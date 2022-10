Jean Todt la méthode : sur CANAL+ le 13/11/2022 à 21H00

Aujourd’hui envoyé spécial pour la sécurité routière auprès des Nations Unies, Jean Todt a eu un parcours exceptionnel. Il a fait remporter 4 titres de Champion du Monde des Rallyes, 4 Dakar et 2 24H du Mans à Peugeot, 14 titres de Champion du Monde de F1 à Ferrari et 5 Championnats du Monde de F1 à Michael Schumacher, avant de devenir Président de la FIA jusqu’en 2021. CANAL+ lui consacre un reportage qui sera diffusé le 13 novembre 2022, à 21 heures.

Jean Todt est l’une des figures les plus importantes du sport automobile dans le monde, et du sport en général. Partout où il est passé, le français a inculqué la culture du travail et de la victoire, comme copilote, patron de Peugeot Sport, puis de la Scuderia Ferrari, et enfin Président de la FIA. Depuis le début de sa carrière, il suscite admiration, respect, jalousie parfois, mais également fantasme, tant l’homme est secret et se livre peu.

Comprendre la méthode

Jean Todt a ouvert les portes de son quotidien à CANAL+ depuis décembre 2021, depuis les derniers jours de son mandat de Président de la FIA jusqu’aux coulisses de son travail d’envoyé spécial pour la Sécurité Routière aux Nations Unies. L’occasion de comprendre les principes qu’il a appliqués sa vie durant, sa méthode, toujours la même, pour gagner. L’occasion, également, de laisser l’homme se dévoiler dans des séquences interviews exceptionnelles, seul, face à lui-même, à l’image d’une psychanalyse.

En toute pudeur, Jean Todt s’exprime sur sa relation avec Michael Schumacher, lui qui est l’un des rares aujourd’hui à rendre régulièrement visite à son ami.

Dans Jean Todt, La Méthode la réalisatrice Amandine Morhaim, Grand Reporter au service des sports de CANAL+, met en parallèle ces moments forts avec les témoignages de ceux qui l’ont côtoyé lors de ce parcours incroyable et des archives pour certaines inédites. Des documents remarquables qui permettent de comprendre qui est vraiment l’homme, Jean Todt.

JEAN TODT, LA METHODE

Documentaire Exclusif CANAL+

95 minutes

Avec les interviews de

JEAN TODT

MICHELLE YEOH (l’épouse de Jean Todt et actrice cinéma malaisienne)

CORINNA SCHUMACHER

BAN KI-MOON

FELIPE MASSA

STEFANO DOMENICALI

NICOLAS TODT

GUY FRÉQUELIN

MATTIA BINOTTO

MICHÈLE MOUTON

JACKY ICKX

CHARLES LECLERC

PR GÉRARD SAILLANT

ROSS BRAWN

ARI VATANEN

RUBENS BARICHELLO

GERHARD BERGER

LUCA DI MONTEZEMOLO

FLAVIO BRIATORE

ALAIN PROST

Diffusion : 13 NOVEMBRE / 21h CANAL+

Disponible dès le 13 Novembre sur myCANAL

Crédit Photo : Caroline Dubois© avec l'aimable autorisation de Carlo Benvenuto

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : CANAL+