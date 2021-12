Sorti début 2020, le nouveau Land Rover Defender avait pour difficile mission de remplacer une première version légendaire, qui n’avait globalement pas bougé depuis le lancement de Land Rover en 1948. Nous l’avons essayé dans sa version 90 Hard Top, sur les routes bretonnes, dans le département du Morbihan.

Coup d’œil dans le rétroviseur

En 1947, les frères Maurice et Spencer Wilks décident de créer un véhicule destiné au marché agricole. Un utilitaire robuste et passe-partout. Maurice est alors Designer en Chef chez Rover et son frère, Spencer, est ingénieur au sein de la même marque. La fratrie s’inspire largement de la Jeep Willis pour concevoir leur projet et le premier Land Rover naîtra en 1948.

Il y aura d’abord le Land Rover Série 1, puis le Série 2, le Série 3 et enfin, le Land Rover Defender qui sortira sous cette appellation en 1983. Depuis, le Defender avait peu ou prou changé dans son dessin global. Devenu une référence de la baroude, ce véhicule légendaire a tiré sa révérence fin décembre 2015, au travers d’une version Heritage que nous avions pu essayer sur la piste Off-Road des Circuits de l’Ouest Parisien, à Dreux (retrouvez notre essai en cliquant sur ce lien).

Avec une larme à l’œil, nous avions alors remis les clefs de ce 4X4 de légende au responsable du parc presse Land Rover. Une icône disparaissait, faite de tôle, de rivets, d’un châssis en échelle et d’une rusticité sans égale. Une auto qui avait su conserver son aspect vintage malgré le poids des ans et le marketing.

Quatre ans plus tard, la phase II du Defender était présentée. Les premières images montraient un énorme cube aux formes un peu arrondies et qui respirait la modernité. La déception, puis la curiosité nous submergeaient. Pour nous, le vrai Defender était mort, sacrifié sur l’autel de la modernité. Notre deuil passé, nous décidâmes enfin d’essayer ce nouveau “Def”, afin de voir s’il avait conservé son âme d’antan. C’est sur les terres bretonnes, dans le département du Morbihan, que nous avons pu monter à son bord.

Notre essai

Design néo-rétro

Extérieurement, ce nouveau Defender en impose, comme son aîné. Haut de 1,97 mètre et large de 2,01 mètres, le Defender est un sacré morceau, même dans cette version 90 qui ne mesure “que” 4,58 mètres. Trapu, musclé et râblé, le 4X4 reprend les codes de la phase I et c’est tant mieux ; dessin cubique modernisé par quelques touches arrondies, capot droit, pare-brise droit, poignées de portes, passages de roues, hublots de toit et jantes en acier. À l’avant, des bandes rappellent l’époque où l’on pouvait marcher sur le capot, vintage et bien trouvé. L’avant est impressionnant, haut et minimaliste, avec un ensemble optique qui rappelle là aussi, une époque révolue. Celle où les phares étaient ronds et cerclés de plastique noir, avec des feux LED en anneaux lumineux encadrés de noir.

À l’arrière, on retrouve l’indémodable roue de secours accrochée à la 3ème porte latérale, qui renforce le côté aventurier du véhicule. Il s’agit d’une vraie roue, aux dimensions de la monte d’origine : 255/70 R18.

Cette version Hard-Top utilise un terme un peu galvaudé puisque le toit, même s’il se détache du reste par une teinte blanche, ne s’escamote pas. Il est surmonté de deux barres de toit et d’une antenne “requin” qui renferme la caméra qui filme en permanence l’arrière de la route dès que vous roulez, pour le restituer dans le rétroviseur intérieur, la vision du conducteur étant nulle en raison de la configuration utilitaire du véhicule.

Contrairement à la phase I, cette nouvelle phase II dispose d’aérations latérales situées sur les ailes avant. Les feux arrière sont eux aussi très modernes, avec 8 carrés lumineux.

