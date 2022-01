Montage des pneus sur votre auto : ce qu’il faut savoir

Les pneumatiques sont les organes primordiaux de votre véhicule, parce qu’ils jouent un rôle essentiel dans le cadre de votre sécurité : ils relient votre auto au sol. Pour cette raison, il est important d’en prendre soin, et de choisir les pneus les mieux adaptés à votre voiture et aux conditions climatiques de votre région. Notamment avec la nouvelle “Loi montagne” entrée en vigueur le 1er novembre 2021. Monsieur Vintage vous explique ce qu’il faut savoir pour avoir une monte pneumatique idéale.

Le pneumatique : un organe essentiel

Dans le cadre de notre rubrique “MOTORS” nous continuons de passer en revue différents organes d’une automobile. Aujourd’hui et parce que l’hiver s’est installé, nous faisons un focus sur les pneus. Éléments essentiels pour votre sécurité et celle de vos passagers, le montage des pneus est une étape à ne pas prendre à la légère.

Savoir lire un pneu

Commençons tout d’abord par les indications inscrites sur le flanc de chaque pneu. Si vous regardez bien votre pneu, vous y verrez plusieurs chiffres et lettres. Prenons l’exemple d’un pneumatique aux indications suivantes : 315 X 30 ZR 22 107Y.

Il s’agit d’un pneu atypique en format puisque c’est celui de la nouvelle Bentley Continental GT V8, que nous avons récemment essayée. Mais les indications sont les mêmes quelle que soit la taille du pneumatique.

Voici les significations à connaître :

315 : C’est la largeur du pneu exprimée en millimètres (315 mm = 31,5 cm de large)

30 : C’est la hauteur du pneu sous forme de ratio. Ici 30% de la largeur (315 mm)

ZR : C’est le type de carcasse du pneu (R : radiale, D : diagonale et B : croisée)

22 : Exprime le diamètre intérieur du pneu (égal à la dimension de la jante), ici : 22 pouces

107 : Ce chiffre indique la charge maximale que chaque pneu peut supporter. 107 = 975 kg par pneu

Y : C’est l’indice de vitesse maximale que le pneu peut supporter. Y = 300 km/h

Pour vous y retrouver un peu, voici les équivalences existantes sur les pneumatiques :

Correspondance de l’indice de charge en kilogrammes :

Indice Poids maximal par pneu (en kg)

92 630

93 650

94 670

95 690

96 710

97 730

98 750

99 775

100 800

101 825

102 850

103 875

104 900

105 925

106 950

107 975

108 1000

109 1030

110 1060

111 1090

112 1120

113 1150

114 1180

115 1215

116 1250

117 1285

118 1320

119 1360

120 1400

121 1450

122 1500

123 1550

124 1600

125 1650

126 1700

127 1750

128 1800

129 1850

Indice Vitesse maximale (en km/h)

Q 160

R 170

S 180

T 190

U 200

H 210

V 240

ZR 240 à 260

W 270

Y 300

Bien choisir ses pneus

En moyenne, il faut remplacer ses pneus tous les 45 000 km. Cependant, il est primordial de surveiller régulièrement vos pneumatiques :

• Vérifier la pression des pneus et ajuster si nécessaire dans une station

• Vérifier l’état d’usure des pneus, en regardant le témoin d’usure placé sur la bande de roulement du pneu. S’il a atteint son minimum de 1,6 mm, il faut le changer

• Regarder les flancs : si un flac est endommagé : remplacer le pneu

• Regarder la bande de roulement : s’il y a une perforation dont le diamètre est supérieur à 6 mm : remplacez le pneumatique

Sachez également que si vos pneus ont plus de 10 ans, qu’ils paraissent en bon état et que votre kilométrage est inférieur à 50 000 km, il est fortement conseillé de les remplacer.

Changez vos pneus par paire

Le moment est venu de remplacer vos pneus, première chose à savoir : changez-les par paire. Ne remplacez pas un seul pneu, sauf si, bien sûr, les 4 pneus sont neufs et qu’un seul pneu a subi une déchirure ou grosse perforation. Dans ce cas et seulement dans ce cas, vous pouvez ne remplacer qu’un seul pneu.

Si vous ne changez pas vos pneus par paire, vous vous retrouverez avec différents pneumatiques sur un même essieu, ce qui est déconseillé. En effet, vous n’aurez plus la même adhérence d’un pneu à l’autre, ni le même roulement ce qui entraînera un déséquilibre. Cela peut induire une consommation de carburant plus importante, une fatigue de conduite accrue et un risque pour votre sécurité en cas de freinage d’urgence.

