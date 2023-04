Ducati 749 SS : la 749 Dark revisitée par Jerem Motorcycles

Le préparateur moto Jerem Motorcycles basé à Béziers présente sa nouvelle réalisation baptisée Ducati 749 SS. Une machine revue sur la base d’une Ducati 749 Dark, produite entre 2002 et 2006. Un travail de qualité qui transforme cette ex-sportive carénée en Café-Racer typé 70’s au caractère bien trempé.

Jerem Motorcycles, alias JM, nous revient avec une nouvelle “prépa” sur la base d’une Ducati 749 Dark, la sportive de Ducati commercialisée entre 2002 et 2006. Équipée d’un moteur bicylindre en V ouvert à 90° développant 103 chevaux, la 749 Dark se transforme en superbe Café’Racer seventies entre les mains de Jerem, pour devenir la Ducati 749 SS (Super Sport).

Nous vous laissons la découvrir en images, fiche technique en bas d’article.

FICHE TECHNIQUE – DUCATI 749 SS (Super Sport)

Partie Cycle

Fourche origine refaite à neuf

Jante AV et AR à Rayons Ducati sport classic

Usinage de pièces pour adaptation des jantes

Roulements de direction à aiguilles neufs

Disque et plaquette AR BREMBO neuves

Amortisseur reconditionné Öhlins

Commandes reculées platines de cales pieds poly chrome

Durites de freins sur mesure EXACT

Support de plaque AR alu CNC

Demi-guidon bracelet

Cadre chrome et suppression de toutes les pattes d’origine

Boucle AR sur mesure et coque arrière sur mesure

Électricité

Phare ovale à leds + bulle modifiée

Feu/Stop arrière leds

Clignotants avant à leds + modification centrale clignotante

Clignotant arrière a leds

Eclairage de plaque à leds

Compteur Avia Compositi en carbone

Les fusibles ont été déplacé pour pouvoir le changer

Moteur

Distribution, moteur nettoyé et repeint.

Durites haute performances

Vidange des différents fluides

Esthétique

Coque arrière sur mesure avec feux AR intégré

Selle sur mesure cuir (Yaya Brush Sellerie)

Peinture Rouge DUCATI Panigale

Cadre chrome et beaucoup de pièces poly chrome

Sabot moteur sur mesure

Bulle sur mesure complétement modifiée avec un phare ovale.

Bulle Avant modifiée sur mesure adapté et pare-brise recoupé pour donner un effet plus écrasé

Rétroviseurs CNC vintage

Peinture

Réservoir, bulle et coque arrière rouge DUCATI

Etriers de freins noir haute températures

Cadre époxy chrome

Moteur, Bras oscillant etc….

T supérieur, T inferieur, pieds de fourche, disques de frein avant époxy noir.

Réalisation by Jerem Motorcycles

ATELIER PRIVÉ – 5 rue Ampère

34500 Béziers

06 85 18 05 72

Crédit photos : Jerem Motorcycles©-DR

