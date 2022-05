Les premiers Gainsbourg, Dalida et Barbara disponibles en vinyle

Les premiers enregistrements de Serge Gainsbourg, Dalida et Barbara sont de nouveau disponibles en vinyle avec l’INA. Une bonne nouvelle pour les fans de vinyle, et de chanson française.

Diggers Factory et l’INA vous invitent à retrouver toute l’émotion des premiers enregistrements d’artistes mythiques ayant incontestablement marqué la chanson française : Serge Gainsbourg, Dalida et Barbara. Les vinyles sont disponibles en précommande chez Diggers Factory, et en magasins en juin.

Serge Gainsbourg – Premiers tubes

Ce disque vous propose des chansons de Serge Gainsbourg captées par et pour la radio. Du fameux Club d’Essai en 1958 aux Discoparades (1961 et 1962), Gainsbourg a toujours su trouver un mot pour annoncer ses chansons. On l’entend également interpréter une valse de Chopin au piano ou répondre avec beaucoup de timidité aux questions de Juliette Gréco qui l’avait repéré en 1959. Certaines de ses chansons sont déjà délicieusement coquines ou à double sens et pour la plupart, il s’accompagne au piano.

Le vinyle est à 23€ en précommande ici.

FACE A

1. Douze belles dans la peau

2. La Bataille de Friedland

3. Le Poinçonneur des Lilas

4. La Recette de l’amour fou

5. La Chanson de Maglia

6. Les Amours Perdues

FACE B

1. Serge Gainsbourg Répond à Juliette Gréco

2. Le Chachacha des chauves – Serve Gainsbourg avec Michèle Arnaud

3. Valse op. 69 n°1 (Reprise de Chopin)

4. J’ai mal à la tête (Reprise de Georges Ulmer)

5. Les Goémons

6. L’Eau à la bouche

Dalida – Premières Scènes

De l’Olympia fin 1961 à l’émission Discoparade début 1962, la radio a capté les premiers récitals en public de Dalida. Ces versions « live » sont donc inédites et reproduisent toute la vitalité et l’énergie musicale de Dalida dès ses débuts sur scène, telle qu’on la retrouve sur la photo de couverture.

Le vinyle est à 23€ en précommande ici.

FACE A

1. Plus loin que la terre

2. Une fille pleurait

3. Nuits d’Espagne

4. Garde-moi la dernière danse

5. Hava Naguila

6. Tu ne sais pas

FACE B

1. 24 000 baisers

2. Je me sens vivre

3. Tu ne sais pas

4. La Leçon de Twist

5. Achète moi un juke box

Barbara – Premiers Micros

Barbara, auteur-compositeur-interprète de légende, a fait ses premières scènes dans de petits cabarets parisiens devenus mythiques comme l’Écluse ou Chez Moineau. Ce vinyle offre une sélection de chansons exceptionnelles enregistrées pour la première fois, en studio à la radio ou sur scène, avant leur enregistrement discographique. Des interprétations émouvantes, des moments rares, enregistrés entre 1958 et 1965.

Le vinyle est à 23€ en précommande ici.

FACE A

1. Chapeau bas

2. Le Verger en Lorraine

3. Tu ne te souviendras pas

4. Le Temps du lilas

5. Dis quand reviendras-tu ?

6. Le Bel Age (enregistré en 1963)

FACE B

1. Le Bel Age (enregistré en 1964)

2. J’entends sonner les clairons

3. A mourir pour mourir

4. Toi

5. La Solitude

