réelles de circulation autour du Parc des Expositions.

L’aire de stationnement En plein cœur du Parc des Expositions de Paris Le Bourget

Les visiteurs qui souhaitent venir avec leurs véhicules de loisir bénéficient d’une aire de stationnement de plus 100 000 m2 dédiée.

Salon des véhicules de loisirs

Du 25 septembre au 3 octobre 2021

De 10H à 19H

Paris-Le Bourget

Tarifs : 12 euros ou 7 euros tarif réduit. Gratuit pour les -10 ans

Toutes les informations en cliquant sur ce lien

Crédit photo : Pixabay©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : camping-cars