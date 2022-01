“VROUM” : la “nouvelle” émission auto vintage de France 3 Normandie

Notre slogan “Le passé a de l’avenir” se vérifie chaque jour. Et ce n’est pas le retour d’une émission TV dédiée au vintage qui va le démentir. À partir du samedi 19 février 2022, l’émission VROUM revient avec de nouveaux épisodes sur France 3 Normandie.

VROUM : la « nouvelle » émission auto vintage

France 3 annonce comme une nouvelle émission de télévision spécialisée dans les voitures anciennes le programme VROUM. Il s’agit en fait de nouveaux épisodes du programme, qui seront diffusés sur la chaîne France 3 Normandie à partir du 19 février 2022. L’émission fera la part belle aux voitures anciennes, mais également aux Youngtimers, ces “jeunes anciennes” qui ont le vent en poupe depuis quelques années déjà et aux motos anciennes.

Le présent déçoit, l’avenir inquiète mais heureusement, le passé réconforte. C’est aussi valable pour la voiture et le lot de bons souvenirs qu’elle véhicule. Comme me disait le photographe DINGO ; “La voiture nous accompagne tout au long de notre vie. Elle emmène la femme sur le point d’accoucher à la maternité, elle nous donne accès aux bons moments ; vacances, week-end, premières virées entre copains, participe à notre découverte de l’amour avec les premiers flirts dans l’habitacle et pour terminer, c’est elle qui nous dépose au cimetière”.

La voiture, c’est la vie

La voiture, c’est la vie au fond, comme la moto. Quoi de plus normal à ce que les anciennes suscitent autant d’intérêt auprès du public ? Le succès grandissant du salon Rétromobile, comme celui de l’émission VINTAGE MECANIC présentée par François Allain sur RMC Découverte et qui fêtera, le 18 mai 2022, ses 6 ans d’existence confirment cette attirance pour les vieilles mécaniques. Un programme dédié aux voitures anciennes et à leur restauration, qui enregistre des scores d’audience à 600 000 téléspectateurs, excusez du peu.

Surfant sur la vague de cet engouement assez extraordinaire pour les autos rétro, France 3 Normandie a donc décidé de remettre le recouvert en proposant de nouveaux épisodes de VROUM.

Made in Normandie

En Normandie, comme dans toute la France, on aime les voitures et les vieilles mécaniques. VROUM part à la rencontre de ces passionnés qui prennent soin de notre patrimoine automobile. La région compte près de 200 clubs de collectionneurs, et de nombreux rassemblements sont organisés aux quatre coins de la Normandie.

Des années 50 jusqu’aux années 90, chaque véhicule ancien raconte une histoire, et nous replonge dans les souvenirs d’une époque plus libre et plus insouciante. Du chrome, du velours, des moteurs qui ronronnent… c’est le plaisir simple de retrouver ces voitures qui nous ont transportés et nous ont fait rêver. Les motos, les camions, les cyclomoteurs font aussi partie du voyage.

Au-delà de la nostalgie, l’amour des “anciennes” crée des liens, au sein d’une communauté qui aime partager sa passion avec le grand public. C’est aussi toute une filière d’excellence : carrossiers, mécaniciens, spécialistes de la restauration, qui œuvrent avec minutie pour redonner une nouvelle jeunesse aux véhicules de collection.

Dans chaque numéro de 26 minutes, VROUM propose une thématique “Fil rouge”, et plusieurs reportages.

Le contenu est enrichi par des images d’archives.

L’émission est préparée et présentée par Laurent Quembre, journaliste à France 3 Normandie. Elle sera diffusée à 15H15 à partir du 19 février 2022.

Au sommaire du premier numéro à suivre le samedi 19 février à 15h15

Les grandes Berlines françaises

Présentées dans le cadre du château de la Roque à Saint-Lô (Manche).

Citroën DS, SM, CX, Renault 16, R30, R25, Peugeot 505, et 604…

• Rubrique “Sur la route” de Michel Jérôme : Porsche 911 Targa pilotée par Raymond Narac.

• Rubrique “Vintage” de Luc Le Gleuher : les autoradios.

• Reportage à Deauville : La Mustang 184, la voiture du film “Un homme et une femme”

Au sommaire du second numéro à suivre le samedi 19 février à 15h40

Le Tour de Normandie des véhicules historiques

Dans ce second épisode, découvrez une étape du Tour de Normandie sur les routes de Bessin, jusqu’à la station balnéaire d’Arromanches (situé dans le Calvados). C’est un rallye automobile, touristique et gastronomique qui a réuni une centaine de véhicules de collection pour son édition 2021.

Rencontre en Seine-Maritime avec Annie, photographe passionnée de mécaniques anciennes lors d’une séance photo d’une cabriolet Mercedes de 1955 en bord de mer, et une visite de la boutique d’Annie : « l’effet rétro » à Fécamp.

Sur la route, Michel Jérôme, animateur de France Bleu Normandie s’est invité à bord d’une Austin Mini Cooper S.

Direction ensuite le Musée Station 70 avec Luc Le Gleuher pour découvrir sa collection de cartes routières Michelin, dont certaines datent des années 1930.

Crédit photo : France 3 Normandie©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : émission TV autos vintage