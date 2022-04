Le prix des voitures neuves et d’occasion explose

Selon notre confrère Emmanuel Lechypre, journaliste économique sur la chaîne BFM TV, Le prix des voitures neuves a augmenté de +15% en trois ans. Et si vous souhaitiez vous rabattre sur l’occasion, la tendance est également à la hausse avec +13% de hausse sur le prix de vente moyen.

+15% en trois ans

D’après la chaîne BFM TV au travers de son journaliste spécialiste de l’économie Emmanuel Lechypre, le tarif des voitures neuves a augmenté de +15% en trois ans. Une tendance communiquée par le groupe suisse Emil Frey, distributeur automobile européen toutes marques qui détient un réseau de 250 concessionnaires.

Sur la même période (2019, 2020 et 2021), le taux d’inflation moyen cumulé a été de 3,2 % (source INSEE). Mais plus particulièrement touchée par la pandémie, sans oublier la transition écologique et enfin le conflit en Ukraine, l’industrie automobile a fortement impacté à la hausse le prix de ses véhicules neufs. Ajoutez à cela une production plus chère (plastique, acier, lithium, cobalt, cuivre, platine, nickel et composants électroniques ont vu leur prix exploser), un coût des transports qui a explosé lui aussi, comme celui de l’énergie, on arrive à une augmentation globale de +15%.

L’occasion augmente aussi

Et la tendance n’est pas près de s’inverser, car l’INSEE prévoit, pour l’année 2022, une inflation de 5,1%. Pour comparaison, l’inflation était de 1,3% sur les trois années précédant la pandémie (source INSEE).

Parmi les modèles pris en exemple par Emmanuel Lechypre, on trouve la Tesla Model 3, qui a augmenté de + 6 000 euros depuis janvier 2022 ou la Peugeot 2008, qui a vu son tarif prendre + 2 670 euros en deux ans. Mais il n’y a pas que les prix à avoir augmenté. Les délais de livraison sur le neuf eux se sont également rallongé, autant d’éléments qui ont incité les acheteurs à se diriger vers l’occasion. Le problème, c’est que le V.O a également suivi les tendances du marché avec une augmentation du prix de vente moyen de +13%. Aux États-Unis et selon le cabinet d’audit anglo-néerlandais KPMG, le prix moyen des voitures d’occasion a augmenté de +42% en 2021.

Crédit photo : Pixabay

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, j’aime tout ce qui permet de se déplacer pour découvrir de nouveaux horizons. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai œuvré à différents jobs marketing/développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. Je suis aujourd’hui également en charge de la rubrique auto/moto pour le magazine masculin EDGAR. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Automobile