Bien choisir son short de bain homme

Les vacances d’été débuteront dans trois mois messieurs. Le temps nécessaire pour affiner votre silhouette et muscler vos abdos afin d’afficher un physique de sportif à la plage. Quoi qu’il en soit et si vous assumez vos rondeurs, il existe un type de maillot de bain pour chacun, en fonction de sa morphologie. Voici un petit rappel des différents styles de maillots disponibles pour nous, les hommes.

Bientôt les vacances ! Le ciel bleu, les palmiers, la mer et le sable fin. Une période pendant laquelle nous vivons légèrement vêtus, hommes et femmes, et qui est synonyme de décontraction.

Autrefois maillot une pièce, le maillot pour homme a considérablement évolué, pour se raccourcir, adopter de nouveaux matériaux plus agréables à porter, de nouvelles couleurs et de nouvelles coupes plus modernes. On en trouve pour tous les goûts, toutes les morphologies et à tous les prix, tels que de nombreux modèles de shorts de bain homme chez La Redoute.

De l’importance du maillot

Mais pour choisir le maillot le mieux adapté à votre physique, il y a quelques règles à respecter pour bronzer avec style. Parce que le choix d’un maillot de bain est important en été, il remplacera la majeure partie du temps vos vêtements habituels, si vous aimez passer vos journées au bord de la mer ou de la piscine. Il accompagnera souvent une paire de sneakers, de tongs ou de sandales et un simple t-shirt voire pas du tout.

Ce qu’il faut préalablement savoir, c’est qu’il existe quatre types de maillots de bain pour homme :

• Le slip de bain

• Le boxer de bain

• Le short de bain

• Le body de bain

Bien choisir son maillot

Un slip pour le sport

Il faut d’abord vous poser la question de savoir si vous allez réaliser beaucoup, ou peu d’activités sportives aquatiques pour arrêter votre choix. Si vous êtes un sportif invétéré qui prévoit de faire du jet-ski, du snorkeling et de la natation régulièrement, alors le slip de bain classique sera plus adapté. Avec peu de tissu, il vous gênera moins dans vos mouvements et offrira une plus grande surface de bronzage lors de vos activités. Ceci étant, si votre sport favori est le surf, il vaudra mieux opter pour le short de bain long, beaucoup plus fun et en accord stylistique avec la planche.

Mais attention, le slip de bain appelle une silhouette sportive, plutôt fine et musclée. Étant le plus sexy des maillots, il met en valeur les cuisses, la taille et vos abdos. Il faut donc l’oublier si vous êtes taillé en “O”, c’est-à-dire avec une bonne bouée. Adidas en propose de très chouettes, notamment le modèle Performance vendu une trentaine d’euros.

Un boxer de bain pour le style et le sport

Dans le même esprit que le slip de bain, le boxer de bain s’adresse aux sportifs musclés qui cherchent à mettre leur musculature en avant. Mieux vaut être baraqué pour l’enfiler, ou votre bouée sera clairement mise en avant. Et si vous aimez porter court, le shorty sera mieux adapté. Comptez entre 25 et 35 euros chez Arena.

Un short de bain pour le confort

Le short de bain présente plusieurs avantages. Il permet de se baigner bien sûr, mais également de sortir en ville, dans les boutiques, sans avoir à se rhabiller. Il suffit de le prendre un peu élégant et, une fois sec, il s’accordera parfaitement avec un polo ou une chemisette. C’est aujourd’hui la coupe la plus répandue et il en existe de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Il va aussi bien aux silhouettes sveltes qu’aux hommes avec un peu d’embonpoint.

Quicksilver en propose une large gamme au prix moyen de 50 euros.

Un short de bain long pour s’affiner

Le short de bain existe également en version longue, type broadshort. Certains jeunes l’aiment pour son look et il présente un intérêt pour les plus fortes corpulences en affinant la silhouette. Si vous êtes fort, ce sera le vêtement de bain le mieux adapté à votre corpulence. D’autant qu’aujourd’hui, les shorts de bain sont bien plus confortables qu’avant, avec l’adoption d’un slip intérieur en mesh qui améliore le maintien.

Autre avantage, il possède une voire plusieurs poches pour ranger vos clefs et bricoles si vous décidez de sortir faire un tour en ville après la baignade. Oxbow et Quicksilver proposent toute une gamme à 45 euros environ.

Le body de bain pour le vintage

Enfin pour les plus audacieux d’entre vous, amoureux du vintage et du style décalé, sachez que le body de bain fait son retour. Timidement, mais il revient tout de même (voir notre photo de UNE : le nageur olympique Johnny Weissmuller, Tarzan au cinéma). Il s’agit de l’équivalent du maillot une pièce des années 30, celui la même qu’on découvrait porté par Alain Delon et Jean-Paul Belmondo dans le film Borsalino, réalisé par Jacques Deray et sorti en 1970.

Autant vous dire messieurs que là, vous n’avez absolument pas droit à l’erreur. Il faut être fin et musclé, sans une once de gras sinon l’effet tombe à l’eau, sans faire de jeu de mots. Il surprend et peu d’hommes osent encore le porter, mais si vous alliez style, raffinement et puissance alors vous serez le roi de la plage ! Son prix ? Entre 70 et 100 euros.

Crédit photo : Wikipedia

