Fin du changement d’heure : c’est pas pour demain

Le changement d’heure a été instauré en France en 1917 puis arrêté en 1945. Remis en place en 1976 à la suite du choc pétrolier de 1973, il ne cesse d’animer les débats sur l’utilité, ou non, de son maintien. Va-t-il s’arrêter un jour ? Avec la crise énergétique lié à la guerre en Ukraine, ce n’est pas près d’arriver.

Les origines

À l’origine et depuis le début du XXème siècle, le changement d’heure était destiné à faire des économies d’énergie. Le premier pays à l’avoir mis en place est l’Allemagne en 1916, suivi de l’Angleterre la même année puis la France en 1917. Cette mesure a été arrêtée au sortir de la seconde guerre mondiale, en 1945.

Mais le changement d’heure est à nouveau adopté en France et dans la plupart des pays européens à partir de l’année 1976, pour faire face à la crise pétrolière de 1973 (pic de production atteint aux États-Unis en 1971, guerre du Kippour et augmentation de +70% du prix du pétrole décidée par les pays producteurs du Golfe persique). Depuis 1976, la France passe à l’heure d’été le dernier dimanche de mars et à l’heure d’hiver le dernier dimanche d’octobre.

Pas si utile que ça

Or et avec l’expérience des années, il est apparu que l’économie d’énergie réalisée par ces changements d’heure était de plus en plus faible. Parallèlement à cela, la communauté scientifique alerte régulièrement les autorités sur l’impact négatif du changement d’heure par rapport à notre horloge biologique : troubles du sommeil et décalages notamment chez les personnes âgées et les nouveaux nés. En Europe et selon une étude réalisée en 2019, 84% des Européens sont contre le changement d’heure. Une autre étude, économique, a démontré que l’économie d’énergie réalisée varie de 0,5 à 2,5% selon le pays.

Une fin programmée puis abandonnée

Par conséquent, l’Europe avait statué sur l’avenir du changement d’heure en septembre 2018, pour le supprimer à partir de l’année 2019, mais un report avait été décidé la même année pour un arrêt en 2021. Avec l’arrivée de la crise sanitaire en mars 2020, la fin du changement d’heure a été mise au placard et avec le début du conflit en Ukraine le 21 février 2022, la mesure n’est pas près d’être appliquée, pour faire face à la crise énergétique qui va nous secouer cet hiver.

Par conséquent, nous passerons bien à l’heure d’hiver dans la nuit du 29 au 30 octobre 2022. Seul point positif : nous gagnerons une heure de sommeil en plus, puisqu’à 3 heures du matin, il faudra reculer votre horloge sur 2 heures du matin.

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

