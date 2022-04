La Traversée de Paris en anciennes : ce sera le 17 avril 2022

La 22ème Traversée de Paris en véhicules d’époque se déroulera le dimanche 17 avril 2022. Cette traversée hivernale aura donc lieu au printemps, puisqu’elle a été initialement annulée le 9 janvier 2022 en raison de la pandémie, puis décalée au 27 mars 2022 et enfin : annulée à nouveau en raison d’un pic de pollution sur décision du préfet de police de Paris. Espérons que la date du 17 avril soit enfin la bonne.

Une fable d’Ésope

La Traversée hivernale de Paris en voitures anciennes s’apparente de plus en plus à une fable d’Ésope, celle de “L’enfant qui criait au loup”. Ce jeune berger qui appelait sans cesse les villageois en criant “au loup, au loup !” alors que jamais rien ne se passait. Lorsqu’il eut crié une dernière fois “au loup !” alors que la bête était bien là, le jeune garçon ne voyait personne arriver, on n’y croyait plus. Tous ses moutons furent dévorés.

La Traversée de Paris c’est pareil, à force de l’annoncer et de ne jamais la voir, on n’y croit plus tellement au fond. Aura-t-elle vraiment lieu ? Est-ce que la préfecture de police ne va pas, une fois encore et au dernier moment l’interdire pour “x” raison ? Est-ce que la Covid ne va pas, une fois de plus, lui mettre des bâtons dans les roues ? Quoi d’autre encore ? Une manif écolo ? Des riverains mécontents parce que réveillés par le son de vieux “V8” ? Nous verrons bien toujours est-il que la nouvelle date fixée par l’organisation est bien celle du 17 avril.

Un dimanche de Pâques

Ce fut en tous cas une grande déception pour tous les participants qui pensaient pouvoir sortir leurs véhicules d’époque du garage pour se promener sous un soleil clément. Cette fois, Vincennes en Anciennes, organisatrice des Traversées de Paris, le garantit les planètes semblent s’aligner : le Service Historique de la Défense est d’accord pour accueillir les voitures sur le parvis de Vincennes, le service de la circulation de la Préfecture de police a donné son accord, tout comme le Cabinet du préfet et les commissaires de piste. Enfin, le parcours a été validé par la Préfecture de Police de Paris.

Si aucun œuf géant, ne s’écrase sur le parvis de Vincennes, le dimanche de Pâques, la Traversée de Paris pourra donc avoir lieu. Les inscriptions sont ouvertes et pour le nombre de véhicules de plus de 30 ans (autos, motos, vélomoteurs, vélos, bus et tracteurs), ce sera la surprise. À ce stade, il est difficile de savoir qui préférera une balade automobile à un déjeuner pascal (même si la Traversée se déroule sur la matinée). Comme à l’accoutumée, le parvis sud du Château de Vincennes sera le point départ et d’arrivée de ce grand rassemblement du véhicule de collection.

Une petite trentaine de kilomètres sera nécessaire pour boucler le parcours. L’histoire du Paris d’hier côtoiera celle du Paris d’aujourd’hui autour du thème : lieux cultuels et culturels. Lors de la dernière Traversée de Paris estivale plus de 70 marques étaient représentées dont une dizaine disparue. Citroën 5 HP, Ford T, Talbot Baby Sport, Traction Avant, Peugeot 402, Panhard, Triumph, Simca Aronde, Facel Vega, Austin Healey, Ford Mustang, Jaguar MKII type E, Alpine A 110, Citroën CX, Isetta, Rolls Royce… motos et vélomoteurs : Terrot, Dollar, Zündapp… Des années 20 aux années 90, ce sont des pans entiers de l’histoire de la locomotion que l’on peut reconstituer. Chacun retrouve un véhicule qui lui évoque le passé, admire les chromes rutilants et la ligne parfaite des carrosseries. La grande originalité de La Traversée de Paris est de présenter ces véhicules en mouvement, un musée vivant en quelque sorte, un parc de voitures choyées et entretenues par des passionnés. Le spectacle se renouvelle à chaque fois mais l’ambiance est toujours bon enfant.

Paris pour terrain de jeu

Paris est un immense champ de découverte. Les monuments les plus emblématiques n’en finissent pas de livrer leurs secrets et surprennent les plus blasés. De nombreux lieux cultuels seront des points de passage du parcours. Ainsi, Notre-Dame dont les équipages pourront apprécier l’avancement des travaux, la basilique du Sacré-Cœur qui s’ouvre vers le centre de la capitale a, pour des raisons topographiques, une orientation Nord-Sud (et non Est-Ouest comme toutes les églises). De style néo-roman, l’Église Réformée de Port Royal est intégrée à un immeuble d’habitation. Avec son minaret de 33 mètres, la Grande Mosquée de Paris, la plus ancienne mosquée de France métropolitaine sera également sur le tracé.

La Traversée de Paris sillonnera près du Louvre (le plus grand musée du Monde) et de l’Institut de France qui regroupe cinq académies dont l’Académie Française… La très animée place de la Contrescarpe, près de la rue Mouffetard en plein quartier latin, constituera une des étapes et figurera sur l’affiche réalisée par Thierry Dubois pour cette 22e édition. Le nom de cette place fait référence au talus extérieur du fossé (contrescarpe) autrefois situé devant l’enceinte de Philippe Auguste.

Le parcours ne sera révélé que le dimanche matin au moment de la remise du livre de route aux équipages, il est le sésame qui permet de suivre le parcours en toute sérénité avec les indications culturelles.

Au cas où, report au 31 juillet 2022

« Nous croisons les doigts pour que tout se passe, cette fois, sous les meilleurs auspices. L’équipe de Vincennes en Anciennes est tenace et enthousiaste. Si nous devions faire face à une nouvelle annulation, il faudra attendre le 31 juillet pour la 15e Traversée de Paris estivale » conclut Jacques d’Andréa, Président de Vincennes en Anciennes.

Informations pratiques

Départ des véhicules entre 7h30 et 9h du parvis sud du château de Vincennes. Départ des bus à 8h précises – Prix : 10 € (inscription sur le site, dans la limite des places disponibles – RDV devant le Parc floral de Vincennes) Une partie des voitures et les bus reviendront sur le parvis sud du château de Vincennes à partir de 12h30. Renseignements pratiques et/ou réservation dans les bus anciens : fiche téléchargeable sur le site http://www.vincennesenanciennes.com

