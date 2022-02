Oscar les vacances est un chanteur multi-instrumentiste. Il manie aussi bien la batterie que la basse, la guitare, le piano ou le synthétiseur. Perché sur son étoile, il nous embarque dans son monde électro pop. Le premier EP de son nouvel album vient de sortir en vinyle, il s’appelle “Vroum”.

Derrière le volant d’une Renault Supercinq Saga des années 90 (la voiture est sortie en juillet 1989), le chanteur Oscar les vacances dénonce par quelques clins d’œil la vitesse au volant et les inconsciences commises par quelques jeunes fougueux dès lors qu’ils conduisent une voiture.

“Flash, flash, flash” à tous les kilomètres, à cinq ans déjà on m’appelait la flèche. J’trace le bitume comme un taureau en rut, boum, boum, boum, j’ai vos plaques en uppercut, 206 break dans mon viseur…. J’suis monté au ciel dans ma 205″. Bon, nous excuserons Oscar de nous montrer une Supercinq en parlant de 205, après tout, il n’était pas né quand ces modèles sont sortis et puis ce qui compte au fond, c’est de prendre le contrepied pour mettre en avant les dangers de la route, sur des codes visuels totalement vintage. La voiture, les habits, le lecteur radiocassette dans la voiture, le poste FM rétro sur l’épaule, tout nous ramène aux années 90 dans ce clip.

Le morceau s’incruste rapidement dans nos cerveaux, avec un bit et un refrain qui vous restent la journée dans les oreilles à la première écoute. La voix et le ton ne sont pas sans rappeler un certain Alain Souchon à ses débuts, une bonne référence pour cet Oscar les vacances créatif qui vaut la peine d’être écouté.

Certains défient les lois de la gravité, d’autres luttent contre le temps qui passe. Oscar, quant à lui, bouleverse l’industrie musicale. Pour écouter le tout nouvel EP d’Oscar les vacances, vous pouvez dès aujourd’hui acheter son vinyle. Celles et ceux qui n’ont pas de platine devront attendre la sortie CD. Et si vous n’avez pas la chaîne hifi 2000w Stéréo MC-5220 appropriée, pas d’inquiétude, vous pourrez avoir la K7 ! Ah non désolé, nous venons d’apprendre qu’Oscar n’a pas de lecteur dans sa 205 (ou Supercinq) ?

Enfin, si et seulement si vous avez été sage pendant les vacances, vous trouverez sur les plateformes de streaming l’EP « Vroum », le 1er avril. Et pas de poisson.

Si Philippe Katerine et Jean Ferrat avaient un fils, il s’appellerait Oscar. Signé chez Ovastand en 2020, le chanteur et multi-instrumentiste Oscar les vacances, s’inscrit dans la nouvelle vague électro pop.

Auteur, compositeur et interprète, son écriture fine et incisive nous fait prendre de la hauteur à bord de son « Boeing » et nous questionne sur la masculinité et le fait d’être un « garçon », un peu fragile, dans un monde qui roule à « 200 sur le compteur ».

Oscar les vacances ne donne pas que des « rendez-vous au skatepark » mais aussi sur scène. Une scène sur laquelle il n’a pas peur de se retrouver seul, une façon à lui de nous plonger dans son intimité, de nous « embrasser sur la bouche ».

