L’Alpine A110 fête ses 60 ans

L’Alpine A110 fête ce mois-ci ses 60 ans. Présentée au Salon de l’Automobile de Paris en octobre 1962, elle succédait aux modèles A106 puis A108, pour devenir la légende de la marque, celle qui allait devenir la reine des rallyes, triompher en prototypes dans les plus grandes courses d’endurance (24H du Mans en 1964) et installer définitivement Alpine comme un fabricant de voitures sportives digne de ce nom.

Les origines

La marque Alpine a été fondée par un jeune diplômé HEC ; Jean Rédélé. Plus jeune concessionnaire Renault de France basé à Dieppe, ce passionné de voitures ambitionne de créer sa propre marque de sportives. Il fonde la SARL Alpine (en référence à une course des Alpes qu’il avait remporté) en 1955 et sort un premier modèle la même année baptisé A106. Une auto fabriquée à l’époque par le constructeur français Chappe et Gessalin et équipée du petit moteur Billancourt de la Renault 4 cv de 747 cm3. Puis arrive le modèle A108 en 1958, doté du moteur 845 cm3 de la Dauphine Gordini. Plus puissant, il sera produit à 2 322 unités (contre 251 exemplaires pour l’A106), avant d’être remplacé en octobre 1962 par la légendaire A110.

Naissance d’une légende

L’A110 récupère le moteur de la toute nouvelle R8. Un bloc 956 cm3 4 cylindres en ligne. Un moteur à cinq paliers (donc plus long que le quatre paliers de la Dauphine) et quatre freins à disques, repris sur l’A110. Comme pour la R8, le radiateur passe à l’arrière et rejoint l’emplacement du moteur.

En 1963, l’Alpine A110 reçoit le moteur 1 108 cm3 de la R8 Major, puis le bloc 1 300 cm3 de la Gordini en 1967 et plus tard, la motorisation revue de la R16 avec un bloc 1 600 cm3. L’Alpine A110 1600 S sera le modèle le plus élaboré de la gamme, ce qui explique son tarif élevé en occasion.

Une sportive très recherchée

La fiche technique de la Berlinette A110 réunit à l’époque tous les ingrédients d’une sportive qui charme tous les passionnés du genre : un poids plume grâce à sa carrosserie en polyester, un moteur rageur, une bonne tenue de route et une ligne séduisante. Elle affiche alors 138 chevaux pour 715 kg, une hauteur de seulement 113 cm, une longueur de 385 cm et une largeur de 152 cm.

Aujourd’hui, une Alpine A110 1600 S d’occasion se négocie entre 80 000 et 160 000 euros. À sa sortie, elle était vendue neuve 33 800 Francs. L’Alpine A110 a été produite à 7 579 exemplaires entre 1962 et 1977.

Étiquettes : 60 ans Alpine A110