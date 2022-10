Les sapeurs-pompiers de Paris exposent et recrutent au salon AUTOMÉDON

Le salon Automédon qui a ouvert ses portes ce matin au Parc des Expositions de Paris-le Bourget reçoit plus de 4 000 véhicules et 300 exposants. Parmi eux, les soldats du feu venus en force avec des véhicules d’intervention vintage et restaurés par leurs équipes. Un stand à ne surtout pas manquer, d’autant que les militaires recrutent également sur place.

Exposition et recrutement

Après deux années d’absence en raison de la pandémie de Covid 19 Automédon revient au Parc des Expositions de Paris-le Bourget. Au programme, un village vintage, de nombreux clubs de passionnés et plus de 4 000 autos anciennes exposées sur un total de 48 000 M². Une belle édition anniversaire qui fête sa 20ème exposition, entourée de food-trucks et animée par un groupe de rock qui joue sur place pour le public.

Parmi les exposants, les sapeurs-pompiers de Paris sont venus avec quelques-uns de leurs véhicules anciens, rénovés par leurs équipes sur l’immense site de Voluceau, à Bailly (Dpt 78) :

• Camion MAN 6X4 avec bras élévateur articulé SAVIEM de 1974

• PSM 27 premier secours Mousse Citroën de 1967

• PSR 14 Peugeot J9

• BMW RW50 de 1971 commando léger d’intervention

• Citroën Acadiane de 1983

• SPP 18 véhicule de commandement ACMAT de 1998

• Véhicule de liaison Citroën AX de 1991

Ouverture du musée fin 2022

Le site de Voluceau est l’endroit où se déroulent toutes les remises en état et restaurations des véhicules anciens des sapeurs-pompiers. Ils s’exposent ensuite sur le musée de Saint-Ouen, qui devrait ouvrir ses portes au public à la fin de l’année 2022 et que nous aurons l’occasion de visiter d’ici-là.

Les militaires que sont les sapeurs-pompiers de Paris (comme ceux de Marseille) profitent de leur présence sur le salon AUTOMÉDON pour recruter du personnel destiné à la restauration de leurs véhicules ; bourreliers, carrossiers, mécaniciens etc. Des métiers passionnants dans une structure destinée à faire perdurer notre patrimoine mécanique de sauveteurs.

N’hésitez-pas à venir les rencontrer sur le salon AUTOMÉDON ou via leur site internet ici. Le Major Patrick Picard, Chef de section carrosserie et Référent recrutement spécialiste vous accueillera et vous informera concernant les différents postes disponibles.

