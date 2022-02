Alfa Romeo présente le tout nouveau Tonale, un Suv compacte qui est allé chercher son inspiration dans l’héritage de la marque au trèfle et qui fait suite au Stelvio, sorti il y a 5 ans.

Tonale : c’est le nom du nouveau Suv de la marque italienne Alfa Romeo. Un Suv qui s’inspire du passé et des meilleurs atouts d’anciens modèles, avec les jantes de la 33 Stradale, des touches d’Alfa Romeo 8C Competizione et un regard issu de l’Alfa SZ Zagato. Côté moteur, deux puissances sont proposées ; 130 et 160 chevaux avec un moteur hérité directement du Jeep Compass, le 1,5 litre turbo essence, doté d’une micro-hybridation avec un moteur électrique placé dans la boîte de vitesses. L’autonomie en tout électrique est de 80 km. Une version Plug-in Hybrid Q4 de 275 ch à traction intégrale et Hybride seront également disponibles.

Un tarif contenu

La ligne est réussie, avec un dessin élégant qui nous rappelle que les Italiens sont décidément très forts pour produire de belles voitures. Celui-ci conserve et c’est tant mieux les lignes du concept originel. Positionnée “Premium”, cette nouvelle Tonale propose un tarif qui ne l’est pas puisqu’il débutera à 35 000 euros. Une bonne surprise pour les amateurs de la marque au trèfle. Faisons un tour complet de cette nouvelle Tonale, censée marquer la métamorphose du constructeur transalpin.

À l’extérieur

Le design de Tonale reste extrêmement fidèle au concept éponyme dont il tire ses origines, grâce au travail remarquable effectué par le Centro Stile Alfa Romeo. L’Alfa Romeo Tonale propose un design distinctif et sensuel tourné vers l’avenir, en arborant de tout nouveaux canons stylistiques appelés à devenir des références dans le développement des produits Alfa Romeo : jantes ‘’téléphone’’ à 5 trous qui laissent entrer plus d’aire dans la roue, instrumentation du tableau de bord dite « Cannocchiale », volant sport à 3 branches et dessin des phares à courbe sinusoïdale.

Les dimensions compactes du modèle – longueur de 4,53 mètres, largeur de 1,84 m et hauteur de 1,60 m – intègrent les caractéristiques uniques du design italien au style original et contemporain typique d’Alfa Romeo, pour offrir une synthèse parfaite entre héritage prestigieux et orientation vers le futur.

Inspiration rétro

On retrouve ainsi la récurrence de traits stylistiques entrés dans l’histoire, à l’exemple de la « GT Line » qui s’étend de l’arrière aux phares avant, rappelant les formes du coupé Giulia GT des années soixante, en alternance avec des volumes pleins et élégants, rappelant des modèles emblématiques telle la 8C Competizione.

À l’avant, la nouvelle calandre « flottante » s’impose comme un élément clairement distinctif. La partie inférieure comprend deux prises d’air latérales principales : avec la calandre, elles créent ce qui est connu depuis plusieurs générations sous le nom de « Trilobo ». La partie supérieure de la face avant se distingue par ses phares caractéristiques « 3 + 3 », créés en collaboration avec Marelli et directement inspirés des SZ/RZ Zagato ou du concept Proteo. Outre leur fonction d’éclairage, ils intègrent également les clignotants et la « lumière de bienvenue ».

Un éclairage efficace

Ces projecteurs particulièrement sophistiqués adoptent d’une part la fonction « Adaptive Driving Beam » qui ajuste en permanence le faisceau des feux de croisement en fonction de la vitesse et des conditions de conduite, ainsi que la technologie anti-éblouissement « Glare-Free High Beam Segmented Technology ». Un troisième module, activé automatiquement en courbe, contribue à un meilleur éclairage latéral. Ces technologies assurent une plus grande efficacité en termes de durabilité et d’économie d’énergie et offre une intensité lumineuse deux fois supérieure aux lampes halogènes conventionnelles, tout en améliorant la sécurité – en limitant la fatigue visuelle – et le confort de conduite. Les feux arrière reprennent la même logique en termes de design pour former une courbe sinusoïdale qui traverse entièrement l’arrière de la voiture pour constituer une signature lumineuse vraiment unique et distinctive.

