Kawasaki et Adidas présentent 2 modèles de sneakers

Le fabricant japonais Kawasaki s’est associé avec l’allemand Adidas pour mettre à le vente deux versions de sneakers. Deux modèles de baskets qui s’inspirent des sportives Ninja de la marque verte.

Adidas et Kawasaki : un double hommage

Les motards et notamment les propriétaires d’une Kawasaki seront heureux d’apprendre que leur marque préférée met à la vente des sneakers “Kawa”. À l’origine ; une collaboration entre Adidas et Kawasaki, qui n’est pas nouvelle puisque les deux géants s’étaient déjà associés en 1984 pour un hommage à la ZX, avec les sneakers ZX 500.

Cette fois-ci, l’hommage est rendu à la ZX-7R d’une part, avec la sneaker ZX 8000 et à la ZX-10R d’autre part avec la sneaker ZX 5K Boost. Une façon de célébrer le passé, le présent et l’avenir.

S’inspirant de la philosophie de conception de la moto et de la palette de couleurs immédiatement identifiables de Kawasaki, la basket ZX8000 présente une tige en cuir de kangourou blanc, avec des superpositions de cuir vert Kawasaki, des touches de daim bleu et un logo Kawasaki Ninja sur le côté.

La ZX 5K BOOST est quant à elle dotée d’une superposition en TPU noir et œillets verts, des accents vert Kawasaki, d’un empiècement noir semi-transparent sur le coup de pied et d’un logo Kawasaki Ninja à l’avant.

Les deux paires de baskets sont fournis avec des embouts de lacets soudés et des enjoliveurs de lacets interchangeables. Des lacets verts et enjoliveurs chromés supplémentaires sont également présents dans la boite. Chaque paire est emballée dans une boîte inédite personnalisée avec une image de la toute dernière Ninja ZX-10R et dans du papier de soie comportant un croquis de moto Kawasaki imprimé.

Un film promotionnel dans l’émotion

Le lancement du partenariat entre Adidas Originals et Kawasaki s’accompagne d’un film promotionnel qui rend hommage à la culture moto au Japon en entraînant le spectateur dans un voyage inattendu dans les rues de la ville. Une vidéo qui joue sur la corde de l’émotion et qui met en scène une jeune fille s’adressant à son père. Elle se rappelle les balades à moto, assise sur la selle d’une Kawasaki Ninja vintage, derrière lui. “J’ai enfin acheté la moto que je cherchais depuis toujours papa” l’entend-on dire. Entre nostalgie et passion de la moto, ce clip est très réussi et touchera un grand nombre des motards que nous sommes.

Les baskets ZX8000 et ZX 5K BOOST Kawasaki sont disponibles depuis le 14 avril 2022 dans le monde entier (sauf en Chine) dans les magasins Adidas, sur adidas.com, chez Confirmed et chez certains détaillants.

La ZX 5K BOOST est également disponible directement auprès de Kawasaki.

Prix de vente : modèle ZX 8000 : 120 euros / modèle ZX 5K Boost : 160 euros.

Crédit photo et vidéo : Kawasaki Motors©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, j’aime tout ce qui permet de se déplacer pour découvrir de nouveaux horizons. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai œuvré à différents jobs marketing/développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. Je suis aujourd’hui également en charge de la rubrique auto/moto pour le magazine masculin EDGAR. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Chaussures moto