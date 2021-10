PARIS LA DEFENSE ARENA vient d’annoncer le report du Supercross de Paris. L’événement devait se tenir les 6 et 7 novembre 2021.

La prochaine édition du Supercross de Paris, qui devait se dérouler les 6 et 7 novembre prochains à Paris La Défense Arena, ne pourra malheureusement pas avoir lieu à ces dates.

Dans des circonstances rendues particulièrement difficiles par la crise sanitaire et les conséquences de celle-ci sur les voyages internationaux, en particulier depuis les Etats-Unis, les équipes de Larivière Organisation ont remué ciel et terre afin de maintenir cette édition telle qu’elle était prévue à ces dates. Malheureusement, en dépit de tous ses efforts, Larivière Organisation déplore que ces dates soient devenues intenables et présente ses excuses à ses fidèles visiteurs pour le désagrément causé par ce changement.

Cependant, les équipes du Supercross de Paris et Paris La Défense Arena ont décidé de ne pas baisser les bras et travaillent d’arrache-pied pour pouvoir offrir à son public de connaisseurs un spectacle sportif à la hauteur de son prestige, au prix d’un décalage de quelques semaines et d’un format repensé.

Les détenteurs de billets n’ont besoin de ne rien faire à ce stade et Larivière Organisation fait son maximum pour pouvoir communiquer tous les détails de cette 38ème édition dans les jours qui viennent aux fans tricolores et européens. Les modalités de remboursement / report seront communiquées dans le même temps.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : PARIS LA DEFENSE ARENA