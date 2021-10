Fabio Quartararo devient le 1er pilote français champion du monde de MotoGP

C’est un dimanche historique pour Fabio Quartararo et pour la France. Le jeune pilote moto français vient en effet d’être sacré Champion du Monde de MotoGP, à l’issue du Grand Prix d’Emilie-Romagne. C’est la première fois qu’un français décroche ce titre en catégorie reine, Fabio l’a fait alors qu’il n’a que 22 ans. Bravo Champion.

Alors qu’il reste 2 Grands Prix pour boucler le Championnat du Monde de MotoGP 2021, le pilote français Fabio Quartararo vient d’être sacré Champion du Monde de la catégorie reine, après le Grand Prix D’Emilie-Romagne en Italie, où le jeune prodige de 22 ans a terminé 4ème. Totalisant 267 points au classement général, Fabio est sûr de remporter le titre puisqu’il distance désormais de 65 points le second ; Francesco Bagnaia et sa Ducati. L’italien totalise en effet 202 points et même s’il finissait premier des deux prochains MotoGP, il totaliserait 252 points. L’affaire est donc pliée pour le pilote français, qui donne quoi qu’il arrive à l’hexagone son premier titre de Championne du Monde de MotoGP.

Jamais en 82 championnats du monde de MotoGP, créé en 1949, un français n’a remporté le titre. Les meilleures positions enregistrées par un pilote bleu/blanc/rouge en MotoGP ont été celles de Raymond Roche ; 3ème du championnat en 1984 et Christian Sarron, 3ème également en 1985 et 1989. Ce dimanche 24 octobre 2021 est donc une journée historique pour le sport mécanique français en général et moto en particulier.

Parti de la 15ème place sur la grille de départ, Fabio Quartararo a réussi e remonter jusqu’en 4ème place sur le circuit italien d’Emilie-Romagne. C’est le pilote espagnol Marc Marquez qui remporte la victoire, sur sa Honda Repsol.

Né le 20 avril 1999 à Nice, Fabio Quartararo est le fils d’un ancien champion de France moto en 125 cm3 : Étienne Quartararo. Le jeune prodige a débuté la moto dès l’âge de 4 ans et fait ses débuts en Moto3 à 15 ans (grâce à une dérogation spéciale sous la pression du team HRC) sur le team Estrella Galicia-Honda (notre photo). Plus jeune pilote à remporter le championnat CEV Moto3 en 2013, celui qu’on surnomme aujourd’hui El Diablo a intégré la catégorie reine du MotoGP en 2019 chez Yamaha Petronas SRT. L’année prochaine, il intégrera le team officiel Yamaha Monster Energy.

Sébastien Poirier, Président de la Fédération Française de Motocyclisme a déclaré : « Fabio marque de son empreinte l’Histoire du Sport Motocycliste Français et Mondial. Un grand bravo ! Il fait la fierté de notre communauté et de tout un pays qui se passionne de plus en plus pour la moto. La FFM a besoin d’ambassadeur comme lui pour faire rayonner notre sport et susciter des vocations chez les plus jeunes. La Fédération déploie dès 2022 un projet ambitieux pour la discipline vitesse. Il consistera à ouvrir l’accès à la pratique via le développement des écoles labellisées et des championnats régionaux. Les plus talentueux d’entre eux bénéficieront d’un accompagnement jusqu’au firmament de notre sport. A travers ce pilote d’exception, c’est également la filière économique française des sports mécaniques qu’il convient de valoriser. »

Crédit photo : Flickr©