Cette configuration 90 est, à notre goût, la plus réussie du Defender. La version 110 et ses 5,02 mètres de long étant moins bien équilibrée, en termes de design.

À l’intérieur

Le nouveau Defender est un mélange d’élégance, de modernité et de rusticité (on retrouve les rivets dans les garnitures de portes) qu’il a (heureusement) su conserver. La finition globale est excellente et le côté fonctionnel n’a pas été oublié, grâce à de nombreuses poignées qui vous aideront à vous assoir sur les sièges placés haut (notre modèle d’essai est dépourvu de marchepieds), aux larges rangements, à l’accessibilité des commandes et au côté intuitif et facile de l’écran placé au centre de la planche de bord.

Échapper au malus de 30 000 euros

Annoncé comme un 2 places parce qu’utilitaire pour échapper au malus délirant de 30 000 euros sur ce type de véhicule (40 000 euros en 2022), le Defender est en fait un 2+1 places grâce à un astucieux système de large rangement central, qui une fois replié se transforme en 3ème fauteuil. C’est la raison pour laquelle il n’y a pas de console centrale, afin de faciliter l’accès aux jambes de ce 3ème passager.

L’habitacle est séparé de l’énorme coffre de 1 350 litres par une paroi verticale grillagée verticale. Les réglages du fauteuil sont électriques, hormis la hauteur du siège qui se fait manuellement. Petit plus bien pratique, les tapis de sol sont rigides et en PVC souple. Il suffit de les retirer et les passer au jet pour les nettoyer. À l’intérieur de la planche de bord côté passager, un autre détail pratique ; un clip qui permet d’y bloquer tickets de péage ou autres documents.

L’équipement est complet, avec toutes les informations nécessaires à la conduite du véhicule, sans oublier le régulateur de vitesse facile à trouver. À l’inverse de la phase I, pas de double levier de vitesse. Ici, la boîte courte est automatique, à partir des différents réglages de Off-Road que nous verrons plus tard. Tout est simple, accessible et automatique sans avoir à consulter la notice pour essayer de comprendre le moindre fonctionnement.

En route

Le démarrage se fait sans clef, que l’on peut ranger dans un espace dédié à cet effet, à droite du volant. Le 6 cylindres vrombit tranquillement en “glougloutant” parfois à la façon d’un 8 cylindres, ce qui est plutôt agréable à l’oreille.

Malgré son poids de 2 210 kg à vide et ses dimensions, le Defender se conduit très facilement, aidé par un rayon de braquage court de 11,3 mètres, qui aide aux manœuvres en ville.

À partir de 130 km/h et alors que nous n’entendions aucun bruit gênant, nous commençons à percevoir quelques vibrations et sifflements sur le côté haut-droit de l’habitacle. Rien de bien gênant mais ils persistent. La voiture malgré son poids fait preuve d’accélérations soutenues et d’accélérations dynamiques, qui permettent d’envisager les dépassements sans encombre, aidée par son double turbocompresseur et ses 200 chevaux.

La consommation de notre essai en allure normale s’élève à 10 litres aux 100 km, ce qui reste raisonnable pour ce type de véhicule. Le couple de 500 Nm est disponible assez bas, dès 1 200 tours par minute, ce qui rend la conduite agréable au volant de ce camion utilitaire.

Et en Off-Road ?

Hors des routes et dans un confort Premium, le nouveau Defender est comme un poisson dans l’eau. Fini le passage au levier court, ici tout se fait automatiquement, à partir d’un simple bouton “Terrain Response“ qui gère tout, en fonction du mode choisi. La gestion de la motricité est automatique, avec une gestion du couple, de la puissance et du freinage répartis automatiquement sur l’essieu avant ou arrière. Un vrai régal. Le Defender reste un vrai franchisseur, qui bénéficie aujourd’hui des meilleurs angles de franchissement avec les angles ventraux et de sorties parmi les meilleurs.

