Le Bon Coin : découvrez l’une des plus belles voitures américaines, en vente sur leboncoin

Le site de petites annonces Leboncoin regorge de voitures à vendre. Parmi elles, de nombreuses auto vintage sont proposées, telles que des Ford Mustang, légendaires et emblématiques de l’Amérique. Cette semaine, Leboncoin propose un focus sur la Mustang de 1965, dont 5 modèles sont mis en vente sur la plateforme.

Ford Mustang de 1965 sur Le Bon Coin

Elle est américaine, intemporelle et fait rêver des générations entières de passionnés de voitures ! Nul doute, la Ford Mustang est l’une des plus grandes icônes automobiles du 7ème art : le plus célèbre cheval sauvage du monde. Et c’est peu dire, elle est apparue dans plus de 3 000 films dont les James Bond « Goldfinger », « Thunderball », « Diamonds Are Forever », »Bullitt » avec Steve McQueen, « Gone in 60 Seconds », « Need For Speed », « le gendarme de Saint Tropez » et récemment « I Love America », LE film du moment, avec Sophie Marceau et Djanis Bouzyani.

Qu’elle soit ancienne ou moderne, la Ford Mustang est un véritable symbole de l’Amérique. Nous l’avons essayée en version Fastback de 1969, ainsi qu’un des premiers modèles de 1964 ou encore en version 5.0 GT V8 modèle 2019 et à chaque prise de volant, la magie opère. Les anciennes louvoyaient, freinaient de façon aléatoire et tenaient le cap telle un voilier, mais elles avaient toutes un point en commun : l’ambiance. Conduire une vieille Mustang, c’est toucher l’Amérique du bout des doigts, sentir vivre le V8, une odeur, des matériaux bref, une part de vie des sixties. Une magie que l’on retrouve dans les modèles d’aujourd’hui, les performances en plus, un freinage efficace et une tenue de cap exemplaire.

Symbole incontestable de performance, choisie par les héros pour conquérir leurs adversaires et rétablir la justice, la Mustang a été conduite dans la vraie vie par des personnalités comme Sylvester « Rocky » Stallone, Johnny Hallyday, Sienna Miller ou encore Leonardo DiCaprio ; des conducteurs qui ont su tirer le meilleur parti de ses performances sans compromis.

La première version de la Ford Mustang sortie en avril 1964 et définie comme sportive, décontractée et agressive se vendra à plus d’un million d’exemplaires en 2 ans. Depuis, ce modèle aura vu 5 générations qui sont restées elles-mêmes en constante évolution jusqu’à aujourd’hui.

Leboncoin, fort de son expertise automobile avec plus de 3 millions d’annonces de véhicules proposés à la vente et 11,4 millions de visiteurs uniques par mois, a déniché 5 iconiques Ford Mustang de 1965 disponibles sur le site. Vous pouvez les découvrir ici :

11 Si je devais en prendre une, je choisis quelle Mustang de 1965 ? Ford Mustang cabriolet 1965 Ford Mustang 289Ci Fastback 1965 Ford Mustang 1965 jaune Ford Mustang Coupe 1965 Ford Mustang Coupe Code C 1965 Ford Tourneo car j'ai 4 enfants

Crédit photo : Leboncoin©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Ford Mustang