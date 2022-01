Charlie Paris : de belles montres françaises à prix contenus

À une époque où chacun possède un téléphone portable dans la poche, le marché des montres continue de se maintenir voire de se développer, alors que chaque smartphone donne l’heure. Pour répondre à cette demande horlogère, la marque Française Charlie Paris propose une gamme de qualité à des prix qui restent accessibles.

Paradoxe de l’heure

Les montres continuent de plaire. Un constat étonnant à une époque où chaque individu ou presque a un téléphone sur lui, qui donne l’heure de surcroît. Mais à l’inverse de ce qu’on pouvait attendre, la vente de montres n’a pas baissé pour autant, en tout cas pas à cause des smartphones. Ce qui a changé par rapport aux années anté-téléphonie mobile, c’est qu’aujourd’hui et vous avez dû le constater, les gens ne demandent plus l’heure dans la rue. Forcément, ils ont tous leur smartphone en poche, avec l’heure dessus.

Les montres : pourquoi plaisent-elles toujours autant ?

Mais alors, comment se fait-il que le marché des montres continue de bien se porter alors que l’heure est à portée de tous via nos mobiles ? C’est simplement parce que la montre est un bijou, qu’elle soit masculine ou féminine. De plus, elle reflète un style, une personnalité. Mais une très belle montre reste chère et celles à bas prix manquent de charme et d’élégance. Un constat qu’Adrien Sanglé-Ferrière et Ambroise Parlos ont fait alors qu’ils étaient encore étudiants à l’ESSEC et qui les a amenés à créer la marque horlogère Charlie Paris. La sélection de montres pour homme par Charlie Paris propose par conséquent de belles montres, à prix contenus ou tout du moins abordables.

Charlie Paris : des montres belles et accessibles

Les tarifs vont de 145 à 745 euros pour un modèle homme et de 95 à 395 euros pour un modèle femme. La collection homme s’articule autour de 3 types de montres, que les aficionados connaissent bien :

• Les montres à quartz

• Les montres automatiques

• Les montres solaires

Les montres à quartz sont celles qui utilisent une pile pour fonctionner. Il faudra donc prévoir de la changer de temps en temps. Les tarifs vont de 145 à 245 euros.

Les montres automatiques font appel à un système mécanique d’horlogerie. Elles ne font donc pas appel à une pile puisqu’elles se remontent automatiquement avec les mouvements du poignet. Il faudra en revanche prévoir de les remonter si vous ne portez pas votre garde-temps pendant une longue durée. Pour ce type de montre, les tarifs de Charlie Paris vont de 245 à 745 euros.

Les montres solaires fonctionnent comme leur nom l’indique à l’énergie solaire et n’ont pas besoin de pile. Un système ingénieux basé sur un petit panneau solaire invisible et placé sous le cadran de la montre. Le prix des modèles solaires Charlie Paris est de 195 euros.

Pour les femmes, la collection est également composée de modèles mécaniques, à quartz et solaires.

Made in France

C’est assez rare pour mériter d’être souligné, les montres Charlie Paris sont assemblées en France et plus précisément, à Besançon. Les pièces, comme c’est souvent le cas dans l’horlogerie, viennent de l’étranger ; la Chine (Hong-Kong) pour les boîtiers, la Suisse (capitale mondiale de l’horlogerie) pour les mouvements, le Japon pour le verre et l’Italie pour le cuir.

Les bracelets Charlie Paris sont interchangeables, ce qui permet d’adopter votre look à votre montre. Le prix des bracelets va de 35 à 95 euros pour le modèle en cuir d’autruche. Il en existe en nylon, en acier et en cuir, au choix.

Nous avons particulièrement apprécié le design des montres Charlie Paris. Elles sont fines, élégantes et ont le mérite d’être françaises, le tout pour des tarifs contenus. Notre modèle préféré ? La montre Concordia et son cadran bleu, en mouvement mécanique et bracelet en cuir d’autruche marron. Ce modèle offre la possibilité de posséder une jolie montre à mouvement suisse mécanique, un saphir bombé pour un ensemble boitier/bracelet de qualité au prix de 755 euros.

Quelques chiffres

• 9,6 millions de montres ont été vendues en France en 2020

• 11,2 millions de montres vendues en France en 2019

• Un marché Français à -14% en raison du confinement de 2020

• Les montres représentent 31,6% des ventes de l’horlogerie/bijouterie en France

• Le marché mondial de la montre s’élève à 43 milliards d’euros en 2021

• Le marché mondial de la montre s’élèvera à 51 milliards d’euros en 2027 (source Allied Market

Research)

• Le marché de la montre s’élève à 1,5 milliard d’euros en France en 2020

• 95% des Français de 12 ans et plus possèdent un téléphone mobile

• 77% des Français équipés d’un téléphone mobile possèdent un smartphone

• L’âge moyen d’acquisition du 1er téléphone portable est 9 ans et 9 mois.

• 65% des Français portent quotidiennement une montre

Pour celles et ceux qui habitent sur Paris ou en Ile-de-France, vous pouvez découvrir les montres Charlie Paris dans leur point de vente situé au 53 rue Saint André des Arts – 75 006 Paris. Pour les autres, cliquez sur ce lien pour découvrir les produits.

Crédit photo : Charlie Paris©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : belles montres pas chères