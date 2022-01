Après les pneus, Monsieur Vintage vous propose de faire un focus sur les amortisseurs de votre auto. Éléments importants de confort et de sécurité, les amortisseurs absorbent les imperfections et déformations de la route, tout en évitant à la voiture de basculer. Il est donc nécessaire de les contrôler régulièrement et les faire changer, si nécessaire.

Votre dos leur dit merci

Imaginez l’enfer que serait la route sans amortisseurs. La moindre bosse ou nid de poule vous ferait sursauter du siège en torturant vos vertèbres à chaque imperfection de la route. Heureusement, il existe un élément fort bien trouvé appelé amortisseur et qui absorbe les déformations du bitume. Il y en a quatre par véhicule, un pour chaque roue, afin d’assurer une bonne stabilité de l’auto et un confort pour le conducteur et ses passagers.

Les contrôler régulièrement

Mais le rôle des amortisseurs ne s’arrête pas au confort. En appuyant les roues contre la route, ils permettent aux freins et aux pneus d’assurer au mieux leur fonction. C’est la raison pour laquelle il est indispensable de les faire vérifier régulièrement, tous les 20 000 km et de les remplacer tous les 80 000 km ou tous les 6 ans. Pour le prix changement amortisseurs c’est très variable en fonction du véhicule, de son type et de la marque des pièces détachées choisies. Si l’on prend l’exemple d’un Dacia Duster 1.2 TCe 125 cv de 2017, le tarif de remplacement des quatre amortisseurs peut varier, en région parisienne, de 309 à 927 euros.

Comparer les prix

N’hésitez donc pas à comparer les prix et les marques proposées par le garagiste avant de faire remplacer les pièces. Vous pouvez le faire en visitant 3 ou 4 garagistes ainsi que des enseignes spécialisées dans l’entretien de voitures, ou si vous ne voulez pas perdre votre temps, certaines plateformes telles que Vroomly proposent plusieurs devis dans votre ville ou votre région.

À noter que certaines autos peuvent rouler avec les mêmes amortisseurs jusqu’à 100 000 ou 120 000 km. Voici donc quelques signes qui vous permettront de savoir si vos amortisseurs sont encore en bon état ou hors d’usage :

• Roulis excessif en courbe (bascule entre le côté droit et gauche de l’auto)

• La voiture pique trop du nez au freinage

• Vibrations dans le volant

• Usure irrégulière des pneus

• Distances de freinage plus longues

• Les amortisseurs claquent au passage de bosses

• Fuites sur un ou plusieurs amortisseurs

• Direction flottante

• Trajectoire moins précise

Mieux vaut passer par un professionnel

Pour vérifier l’état des amortisseurs, certains préconisent le test du capot. Il s’agit d’appuyer sur l’avant du capot et si la voiture remonte vite en rebondissant plusieurs fois, cela indique un mauvais état des amortisseurs. Si elle remonte moins vite et sans rebonds, ils sont encore bons. Mais la plupart des garagistes réfutent ce “test” et préconisent un passage sur un banc pour contrôle par un professionnel. Et à l’inverse des pneumatiques, il n’y a pas de témoin d’usure des amortisseurs au tableau de bord des voitures, même les plus modernes.

Attention danger

Dans tous les cas, ne négligez pas vos amortisseurs car ne pas les remplacer à temps est synonyme de danger. Des amortisseurs usés peuvent dérégler le bon fonctionnement de l’ABS et de l’ESP, dégrader le mode de conduite et diminuer la qualité de freinage. Pour information, les amortisseurs sont sollicités 5 000 fois par km, c’est dire à quel point ils travaillent.

Et si vous habitez dans des zones montagnardes, proche de la mer ou sur une île, sachez que vos amortisseurs en seront davantage usés avec les conditions climatiques qui dégradent les suspensions, telles que le sel, la neige, le sable, la boue, la pluie et les températures élevées.

Crédit photo : Pixabay

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