Le Defender passe partout, aidé de modes électroniques qui contrôlent le freinage et la puissance en fonction du type de terrain. Du Off-Road en confort Pullman en quelque sorte, avec un passage à gué de 80 cm indiqué sur l’écran de contrôle. Parce que tout est indiqué sur l’écran de la planche de bord. Votre situation, les obstacles et la possibilité de passage.

Malgré sa bouille résolument moderne, le Defender a conservé sa réputation de baroudeur, avec les aides électroniques en plus.

La consommation

Malgré ses 2 tonnes et son gros moteur 6 cylindres de 200 chevaux, le Defender consomme peu. En allure normale, respectant les limitations de vitesse voire même un peu au-dessus, nous avons consommé 10 litres aux 100 km. La micro-hybridation permet d’envisager, avec un plein de 89 litres, une autonomie de 800 km environ, ce qui est très correct.

Bilan : une âme conservée

Nous attendions le nouveau Land Rover Defender au tournant, dans cette nouvelle mouture 2021. Certes plus moderne dans son dessin et son équipement, il a malgré tout su conserver l’âme de la phase I, par ses capacités de franchissement, ses dimensions et son habitacle costaud, même s’il se veut beaucoup plus moderne. Sur son passage, les têtes se tournent, parce qu’il conserve cette gueule impressionnante, renforcée par une motorisation plus puissante. En version Hard Top donc utilitaire, il échappe aux 30 000 euros de malus et pourra par conséquent intéresser les artisans et autres montagnards qui recherchent, en plus d’un véhicule fonctionnel à gros volume de chargement, un véhicule qui a une gueule, une âme, qui n’a heureusement pas disparue.

FICHE TECHNIQUE LAND ROVER DEFENDER 90 HARD TOP 3.0D 6 CYLINDRES 200 CV

MOTORISATION

6 cylindres Diesel 3 litres à double turbocompresseur – 24 soupapes

Couplage à une technologie hybride MHEV

PUISSANCE

200 cv

CYLINDRÉE

2 996 cm3

COUPLE

500 Nm

TRANSMISSION

Transmission intégrale permanente 4 roues motrices

BOITE

Boîte de vitesse automatique à 8 rapports

PUISSANCE FISCALE

11 cv

RÉSERVOIR

89 litres

CONSOMMATION

Consommation moyenne constructeur : 8,7 litres/100 km

Consommation de notre essai : 10 litres aux 100 km

Autonomie lors de notre essai : 800 km

Prix du plein de Diesel : 125 euros

PERFORMANCES

Vitesse maximale : 175 km/h

0 à 100 km/h : 9,8s

DIMENSIONS – PLACES – CARROSSERIE – POIDS – COFFRE

4,58 m x 2,01 m x 1,97 m

Empattement : 2,59 mètres

Garde au sol : 22,5 cm

Angle d’attaque : 31°

Angle ventral : 25°

Angle de fuite : 37,9°

Nombre de places : 2 + 1 petite place au centre de la rangée cabine

Carrosserie : fourgonnette

Pois à vide : 2 210 kg – PTAC : 2 950 kg – PTRA : 6 450 kg

Charge utile : 718 kg

Poids tracté freiné : 3 500 kg

Poids tracté non freiné : 750 kg

Volume du coffre : 1 350 litres (+ rangement sous le plancher)

ROUES

Jantes : en acier – coloris blanc

Dimensions pneumatiques : avant et arrière : 255/70 R18

Roue de secours : normale – attachée au coffre arrière

TYPE DE CHASSIS

Court monocoque en acier

BRAQUAGE

Diamètre de braquage :