Au moment de choisir vos pneus, il faut respecter les dimensions et le type indiqués sur vos pneus d’origine. Indiquez-les à votre garagiste mais bien souvent il les note lui-même. Il est possible de choisir des largeurs de pneus différentes à la monte d’origine, mais nous le déconseillons fortement car cela peut biaiser la fiabilité du compteur.

Quel type de pneu choisir ?

Pensez également à l’utilisation que vous allez en faire : bitume sec, mouillé, neige, revêtements multiples, terre et précisez-le également à votre garagiste ou au monteur de pneumatiques spécialisé. Vous aurez le choix entre des pneumatiques OFF-ROAD si vous faites du 4X4, polyvalents ou performances si vous avez un bolide. Il existe également ce qu’on appelle des pneus TRACKDAYS, homologués pour la route mais typés piste, pour ceux qui vont régulièrement sur circuit.

Les pneus les plus vendus sont les pneus été. Ce sont les plus largement utilisés, mais il existe également les pneus hiver pour les conducteurs de zones montagnardes et les pneumatiques 4 saisons pour rouler en toutes conditions.

La “Loi Montagne”

La “Loi Montagne” a été mise en place le 1er novembre 2021 afin d’améliorer la sécurité des usagers et pour améliorer les conditions de circulation, en évitant les arrêts brutaux et bouchons. Dorénavant, il est obligatoire d’avoir des pneumatiques spécifiques pour circuler dans certaines zones de massifs montagneux, dont voici la liste :

Ain (01), Allier (03), Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Ariège (09), Aude (11), Aveyron (12), Cantal (15), Corrèze (19), Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B), Côte-d’Or (21), Doubs (25), Drôme (26), Gard (30), Haute-Garonne (31), Hérault (34), Isère (38), Jura (39), Loire (42), Haute-Loire (43), Lot (46), Lozère (48), Meurthe-et-Moselle (54), Moselle (57), Nièvre (58), Puy-de-Dôme (63), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Pyrénées-Orientales (66), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Rhône (69), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Var (83), Vaucluse (84), Vosges (88), Yonne (89), Territoire de Belfort (90).

Aujourd’hui, pour circuler dans ces zones de massifs montagneux, vous devez obligatoirement choisir entre 2 possibilités :

• Soit être équipé de pneus hiver ou 4 saisons (homologués 3PMSF) sur les 4 roues.

• Soit être équipé d’une paire de chaînes ou d’une paire de chaussettes que vous devrez installer sur les roues motrices.

Si vous n’habitez pas à la montagne mais que vous y allez pour vos vacances d’hiver, une paire de chaussettes suffit. Son avantage ? Il est double. D’une part parce que les chaussettes sont moins chères que des chaînes (50 euros la paire en moyenne contre 120 euros la paire de chaînes) et aussi, parce qu’elles sont plus faciles à installer. Nous avons pu tester les deux lors de la Coupe 602 à laquelle nous venons de participer à Lans-en-Vercors, à l’initiative du 2CV Méhari Club de Cassis.

Si vous habitez à la montagne, l’idéal bien sûr est d’être équipé en pneus neige ou 4 saisons.

Les pneus 4 saisons homologués 3PMSF : qu’est-ce que c’est ?

Ces pneus ont reçu une homologation spécifique délivrée par un laboratoire indépendant des constructeurs. Cette certification garantie une conduite en sécurité sur la neige. Pour vérifier si vos pneus ont bien reçu cette homologation, regardez le flanc de vos pneumatiques, il doit s’y trouver un logo avec une montagne à 3 pics et un flocon de neige. Logo que l’on retrouve sur les pneus neige et 4 saisons.

Tarifs

Concernant les prix, ils varient de façon importante en fonction de la taille, du type et de la marque du pneu choisi. Pour un pneumatique 205 X 55 16 91V le prix moyen, chez les grands fabricants de pneus est de 80 euros/pièce. C’est peu ou prou le même tarif pour une monte neige.

Pour le prix du montage par un professionnel, comptez en moyenne 15 euros par pneu soit 60 euros si vous remplacez les 4 pneumatiques (pensez également à remplacer la roue de secours si nécessaire).

Crédit photo : Alexis Pillon© pour Monsieur Vintage

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

