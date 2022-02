Oui, les véhicules de collection pourront rouler en ZFE-m !

La Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE) donnait une conférence de presse ce matin, afin d’informer le public des avancées obtenues à propos des ZFE-m et la circulation des véhicules anciens. Les nouvelles sont plutôt bonnes et nous pouvons d’ores et déjà annoncer que les anciennes peuvent rouler dans les principales ZFE, avant d’aller vers une généralisation de la dérogation accordée aux voitures de collection.

Les ZFE-m : qu’est-ce que c’est ?

Les Zones à Faibles Émissions mobilité ont été instaurées à la suite de la loi LOM de décembre 2019. Cette loi vise à protéger les habitants des villes et métropoles où la pollution de l’air est importante. Pour ce faire, seuls les véhicules les moins polluants sont désormais autorisés à circuler dans ces zones. Ainsi, Les véhicules à vignettes Crit’Air 4 et 5 sont déjà bannis des ZFE depuis le 1er juin 2021.

La ZFE Métropole du Grand Paris devait interdire les véhicules Crit’Air 3 à partir du 1er juillet 2022 mais l’application a été décalée au 1er janvier 2023. Un gros parc automobile puisque pour les vignettes Crit’Air 3, cela concerne tous les véhicules essence d’avant 2006 et les Diesel d’avant 2011. Et à partir du 1er janvier 2024, la restriction de circulation s’appliquera aux vignettes Crit’Air 2, pour qu’à l’horizon 2030 ne puissent rouler dans Paris que les véhicules propres.

Combien y a-t-il de ZFE-m ?

Au 15 février 2022, il existe 4 ZFE-m qui appliquent les restrictions de circulation :

• La métropole de Lyon

• La ville de Paris

• La métropole du Grand Paris

• Grenoble-Alpes métropole

Lors de la conférence de presse de la FFVE tenue ce matin à Paris, son président Jean-Louis Blanc a clairement confirmé que sur ces 4 ZFE, la circulation des véhicules de collection était autorisée. C’est acté et entériné.

À court terme, 7 autres ZFE vont mettre en place les conditions de restriction :

• Métropole d’Aix-Marseille-Provence

• Métropole Nice-Côte d’Azur

• Métropole Toulon-Provence-Méditerranée

• Toulouse Métropole

• Montpellier-Méditerranée Métropole

• Eurométropole de Strasbourg

• Métropole Rouen-Normandie

À terme, ce seront entre 50 et 60 ZFE-m qui seront instaurées en France, toujours selon la FFVE. Pour comparaison, l’Allemagne en compte 85.

Un gouvernement qui défend la circulation des anciennes en ZFE-m

Concernant ces autres ZFE-m, le gouvernement est favorable, au niveau national, à une dérogation concernant les véhicules de collection, à savoir les véhicules de plus de 30 ans qui possèdent une carte grise de collection. L’État a une réelle volonté d’autoriser les véhicules anciens à rouler en ZFE-m, comme le confirme la déclaration faite par la ministre de la transition écologique Barbara Pompili à l’Assemblée nationale : “Nous sommes tous d’accord sur ces bancs, je crois, pour reconnaître que les véhicules de collection font partie de notre patrimoine, qu’ils contribuent de façon positive à notre vie quotidienne. Mais je le répète à tous les amoureux des voitures de collection, vous n’aurez pas de problèmes avec les ZFE-m. Il faut simplement caler techniquement les choses”.

Une volonté confirmée par le premier ministre en personne, Jean Castex, dans un courrier adressé au président de la FFVE le 7 décembre 2021 et dans lequel monsieur Castex soumet l’éventualité, au cas où certaines ZFE-m appliqueraient la restriction de circulation aux véhicules anciens, en local, de prendre des dispositions nationales pour une harmonisation de la dérogation accordée aux véhicules de collection : “Je resterai attentif à la situation dans chaque territoire, afin d’évaluer si des dispositions nationales deviennent à terme souhaitables afin d’harmoniser le régime applicable sur ce sujet et le cas échéant, d’en rechercher alors les modalités juridiques”.