11,3 mètres

NORME ANTI-POLLUTION

Norme Euro 6

Émissions de CO2 : 228 grammes par km

TARIF DE NOTRE MODELE ESSAYÉ

63 471 euros

TARIF DE BASE

À partir de 54 100 euros

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

• CAPACITÉS ET DYNAMISME

o Transmission 4 roues motrices (AWD)

o Boîte de transfert double gamme (gamme haute/basse)

o Suspension à ressorts

o Terrain Response

o Transmission automatique à 8 rapports

o Aide au démarrage en côte

o Direction à assistance électrique (EPAS)

o Contrôle dynamique de stabilité (DSC)

o Démarrage sur route à faible adhérence

o Antipatinage électronique (ETC)

o Contrôle de stabilité anti-retournement (RSC)

o Contrôle du freinage en courbe (CBC)

o Contrôle de vitesse en descente (HDC)

o Fonction Brake Hold

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

• Phares à LED

• Toit standard

• Toit couleur carrosserie

• Panneau utilitaire externe

• Rétroviseurs extérieurs chauffants rabattables électriquement avec éclairage d’approche (photosensible côté conducteur)

• Réglage manuel de l’assiette des phares

• Feux arrière à LED

• Frein de stationnement électronique (EPB)

• Indicateur d’usure des plaquettes de frein

• Aide au freinage d’urgence

• Système de freinage antiblocage (ABS)

• Répartiteur électronique de freinage (EBD)

• Vitres électriques à impulsion avec système antipincement

• Lunette arrière chauffante

• Essuie-glace et lave-glace arrière

• Fenêtres de toit

• Feux de bas de porte

• Phares et essuie-glaces automatiques

• Feu(x) antibrouillard arrière

• Éclairage d’approche

• Feu stop surélevé central

• Hayon à ouverture latérale

• Vitres arrière fumées

o Plaque de protection avant et arrière-Satin Ceres Silver

o Barre de calandre Satin Ceres Silver

o Badge Satin Ceres Silver

o Éclairage de l’espace de chargement plus intense

• PNEUS ET ROUES DE SECOURS

o Pneus toutes saisons

o Jantes 18″ « Style 5093 », Gloss White, tôle

o Roue de secours de taille standard

o Système de contrôle de pression des pneumatiques TPMS

o Écrous de roues antivol – recommandé

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS

• Sélecteur de vitesse standard

• Traverse intérieure finition Light Grey Powder Coat Brushed

• Garniture de pavillon Morzine Light Oyster

• Habitacle sans console centrale

• Sélecteur de vitesse en cuir

• Seuils de portes standards

• Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés

• Éclairage d’ambiance intérieure

• Climatisation automatique 2 zones

• Sol en caoutchouc résistant

• Tapis de coffre en caoutchouc résistant

• Éclairage de l’espace aux pieds

• Double porte-gobelets à l’avant

• Espace de rangement en hauteur pour lunettes de soleil

o Rangement dans boîte à gants

o Crochet(s) dans l’espace de chargement

o Hayon à ouverture/fermeture assistée

o Tapis de coffre en caoutchouc

o Tapis en caoutchouc à bords surélevés

• SIÈGES ET GARNITURE INTÉRIEURE

o Sièges avant à réglages semi-électriques 8 directions

o Colonne de direction à réglage manuel

• AIDES À LA CONDUITE

o Freinage d’urgence

o Caméras panoramiques 3D

o Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse

o Assistance de maintien de file

o Détecteurs d’obstacles à 360°

o Régulateur de vitesse intelligent avec lecture des panneaux de signalisation

o Wade Sensing (détection de passage à gué)

• CONFORT

o Rétroviseur intérieur photosensible

• INFODIVERTISSEMENT

o Système audio Land Rover

o Radio numérique DAB

o Android Auto™

o Apple CarPlay®

o Remote

o Cadrans analogiques avec écran TFT central

o Pack Online

o Prise électrique 12 V dans l’espace de chargement

o Ordinateur de bord

o Pivi Pro Connecté

• REMORQUAGE

o Contrôle de stabilité de l’attelage (TSA)

• SÉCURITÉ ET PROTECTION

o Secure Tracker (souscription de 12 mois)

o Alarme volumétrique

o Verrouillage automatique configurable

o Rappel de ceinture de sécurité

o Système de démarrage sans clé

o Airbags avant, avec détection de présence du passager

Crédit photo : Philippe Pillon©

Crédit photo : Philippe Pillon©

