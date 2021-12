Déjà essayé dans sa version initiale Travel , à sa sortie, le trail Moto Guzzi V85 TT est passé à la norme Euro5 en 2021, perdant au passage 4 chevaux. Nous avons essayé cette nouvelle mouture, qui n’a en revanche rien perdu de son charme, bien au contraire.

Une nouvelle proposition

Lancé début 2019, le trail Moto Guzzi est venu bousculer le marché encombré des trails routiers. Mais il est arrivé avec une nouvelle proposition, loin de l’escalade de puissance recherchée par la concurrence, avec un “petit” bicylindre emprunté à la V9 de “seulement” 80 chevaux. Une puissance suffisante pour le motard qui recherche la balade, l’aventure tranquille et qui n’envisage pas de courir le Dakar.

-4 chevaux avec Euro5

Deux ans après, le V85 TT passe à la norme Euro5. Il perd à l’occasion 4 chevaux (76 aujourd’hui contre 80 sur la version précédente), mais gagne en plaisir de conduite, avec plus de couple à bas et mi-régime. On ne s’en plaindra pas.

Afin de répondre aux normes Euro 5, le trail italien a modifié sa cartographie moteur et adopté de nouvelles cames. Le constructeur en a profité pour ajouter 2 modes de conduite, portant votre choix à 5 sélections ; Sport, Custom (les nouveaux modes), Off-Road, Road et Rain.

Une fois sur la selle perchée à 83 cm de selle, l’assise est bonne et confortable, grâce à la large selle. Le buste est droit, les bras fléchis et les doigts à portée des commandes, naturellement et intuitivement.

Très bien équipée de série

Le compteur à écran TFT couleurs distille toutes les informations nécessaires, avec à sa gauche, un port USB bien pratique. La moto est équipée, de série, d’un régulateur de vitesse. Sous le siège : un autre port USB peut vous permettre de charger un smartphone ou autre GPS.

Rétro et atypique bref, une Guzzi !

Dans cette version noir Etna qui rappelle la lave refroidie du volcan sicilien, le V85 TT a un côté Bad boy sympathique qui s’ajoute au look néo-rétro de la machine. Décidément, Guzzi a le don de sortir des motos au positionnement atypique, et c’est très bien ainsi. Signature de la marque, le bicylindre balance légèrement la machine de gauche à droite au point mort, quand on accélère, vibre, respire, vit quoi ! Parce que comme toutes les Guzzi, le V85 TT a une âme et c’est ce qui fait toute la différence avec les productions japonaises.

La puissance ? Ce n’est pas sa priorité. Le look : vintage et très réussi. Le comportement ? Rien à dire. La machine possède de bonnes accélérations, freine correctement, possède une bonne tenue de cap et est agréable pour le passager, bien installé au fond de la selle et sécurisé grâce aux poignées latérales du porte-bagages.

Bilan : un chameau à forte personnalité

Cette V85 TT 2021 sauce Euro 5 est tout compte fait encore plus agréable que la précédente, avec un couple disponible plus bas, sans oublier les jantes à rayons passées en Tubeless qui perdent chacune 1,5 kg. À un prix raisonnable de 11 999 euros, cette nouvelle V85 TT a tout pour plaire, surtout pour ceux qui cherchent à se démarquer. Seul petit bémol, la bulle fixe qui mériterait d’être un peu plus grande. Pour le reste, rien à redire sur cette mouture 2021. En plus, elle consomme comme un chameau : 4 litres en moyenne pour notre essai et est la seule à proposer un cardan, face aux Bmw F 750 GS, Suzuki 650 V Strom et Triumph Tiger 850 Sport.

GALERIE D’IMAGES – Crédit photo : Alexis Pillon©

LES +

Le look néo-rétro

Le confort

L’équipement complet

Le régulateur

Les –

La bulle, un peu juste en hauteur

FICHE TECHNIQUE MOTO GUZZI V85 TT 850 EURO 5 MODELE 2021

Moteur Bicylindre en V transversal à 90°

Deux soupapes par cylindre (admission en titane)

Refroidissement Air

Cylindrée 853 cc

Puissance maximale 76 CV (56 kW) – 7.500 tr/min (disponible également à 35 kW, permis A2)

Couple maximal 82 Nm – 5.000 tr/min

Homologation Conforme à la directive européenne Euro 5

Émissions 119 g/km (CO2)

Consommation 4,9 l/100 km (notre essai : 4 litres)

Boîte de vitesses 6 vitesses

Réservoir de carburant 23 l (5 litres de réserve)

Hauteur de selle 83 cm

Poids à sec 209 kg.

Poids en ordre de marche 230 kg (selon la directive VO (UE) 168/2013 avec tous les fluides, avec l’équipement standard et en faisant le plein avec au moins 90 % du volume utile du réservoir)

Suspension avant : Fourche télescopique hydraulique inversée Ø 41 mm, avec extension et précharge du ressort réglables.

Suspension arrière : Bras oscillant Biface avec monoamortisseur latéral, extension et précharge du ressort réglables.

Roue avant – Roue sans chambre à air à rayons, 19″ 110/80

Roue arrière – Roue sans chambre à air à rayons, 17″ 150/70

Frein avant Double disque flottant en acier inoxydable Ø 320 mm, étriers Brembo radiaux à 4 pistons opposés

Frein arrière Disque en acier inoxydable Ø 260 mm, étrier flottant à 2 pistons

Equipements de série : écran TFT, éclairage à LED, Ride by Wire, 5 Riding Mode (Street, Rain, Off-road, Sport, Custom), Régulateur de vitesse, Protège-mains, Protection du carter en aluminium, MGCT Moto Guzzi Controllo di Trazione, ABS standard à double canal.

Gamme de couleurs

Versions monochromes : Noir Etna, Centenario

Versions évocatrices : Jaune Mojave, Rouge Uluru

Tarif de notre modèle d’essai : 11 999 euros

Crédit photo : Alexis Pillon©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : ESSAI MOTO GUZZI V85 TT