En effet et à ce jour, ce sont les élus locaux qui décideront d’interdire ou non les véhicules de collection dans leurs ZFE-m. Jean-Louis Blanc, président de la FFVE nous rappelle une fois de plus que l’État a communiqué envers ces élus afin qu’une dérogation soit accordée pour les véhicules de collection.

Autre soutien à la FFVE pour généraliser les dérogations accordées aux véhicules de collection, afin qu’ils puissent rouler librement en ZFE-m, Jean-Baptiste Djebbari, le Ministre délégué Chargé des Transports, qui a adressé un courrier le 31 janvier 2022 aux Présidents de Métropoles. Une missive qui contenait ces quelques mots, entre autres : “Lors de la mise en œuvre de la ZFE-m sur votre territoire, et en accord avec le Premier ministre, nous vous encourageons à prévoir des dispositions permettant de tenir compte des besoins de circulation des véhicules de collection, et à prendre attache avec la Fédération Française des Véhicules d’Époques (FFVE), ainsi que les autres fédérations pouvant être présentes dans votre territoire et portant ce sujet”.

Les choses vont donc globalement dans le bon sens et les nouvelles sont bonnes concernant la circulation des véhicules de collection dans les ZFE-m. Comme l’a rappelé Jean Castex dans son courrier du 7 décembre 2021 ; “Le Gouvernement est conscient de l’inestimable patrimoine industriel, technique, économique et social qu’ils représentent et des efforts des milliers de passionnés, de clubs, entreprises, musées, propriétaires pour entretenir et faire vivre cet héritage. Ces activités constituent aujourd’hui un secteur économique en croissance, représentant 24 000 emplois, et proposant de nombreuses possibilités d’embauche pour du personnel qualifié. Elles génèrent plus de 6 000 événements par an sur tout le territoire, contribuant au développement touristique et au lien social. ”, avant de rappeler que les véhicules anciens ont “une contribution limitée à la pollution atmosphérique dans les agglomérations, du fait de leur faible nombre et du kilométrage peu significatif qu’ils y parcourent”.

Et les Youngtimers dans tout ça ?

Concernant les Youngtimers (les “jeunes” anciennes), Jean-Louis Blanc a précisé que s’ils étaient immatriculés avant 1992 ou en 1992, ils pouvaient prétendre à la carte grise de collection et seront donc, à l’instar des véhicules de collection, autorisés à rouler en ZFE-m.

Si en revanche ils sont immatriculés après 1992, ils seront considérés comme tout autre véhicule classique et seront interdits de ZFE-m en fonction de leur vignette Crit’Air.

Un soutien collégial de politiques et passionnés

Monsieur Vintage tient à saluer le travail énorme réalisé ces deux dernières années par la FFVE et son président, Jean-Louis Blanc, auprès des acteurs des ZFE-m et élus, soutenus par Jean-Pierre Moga, sénateur de Lot-et-Garonne et Yannick Favennec, Député de La Mayenne, sans oublier le soutien de neuf institutions nationales et internationales : Plateforme automobile, Mobilians véhicules historiques, FFSA, FFM, AC France, AC Ouest, AC Monaco, FIVA, FIA commission historique.

Grâce à tous ces intervenants réunis pour défendre le patrimoine automobile Français et le droit de rouler dans les ZFE-m pour nos anciennes, la première victoire est celle de la dérogation accordée sur les 4 ZFE-m de Paris, Rouen, Reims et Nice. Une seconde victoire est en vue, celle de la dérogation qui sera très rapidement accordée sur les ZFE-m de Grand Paris, Strasbourg, Toulouse et Lyon.

À terme et compte-tenu de la volonté réelle de l’État d’aller dans le sens de la FFVE, nos voitures de collection auront le droit de rouler sur l’ensemble des ZFE-m. Restons mobilisés et actifs autour de ce projet.

Compte-tenu de ces avancées très positives pour les véhicules anciens, il faut bien entendu s’attendre à une forte hausse des demandes de carte grise de collection, dans les mois à venir. En ce sens, la FFVE prévoit déjà quelques aménagements qui permettront de fluidifier la hausse des demandes, nous en reparlerons dès que ce projet aura suffisamment avancé.

