Le jeans est un incontournable dans la garde-robe des hommes, comme des femmes ! Il est indémodable et peut se porter dans presque toutes les circonstances ! Il suffit de bien choisir les autres vêtements et accessoires qui l’accompagnent et le tour est joué ! Voici une nouveauté dans le monde du jeans : le jeans S-tech !

La technologie S-REPEL et S-RESIST pour les jeans S-tech

Les jeans S-tech sont un concentré de nouvelle technologie pour toujours plus de confort et de praticité !

La technologie S-RESIST permet de rendre le pantalon résistant, thermorégulateur et antibactérien. Le tissu est renforcé grâce à des fibres très résitantes qui composent un mélange très solide, durable, conforable et léger. Les jeans fabriqués grâce à cette technologie sont résistants à l’abrasion et aux déchirures ! Ils sont également capables de réguler la température du corps ainsi que de contrôler l’humidité, donc la transpiration. Enfin, leur matière ne permet pas aux micro-organismes de se développer : on évite ainsi les mauvaises odeurs à coup sûr !

La technologie S-REPEL, quant à elle, permet au jeans pour homme d’être imperméable à l’eau et aux tâches. Si une saleté se dépose sur votre jean S-tech, vous n’aurez qu’à l’essayer comme une tâche sur une table avec un coup d’éponge ! La pluie ne pénètre pas dans le tissus, ce qui vous permet de rester au sec même par mauvais temps. Enfin, les bactéries et les mauvaises odeurs sont aussi évitées grâce à cette nouvelles technologie.

Les jeans S-tech : beaucoup de nouveautés !

Différents modèles de jeans S-tech sont disponibles sur le marché ! Vous trouverez par exemple des pantalons imitant très bien le vrai denim ! Vous aurez l’embarras du choix : des jeans slim, droits ou évasés, des joggings avec ceinture élastique de plusieurs couleurs, etc.

Le jean droit S-REPEL foncé fait partie des nouveautés les plus appréciée. Avec son coloris profond et son effet blanchi, ce pantalon est un classique que tous les hommes devraient avoir ! Doté de la fameuse technologie S-REPEL, il a une protection contre tous les liquides et substances tachantes qui lui permet de rester propre plus longtemps. Sa technologie antibactérienne est très innovante et évite le développement de bactérie sur le tissus. Ceci empêche donc le développement des mauvaises et qui vous permet de porter votre pantalon plus longtemps avant de le laver !

Quelques instructions sont à respecter pour conserver la qualité des pantalons S-tech, composé à 100% de coton organique. Ils sont lavables en machine avec un cycle normal à 30 degrés, mais il est absolument déconseillé de les repasser au fer chaud. Il est également possible de faire un nettoyage à sec en utilisant des produits classique. Attention, le séchage en machine est interdit ! Il risquerait de sérieusement endommager votre jean !

Ces pantalons ont la particularité d’être très résistants aux tâches, à la pluie, et à l’usure en général. Ils vous permettent d’investir dans des vêtements de qualité et durables que vous n’aurez pas à racheter chaque année ! Choisir une matière telle que le S-tech permet de participer à la préservation de la nature en évitant les déchets et de consommer toujours plus !