Un dessin inspiré de la 8C Competizione

La forme de la lunette arrière est également digne d’intérêt. Sa rondeur et la légère pointe dans sa partie inférieure dynamisent la partie arrière du modèle mais toujours avec élégance. En regardant Tonale du dessus, on repense immédiatement à l’emblématique 8C Competizione. Autre inspiration reprise de la tradition Alfa Romeo : les jantes alliage « teledial », très appréciées sur le concept et qui sont reprises sur le modèle de série. Il s’agit de la réinterprétation du thème inspiré du cadran du téléphone et dont l’origine remonte aux années soixante et, en particulier, à la 33 Stradale. Au fil du temps, les perforations ont été progressivement agrandies, pour des raisons techniques, les besoins de refroidissement ou pour améliorer la légèreté et le fonctionnement des freins.

À l’intérieur

Le design intérieur de Tonale, qui puise son inspiration dans l’histoire sportive d’Alfa Romeo, évoque la passion grâce à ses formes dynamiques et puissantes. Tout est concentré autour du conducteur, même si l’intérieur est également conçu pour offrir un confort optimal aux passagers. L’environnement sportif et high-tech, illustré par la solidité froide de l’aluminium ou la douce chaleur du cuir et de l’Alcantara – reflète la personnalité d’une clientèle jeune, métropolitaine et dynamique.

Parmi les éléments les plus caractéristiques, il faut signaler l’instrumentation de bord dite « Cannocchiale », avec son style clairement Alfa Romeo, ou le volant sport. Celui-ci est embelli par les grandes palettes fixes de changement de vitesse exclusives en aluminium.

Effets 3D dans l’habitacle

La console centrale abrite une caractéristique essentielle d’Alfa Romeo : le sélecteur de mode de conduite D.N.A. La planche de bord, orientée vers le conducteur, se caractérise par ses bouches d’aération, fines au centre et en forme de turbine à l’extérieur. L’ensemble est embelli par la texture façon diamant que l’on retrouve sur les aérateurs, la console centrale ou les poignées et qui bénéficient d’un traitement de précision avec gravure laser. Le tableau de bord intègre également un insert rétroéclairé pour un effet visuel inattendu. Des effets 3D similaires se retrouvent aussi sur le revêtement des sièges, tant pour les versions d’accès, en tissus néoprène couramment utilisés dans les vêtements de sport, que sur les plus versions les plus performantes qui reçoivent de l’Alcantara ou du cuir ‘’écologique’’. L’habitacle de Tonale constitue donc une expérience hors du commun et immersive dont les caractéristiques dynamiques seront particulièrement appréciées des amateurs de conduite.

Technologies embarquées : améliorer l’expérience de conduite

En exclusivité mondiale, Tonale lance la technologie NFT (Non-Fungible Token ou jeton non interchangeable), une véritable innovation dans le secteur automobile. Alfa Romeo est en effet le premier constructeur à associer une voiture à un certificat numérique NFT. Cette technologie repose sur le concept de « carte blockchain », enregistrement confidentiel et non modifiable des principales étapes de la vie d’un véhicule. Cette caractéristique off-bord distinctive souligne la nature innovante d’Alfa Romeo. Sur consentement du client, le NFT enregistrera les données du véhicule, générant un certificat qui permettra de garantir que la voiture a été correctement entretenue, au bénéfice de sa valeur résiduelle. Sur le marché des voitures d’occasion, la certification NFT représente une source supplémentaire de crédibilité sur laquelle les propriétaires ou les réseaux de distribution pourront compter. Ainsi, les acquéreurs seront rassurés dans leur acte d’achat automobile.

Alfa Romeo interprète à sa manière l’utilisation des logiciels et de la connectivité pour améliorer l’expérience de conduite, priorité absolue pour la Marque. Tonale est donc dotée de la technologie la plus avancée pour assurer une expérience à bord connectée et confortable, tout en conservant un plaisir de conduite typiquement Alfa Romeo.

