Kawasaki célèbre 50 ans de série Z

La première série Z de Kawasaki est sortie en 1972. Baptisée Z1, la moto était la réponse à la CB 750 de Honda lancée 4 ans plus tôt. Mais la Kawa arrivait avec davantage d’arguments ; plus grosse, plus puissante et plus rapide. Pour fêter cet anniversaire, Kawasaki propose cinq modèles pour célébrer ce que le fabricant japonais appelle la “Z50”.

Cinquante ans après la sortie du tout premier modèle Z, Kawasaki a annoncé pas moins de cinq modèles pour célébrer la « Z50 ». Avec l’emblématique modèle Z1 Super Four de 1972 comme arrière-arrière-grand-mère, les cinq machines célèbrent la grande popularité de cette famille de la marque Kawasaki.

La nouvelle référence en 1972

La Kawasaki Z1 de 1972 arrivait avec un bloc 4 cylindres de 82 chevaux, capable de monter à 210 km/h. Équipée d’un démarreur électrique (en plus du kick), la moto dépassait la CB 750 Honda, accusant 68 cv pour son 4 cylindres et une vitesse de pointe de 201 km/h. Aujourd’hui, Kawasaki fête les 50 ans de la Z1, en proposant 5 modèles anniversaires.

Un Z Firecracker

Le style dynamique Sugomi de la Z900 a conquis de nombreux fans depuis son lancement, avec une attitude agressive et sans compromis, associée à un pilotage dynamique et réactif que seule une Z peut offrir. L’édition 50ème anniversaire du Roadster Z900 est revêtue du rouge Firecracker de la GPZ1100, le modèle Z à refroidissement par air le plus populaire des années 1980. Cette teinte rouge, que l’on retrouve également sur la légendaire GPZ900R, était la signature de Kawasaki à l’époque.

Autre touche haut de gamme, les tubes extérieurs de la fourche sont dorés et le cadre est noir brillant. Avec ce coloris unique, le modèle Z900 Z50 sera disponible à la fois en version 125ch et en version 95ch éligible A2 pour la nouvelle année. Doté d’une instrumentation TFT couleur avec connectivité Smartphone, la Z900 a des modes de puissance intégrés, un contrôle de traction KTRC et une sélection du mode de puissance (Full/Low) ainsi qu’un éclairage entièrement LED.

La Z650 compatible A2, avec son châssis étroit et son moteur bicylindre parallèle pétillant, est l’une des préférées des motards de tous niveaux d’expérience. Équipée d’un éclairage LED, d’un écran TFT couleur et d’une connectivité Smartphone, la Z650 stimule les sens et inspire chaque sortie.

La peinture rouge vif, a été spécialement combinée pour ces modèles anniversaires, rendant leur style agressif encore plus frappant. Le bleu foncé et les reflets argentés accentuent le rouge et, comme pour les modèles de l’époque, l’emblème « Z » et le logo Kawasaki sont dorés, ce qui distingue davantage ces modèles de leurs homologues standard. Ajoutez des jantes rouges, des lignes argentées, un revêtement de selle spécial et un logo commémoratif « Z 50th » sur le garde-boue avant et vous obtenez un ensemble très qualitatif.

KAWASAKI SERIE Z “Z50” : Z900 (fourche dorée) ET Z600 (en-dessous)

Motif “Fireball” pour les néo-rétros

Repoussant encore plus loin les limites de la famille Vintage, Kawasaki est revenu aux racines de la marque Z en choisissant le motif emblématique « Fireball » de la Z1 originelle pour les éditions du 50e anniversaire des modèles rétro-sportifs Z900RS et Z650RS.

Un procédé de peinture spécial a été développé spécialement pour ces modèles. Les couleurs « candy » du réservoir et du carénages sont appliquées par couches pour faire ressortir une texture profonde et brillante qui met en valeur la beauté inhérente de ces machines. Pour compléter la richesse des couleurs, les cadres des deux machines sont finis en noir brillant et disposent d’un revêtement de selle spécial dont la texture est différente de celle du modèle standard, ainsi que de coutures de couleurs différentes.

Les deux machines sont dotées de roues dorées et d’emblèmes « Double Overhead Camshaft » rappelant le passé et arborent fièrement le logo « Z 50th » sur le dessus du réservoir. De plus, les carters moteur gauche et droit de la Z900RS arborent un emblème « DOHC ». La Z650RS reçoit, pour cette édition spéciale 50ème anniversaire et de série, la barre de maintien pour le passager, disponible habituellement en option catalogue, ainsi qu’une nouvelle selle. Idem pour le Z900RS.

KAWASAKI SERIE Z/RS “Z50” : Z900 RS (ci-dessous) et Z650 RS (en-dessous)

RS

Il est rare qu’une famille de produits dure une décennie, et encore moins cinq décennies, et pourtant la famille Z de Kawasaki va de succès en succès. En 2022, cette force est concrétisée par la présence des cinq modèles Z50 pour célébrer le lien entre Kawasaki et sa multitude de fans fidèles.

Aux 50 prochaines années de la famille Z !

Coloris des modèles Z50 :

– Z900 / Z900 70 kW = ROUGE FIRECRACKER

– Z650 = ROUGE FIRECRACKER

– Z650RS = MARRON CANDY DIAMOND

– Z900RS = MARRON DIAMOND

Crédit photo : Kawasaki©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : 50 ans de la série Z KAWASAKI