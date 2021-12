La 22ème Traversée de Paris en anciennes se déroulera le 9/01/2022

La 22ème édition de la Traversée de Paris en anciennes se déroulera le dimanche 9 janvier 2022. Le départ du convoi se fera comme chaque année depuis l’esplanade du Château de Vincennes, tôt le matin. Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de véhicules anciens, qu’ils soient à deux, trois ou quatre roues voire plus !

À l’occasion de ce gigantesque rassemblement, organisé par Vincennes en Anciennes, 700 véhicules de plus de 30 ans sont attendus (autos, motos, vélomoteurs, vélos, bus et tracteurs). Pour ce premier rendez-vous de l’année, les fidèles se presseront aux aurores sur le parvis sud du Château de Vincennes car le départ des véhicules est prévu dès 7h15. Un engouement qui reste intact au fil des Traversées alliant joie de vivre et plaisir de se retrouver tout en partageant avec les spectateurs ces moments uniques.

Un voyage dans le passé

La Traversée de Paris offre le plateau le plus riche et le plus divers qui soit. Elle est une fabuleuse machine à remonter le temps qui mêle allègrement les marques, les modèles, les années. Une petite quarantaine de kilomètres sera nécessaire pour boucler le parcours. L’histoire du Paris d’hier côtoiera celle du Paris d’aujourd’hui autour du thème : lieux cultuels et culturels.

Lors de la dernière Traversée de Paris, cet été, plus de 70 marques étaient représentées dont une dizaine disparue. Citroën 5 HP, Ford T, Talbot Baby Sport, Traction Avant, Peugeot 402, Panhard, Triumph, Simca Aronde, Facel Vega, Austin Healey, Ford Mustang, Jaguar MKII type E, Alpine A 110, Citroën CX, Isetta, Rolls Royce… motos et vélomoteurs : Terrot, Dollar, Zündapp…

Des années 20 aux années 90, ce sont des pans entiers de l’histoire de la locomotion que l’on peut reconstituer. Chacun retrouve un véhicule qui lui évoque le passé, admire les chromes rutilants et la ligne parfaite des carrosseries.

Paris pour terrain de jeu

Paris est un immense champ de découverte. Les monuments les plus emblématiques n’en finissent pas de livrer leurs secrets et surprennent les plus blasés. De nombreux lieux cultuels seront des points de passage du parcours. Ainsi, Notre-Dame dont les équipages pourront apprécier l’avancement des travaux, la basilique du Sacré-Cœur qui s’ouvre vers le centre de la capitale a, pour des raisons topographiques, une orientation Nord-Sud (et non Est-Ouest comme toutes les églises).

Bâtie entre 2013 et 2016, la cathédrale de la Sainte Trinité (orthodoxe russe) est un joyau contemporain qui jouxte le Pont de l’Alma. Fabriqués à Vannes, ses cinq bulbes sont constitués de vingt pétales de fibre de verre recouverts de 90 000 feuilles d’un alliage d’or et de palladium. Ils symbolisent le Christ et les quatre évangélistes.

Avec son minaret de 33 mètres, la Grande Mosquée de Paris, la plus ancienne mosquée de France métropolitaine, sera également sur le tracé.

La Traversée de Paris sillonnera près du Louvre (le plus grand musée du Monde) et de l’Institut de France qui regroupe cinq académies dont l’Académie Française… La très animée place de la Contrescarpe, près de la rue Mouffetard en plein quartier latin, constituera une des étapes et figurera sur l’affiche réalisée par Thierry Dubois pour cette 22e édition. Le nom de cette place fait référence au talus extérieur du fossé (contrescarpe) autrefois situé devant l’enceinte de Philippe Auguste. À partir de midi, les équipages inscrits pour le déjeuner-spectacle du mythique cabaret le Lido de Paris convergeront vers l’avenue des Champs-Elysées.

Informations pratiques

Départ des voitures, motos, vélos entre 7h15 et 9h du parvis sud du château de Vincennes.

Départ des tracteurs : 7h30

Départ des bus à 8h précises – Prix : 10 € (inscription sur le site, dans la limite des places disponibles – RDV devant le Parc floral de Vincennes). Les bus et une partie des véhicules reviendront sur le parvis sud du château de Vincennes à partir de 12h30.

Renseignements pratiques et/ou réservation : fiche téléchargeable sur le site : http://www.vincennesenanciennes.com

Mesures sanitaires en fonction des directives gouvernementales en vigueur en janvier 2022

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

