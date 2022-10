La Peugeot 104 fête ses 50 ans cette année. Présentée pour la première fois aux concessionnaires européens le 7 octobre 1972, au Palais de Chaillot à Paris, puis au public le lendemain sur le Salon de l’Automobile de Paris, la citadine du lion s’est écoulée à 1 624 992 unités entre 1972 et 1988.

La plus courte d’Europe

Lorsqu’elle est sortie quelques mois après la Renault 5 (voir notre article en cliquant sur ce lien), la Peugeot 104 était la voiture la plus courte d’Europe, avec une longueur de 3,58 mètres. Large de 1,52 mètre, la très petite berline affichait seulement 760 kg sur la balance. Ah la belle époque où les autos, même les plus grosses, affichaient des dimensions raisonnables et étaient dépourvues d’électronique.

Dynamique et spacieuse

Avec une habitabilité égale à la 204 qui pourtant affichait 3,99 mètres de longueur, la 104 affichait un look dynamique, sportif et moderne. Équipée d’un moteur de 954 cm 3 (Française de Mécanique), la Peugeot 104 était assemblée dans la toute nouvelle usine de Mulhouse. Ce nouveau modèle, qui élargit et diversifie la gamme Peugeot devenue : « 104 – 204 – 304 – 404 – 504 », possède sa personnalité. Spacieuse et confortable, malgré sa petite taille, rapide et nerveuse, elle a une tenue de routière et non de voiture conçue seulement pour la ville.

Tout pour plaire

Maniable, petite à l’extérieur et grande à l’intérieur, confortable, souple et sécurisante, la petite 104 était plus proche de la routière que de la citadine. À sa sortie en 1972, elle est dotée d’un moteur 4 cylindres en aluminium et en ligne de 954 cm3 développant 46 chevaux, de petites jantes (comme on en faisait à l’époque) de 13 pouces avec des pneumatiques de 135 mm (aujourd’hui la moindre citadine est montée en pneumatiques de 185 mm et des jantes de 15 pouces, comme la Clio V en entrée de gamme) et atteignait 135 km/h en vitesse de pointe.

Rétrospective

En 1974 arrive la version Coupée trois portes avec un hayon. La petite 104 rétrécit pour afficher seulement 3,30 mètres de long. Elle est équipée du même moteur qui est installé dans la version 4 portes. En 1976 sort la version ZS, équipée du moteur 1 124 cm3 qui développe 66 chevaux. Plus sportive, la voiture reçoit un volant trois branches, des jantes avec enjoliveurs stylisées, un compte-tours et des phares à iode. Elle est capable d’atteindre 155 km/h.

1977 marque l’arrivée du moteur 6 chevaux et du hayon sur la version berline, qui passe ainsi de 4 à 5 portes. 1978 : Peugeot décide de sortir une édition richement équipée et limitée à 1 200 unités, pour célébrer les 15 ans de l’usine de Mulhouse, cette version est baptisée “SUNDGAU”. En 1979 sort la série spéciale ZS2 avec motorisation 1 360 cm3 de 93 chevaux. Vendue à seulement 1 000 unités, la voiture est capable d’atteindre 173 km/h. Son look est plus sportif que la version ZS, avec des jantes an alliage, des élargisseurs d’ailes, des pare-chocs noir mat, un rétroviseur obus, des bandes latérales rouges et un coloris spécifique gris vulcain (voir photo ci-dessous). La même année, la 104 S fait son apparition ; avec moteur 1 124 cm3 de 66 cv.

1980 : la 104 reçoit un nouveau tableau de bord et les versions S et ZS reçoivent un moteur 1 360 cm3 de 72 cv, avec des pneus taille basse, des jantes spécifiques et des bandes latérales. En 1982, la 104 subit un lifting de la face avant, adopte un nouveau rétroviseur à droite et un essuie-glace à l’arrière, sur les versions S et ZS.

1983 : La version ZS reçoit une nouvelle boîte 5 vitesses (contre 4 auparavant) et une nouvelle ZS apparaît, équipée d’un bloc 80 chevaux qui emmène la petite Peugeot à 164 km/h. Signe distinctif : un autocollant 80hp sur les ailes avant. Elle est équipée de deux carburateurs simple corps et est au catalogue avec la version 72 cv. Cette dernière disparaîtra en 1984.

En 1985, la Peugeot 104 reçoit un nouveau tableau de bord et de nouveaux éléments extérieurs, hérités de la Talbot Samba. 1986 : la version sportive ZS disparaît définitivement du catalogue. En 1987, le catalogue Peugeot ne compte plus que la berline GLS et les deux coupés Z et style Z, toutes trois équipées du bloc moteur 1 124 cm3 de 50 chevaux.

Petite et sportive

En version Coupé ZS, les PEUGEOT 104 feront le bonheur de nombreux amateurs de sport automobile, leurs performances faisant merveille dans les rallyes. En 1979, Timo Makinen remporta le Crampon d’Or à Serre-Chevalier près de Briançon dans les Alpes, épreuve se déroulant sur neige et glace.

À sa sortie en 1972, le catalogue Peugeot ne propose qu’un seul modèle de 104, dans une seule finition unique. Elle est vendue 12 200 Francs, ce qui en fait la Peugeot la moins chère du marché. Le coupé de 1974 est vendu 13 900 Francs et la ZS coupé de 1976 est à 20 750 Francs.

1 624 992 exemplaires ont été produits entre 1972 et 1988, principalement à Mulhouse mais également à Aulnay-sous-Bois (119 745), Poissy (53 178) et Malines en Belgique (11 712) ainsi que dans les ateliers Chausson (213 059).

Exposition

Pour célébrer ces 50 années d’émotions de la PEUGEOT 104, une exposition lui est consacrée au Musée L’Aventure Peugeot jusqu’au 31 décembre 2022, avec de nombreuses archives photos et vidéos, issues du Centre d’Archives de Terre Blanche, et la présentation de six modèles, dont trois prototypes exceptionnels :

– 104 Berline de 1972

– 104 Coupé ZS Rallye de 1976

– 104 ZS Rallye de 1979

– Prototype 104 berline tri-corps de 1975

– Prototype 104 break de 1975

– Prototype 104 Peugette de 1976

Début septembre dernier, deux nouvelles PEUGEOT 104 (une superbe ZS noire et un très rare cabriolet LM SOVRA) sont venus compléter l’exposition consacrée à la petite berline (merci à Jacques et Philippe, les propriétaires et membres de L’Aventure, pour le prêt de ces jolis modèles).

Pour fêter l’événement, le Club 104 Peugeot a été accueilli pour un grand rassemblement le samedi 10 septembre à Sochaux. Créé en 1996, le club, au départ réservé uniquement aux coupés 104 ZS2, puis aux ZS en 1998, s’est ouvert à tous les modèles de 104 Peugeot dans leur état d’origine ou proche en septembre 2001. Depuis, il porte le nom de : « CLUB 104 PEUGEOT ». Depuis l’assemblée générale de 2019 le club 104 accueille les Talbot Samba, les Citroën LN et LNA.

Le prix de la visite du musée de l’Aventure Peugeot est de 10 euros pour les adultes, 5,50 euros pour les jeunes de 7 à 18 ans et gratuit pour les moins de 7 ans.

Adresse du musée : Carrefour de l’Europe – 25 600 Sochaux.

Plus d’informations en cliquant sur ce lien.