Ouverture à distance

Tonale inclut en particulier les fonctions intégrées de l’assistant vocal Amazon Alexa, de sorte que l’on se sent toujours chez soi dans sa voiture, rendant la vie plus simple et pratique. Intégration complète avec Amazon est illustrée par le « Secure Delivery Service » qui permet par exemple de choisir Tonale comme lieu de livraison des colis en déverrouillant les portes à distance pour permettre au prestataire de les déposer dans la voiture en toute sécurité.

Il est également possible de recevoir directement chez soi des informations constamment mises à jour sur l’état du véhicule, à l’exemple du niveau de charge de la batterie ou le niveau de carburant, la recherche des points d’intérêt, la localisation de sa voiture, ou l’ouverture/fermeture à distance et bien plus encore. « Alexa » peut également être utilisé pour ajouter des produits à sa liste de courses, rechercher un restaurant à proximité ou régler l’éclairage ou le chauffage connecté de son domicile, tout en étant à bord de sa voiture.

Un Suv connecté

L’Alfa Romeo Tonale intègre les Services Alfa Connect pour plus de sécurité et votre confort. En premier lieu, « My Navigation » permet de rechercher à distance des destinations et des Points d’Intérêt (POI), d’envoyer à la voiture une destination directement de son smartphone (fonction Send & Go) et de recevoir des alertes en temps réel sur le trafic. « My Remote » permet de contrôler à distance différentes fonctions de la voiture, via un smartphone ou une montre connectée : ouverture/fermeture des portes, allumage des feux, emplacement de son véhicule, contrôle du respect de certains paramètres par le conducteur tels la vitesse et la zone parcourue avec alerte en cas de dépassement ; « My Wi-Fi » offre la possibilité de partager la connexion Internet entre plusieurs appareils à bord (jusqu’à un maximum de 8) ; « My assistant » : en cas de collision ou d’urgence, l’occupant peut contacter le centre d’appels (7j/7 et 24h/24) pour obtenir de l’aide. En cas d’accident, l’appel est lancé automatiquement au numéro de secours national et si le véhicule tombe en panne, le conducteur peut appeler l’assistance routière, le véhicule indiquant automatiquement sa position pour que le secours puisse arriver plus rapidement.

« My Car » permet de contrôler l’état et les paramètres de la voiture. Le pack comprend en outre un service de reporting, pour envoyer des informations à Alfa Romeo sur l’état de la voiture, via un mail mensuel ; « My Alert » alerte le propriétaire en cas de tentative de vol ; et « My Fleet Manager » est dédié à la gestion de flotte.

En série, Tonale est livré avec un tout nouveau système d’infodivertissement intégré. Avec son système d’exploitation Android personnalisable et une connectivité 4G permettant des mises à jour OTA (Over-the-Air), il offre également un contenu, des fonctionnalités et des services qui sont toujours mis à jour. Ce système comprend une instrumentation entièrement numérique de 12,3 pouces et un écran central tactile de 10,25 pouces. Le nouvel écran TFT de 12,3 pouces permet de visualiser toutes les données de la voiture dont les paramètres liés à la conduite autonome. L’écran peut également être reconfiguré selon trois aménagements : Evolved, Relax et Heritage, ce dernier s’inspirant du patrimoine de la marque.

Surface totale de 22,5 pouces

L’interface de l’écran central de 10,25 pouces, fluide et sophistiquée, s’apparente à celle d’un smartphone. Elle permet de visualiser les informations en un coup d’œil. Le système fonctionne avec des widgets qui peuvent être directement déplacés sur l’écran selon les souhaits de l’utilisateur. Celui-ci peut créer sa propre page d’accueil, où chacune des fonctionnalités de la voiture est une application en soi. D’un simple mouvement de doigt, les écrans Alfa D.N.A., radio, média, téléphone, navigation, climatisation, services connectés et ADAS peuvent être visualisés et disposés selon ses préférences. Le conducteur pourra alors utiliser au choix le bouton rotatif ou l’écran tactile. Avec une surface totale de 22,5 pouces, ces deux grands écrans Full TFT se situent au meilleur niveau de leur catégorie.

L’Alfa Romeo Tonale sera disponible à la commande à partir du mois d’avril 2022.

