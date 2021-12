La Porsche 911 2.7 Carrera RS est une légende. Pour les collectionneurs qui seraient à la recherche d’un tel modèle, nous avons une bonne nouvelle : un exemplaire est à vendre chez Girardo.

Pour beaucoup, la Porsche 911 2.7 Carrera RS représente le sommet ultime et perfectionné du concept original de coupé sport Porsche et était destinée à être un classique de tous les temps. L’éminence du modèle à l’avant-garde du monde des voitures de collection au fil des décennies est telle qu’il est devenu une sorte de test décisif pour l’état du marché.

Pour le groupe IV

Satisfaire aux exigences d’homologation du Groupe IV a été la première et la seule raison de la conception de la RS, au grand désarroi des hauts gradés sceptiques de la marque de Stuttgart. Cette Porsche a fini par être produite à 1 580 unités, soit 1 080 de plus que le nombre minimum requis pour ladite homologation, ce qui montre à quel point c’était une voiture formidable.

Demandez aux connaisseurs et ils vous diront que la première série de 500 voitures est la plus désirable aujourd’hui, notamment parce que les panneaux de carrosserie ont été fabriqués à partir d’acier plus fin (et donc plus léger). Deux spécifications générales ont été commercialisées : « Lightweight », qui a canalisé l’esprit hardcore du coureur, et un « Touring » plus moelleux et confortable. Le premier est plus rare, mais le second est resté fidèle aux racines Grand Touring de la 911.

Une expérience unique

À conduire, la Porsche 911 2.7 Carrera RS est une expérience unique. Vous pouvez sentir sa race filiation directe à la 911 S standard, à partir du moment où le six cylindres à plat refroidi par air fait cracher son borborygme caractéristique. Comme on peut s’y attendre d’une Porsche, elle est étanche, solide et sûre, mais la façon dont elle vous inspire confiance et vous incite à continuer est contagieuse.

De plus, une fois que vous vous êtes garé, que vous êtes sorti, que vous avez fermé la porte avec ce « bruit sourd » de manière satisfaisante et que vous vous êtes éloigné, il n’y a rien de tout à fait surprenant à regarder une fois de plus cete 911 élancée, séduisante et étroite. Surtout une avec une queue de canard magnifiquement délicate sur sa base.

Le modèle Porsche 911 2.7 Carrera RS à vendre

La Porsche 911 2.7 Carrera RS mise en vente par Girardo est l’une des meilleure rencontrées par la maison britannique. L’un des quelque 100 exemplaires à conduite à droite construits, le châssis numéro 0918 est peut-être le plus remarquable en ce qu’il s’agissait de la seule RS livrée neuve en Afrique du Sud.

Le propriétaire d’origine basé à Johannesburg, un certain Stanley Bauer, était un collectionneur bien connu qui a utilisé son influence pour persuader le concessionnaire Porsche local de lui vendre une voiture qui n’était pas officiellement désignée pour la région.

Clairement un passionné de goût distingué, Bauer n’a pas hésité lorsqu’il a reçu le bon de commande du représentant sud-africain de Porsche en 1972. Le jaune clair éclatant à l’extérieur contrastait avec le similicuir noir discret. Les sièges sport offrant un meilleur soutien ont été spécifiés pour le conducteur et le passager, ainsi que les appuie-tête en option pour augmenter le confort. Un raffinement supplémentaire a été ajouté avec le toit ouvrant électrique coulissant, une caractéristique particulièrement rare, et les vitres électriques. La cerise sur le gâteau proverbiale était la suppression du script noir « Carrera » sur le côté de la voiture.

30 000 km en 4 ans

Après sa fabrication en mars 1973, le propriétaire d’origine a voyagé jusqu’à Zuffenhausen pour inspecter sa nouvelle fierté et sa joie et, bien sûr, faire un premier essai routier. Ce devait être le premier de nombreux heureux kilomètres au volant de cette Porsche 911 Carrera. Entre octobre 1973, lorsque la voiture a été livrée en Afrique du Sud, et 1977, lorsque Bauer a émigré aux États-Unis, ne lui laissant d’autre choix que de vendre, il a parcouru plus de 30 000 km.

Faisons une avance rapide de 24 ans jusqu’en mars 2002, date à laquelle la 2.7 Carrera RS pouvait être importée aux États-Unis. Le propriétaire d’origine du châssis 0918, alors basé en Californie, a décidé qu’il voulait retrouver sa vieille Porsche, telle était l’estime qu’il avait pour la voiture lorsqu’il était l’ancien propriétaire. Bauer a réussi à retrouver la voiture grâce à son beau-frère, qui l’avait toujours gardée en vue.

Les retrouvailles

On ne peut qu’imaginer la surprise de Bauer de retrouver la voiture toujours en Afrique du Sud et en excellent état. Restant dans les spécifications exactes dans lesquelles elle avait quitté l’usine, la RS avait clairement été chérie et appréciée par ses trois propriétaires suivants, le climat de Johannesburg jouant sans aucun doute son rôle dans la préservation du véhicule. Une fois l’affaire conclue, le châssis 0918 a voyagé aux États-Unis pour retrouver son propriétaire d’origine.

Depuis son arrivée aux États-Unis le 28 mars 2002, le châssis 0918 a été amoureusement utilisé et entretenu de la même manière qu’il l’a toujours été. Le compteur kilométrique affiche aujourd’hui 149 500 km (soit 92 900 miles), ce qui est authentifié par l’abondance de la documentation conservée par les propriétaires de la voiture au fil des décennies. Et la voiture bénéficie d’une nouvelle révision, réalisée par North American Racing Werks en juillet 2021.

La maison Girardo a connu de nombreuses Porsche 911 2.7 Carrera RS, mais rarement avec une combinaison aussi attrayante de spécifications rares et d’une originalité remarquable. Les éléments brillants, les phares, les verres et les vitres latérales/arrière sont tous des caractéristiques d’usine, tout comme les sièges (y compris les inserts en pied-de-poule), les tapis, le tableau de bord et la garniture de pavillon. Naturellement, sous l’extérieur jaune clair se trouvent le châssis, le moteur et la boîte de vitesses d’origine.

De plus, le châssis 0918 est accompagné des outils d’origine, roue de secours et cric, pompe à pneu ultra-rare, manuel du propriétaire et brochure commerciale. Tout cela s’ajoute à la richesse de la documentation accumulée par les gardiens de la voiture au fil des ans.

Non seulement le châssis 0918 présente une rare chance d’acquérir un exemplaire à conduite à droite de la plus grande 911 de Porsche, qui se démarque de la tête et des épaules de ses homologues de production, certes nombreux. Mais cela représente également une opportunité de continuer à écrire une histoire merveilleuse qui, jusqu’à présent, a été un témoignage de l’amour, des soins, de l’attention et de la prévoyance des personnes brillantes qui ont possédé cette 2.7 Carrera RS.

Le prix ? Il n’est communiqué que sur demande, en vous rendant sur le site de Girardo & Co.

Crédit photo : Girardo&Co©

