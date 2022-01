Le salon Rétromobile est décalé au mois de mars 2022 en raison de la crise sanitaire. Nous nous attendions à une annulation pure et simple, c’est un moindre mal que de pouvoir se rendre à ce rendez-vous aux prémices du printemps.

L’organisation du salon Rétromobile vient d’annoncer le décalage de l’événement. Prévu initialement du 2 au 6 février 2022, le salon se déroulera finalement du 16 au 20 mars en raison de la crise sanitaire. On s’attendait plus à une annulation c’est donc une bonne surprise pour tous les passionnés de véhicules anciens et l’ensemble de la filière “vintage” de l’automobile.

Ci-dessous vous trouverez le communiqué de l’organisation. À bientôt à la Porte de Versailles !

RÉTROMOBILE VOUS DONNE EXCEPTIONNELLEMENT RENDEZ-VOUS DU 16 AU 20 MARS 2022 À PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

2022 pourra compter sur l’événement Rétromobile, décalé exceptionnellement du 16 au 20 mars prochain, à Paris Expo Porte de Versailles ! Face à la situation sanitaire de rentrée, plusieurs pays prennent des mesures restrictives qui retardent ou dissuadent certains visiteurs ou exposants de confirmer leur présence du 2 au 6 février. Sollicités à travers un sondage, plus de 80 % de nos clients se sont prononcés en faveur de ces nouvelles dates. « Toute l’équipe est impatiente de retrouver les visiteurs et partager l’édition 2022 ! », Jean-Sébastien Guichaoua, directeur de Rétromobile. Les visiteurs retrouveront les expositions et le programme initialement prévus : l’hommage au sorcier Amédée Gordini, les youngtimers du Groupe A, les véhicules de la Gendarmerie nationale, l’unique reproduction du Fardier de Cugnot, l’Aérotrain TRIDIM de Jean Bertin… sans oublier, le Panther du Musée des Blindés de Saumur, un rare RochetSchneider série 18400 de 1921 présenté par la Fondation Berliet, les 50 ans de la Renault 5, la traditionnelle vente aux enchères d’Artcurial et bien d’autres surprises encore !

RÉTROMOBILE 2022

Dates : du mercredi 16 au dimanche 20 mars 2022

Lieu : Paris Expo Porte de Versailles – Pavillons 7.2 et 7.3

Avant-première presse : Mardi 15 mars à 17h

Horaires : mercredi, vendredi de 10h à 22h, jeudi, samedi, dimanche de 10h à 19h

Tarifs : 20€ en prévente sur le site internet, 24€ sur le salon, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

