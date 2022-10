“Méfistofélange” de Jean-Pierre Kalfon : sortie le 21/10/2022

L’acteur/musicien et chanteur Jean-Pierre Kalfon revient sur le devant de la scène avec un nouvel album de 14 titres baptisé “Méfistofélange”. Une belle galette qui rend hommage à Amy Winehouse et que nous avons écoutée avec plaisir.

Le dandy-punk français

Jean-Pierre Kalfon est un OVNI, un électron libre et un personnage à part. Loin des modes mais influencé par les artistes qu’il a aimé, côtoyé ou croisé durant sa carrière ; Bob Marley, Octavio Escali, Neon Leon ou encore les New-York Dolls, entre autres, il fonde le groupe Kalfon Rock Chaud au milieu des années 70, avec lequel il participera au premier Festival Punk de Mont-de-Marsan, en 1976.

Atypique, charismatique, l’homme à la voix chaude et grave possède “une gueule”, une vraie. Des spécificités qui lui vaudront de jouer dans plus de 65 films, à des rôles plus ou moins importants, souvent seconds dit-on dans le milieu mais toujours marqués par la personnalité de l’acteur. Ce fût le cas quand il interpréta “Rocky Malone”, le frère de Bernard Giraudeau dans le film “Rue barbare” sorti en 1984.

Styles mélangés sur fond de Blues-Rock

Discret et antistar par excellence, Jean-Pierre Kalfon fait partie de ces artistes talentueux qui aiment évoluer dans l’ombre, à l’instar de feu Jacques Higelin, Charlélie Couture, Bill Deraime ou Hubert-Félix Thiéfaine. Des chanteurs suivis par leur public, quoi qu’il arrive et qui n’ont pas besoin de passer chez Drucker pour “faire leur réclame” à chaque sortie de disque. Et c’est ce qu’on aime aussi chez Kalfon, son détachement, sa sincérité et son style rétro-punk transformé en dandy rock’n’roll au fil des années.

Avec cette nouvelle galette, l’artiste reste fidèle à lui-même en proposant 14 morceaux consistants, authentiques et vibrants qui nous font voyager sur différents styles musicaux ; Rock (Chope le cash, Retour solo, Championne), Balades (États d’âmes, Une main amie), Pop, Motown (Noire la nuit, Costards), Road-movie (Solitaire), Boogie (Gipsy), ou Folk (Mefisto Master, Train fantôme). Tout est bon. Notre morceau préféré ? “N’est-elle pas belle”, parce que triste, belle et douce.

Un album dédié à Amy Winehouse

“C’est un album qui me permet de me dire que j’ai abordé une étape vers ce que je voulais vraiment faire, précise Jean-Pierre pour ce nouveau disque baptisé ‘Méfistofélange’. Lui qui se définit comme un Rock’n’Bluesman, ce fan de toutes les musiques et particulièrement d’Elvis ainsi que de la musique noire, s’est nourri de racines musicales qui ne l’ont jamais quitté. Comme pour tous les projets musicaux qui ont jalonnés sa vie, ‘‘Méfistofélange’ est une histoire de rencontre qui remonte à 2021 grâce au batteur, compositeur et arrangeur Amaury Blanchard qui, de fil en aiguille, lui fera contacter le label ‘Déviation Records’ pour cette nouvelle aventure.

Spécialement dédié à son icône Amy Winehouse, diva malheureuse disparue beaucoup trop tôt, ‘Méfistofélange’ (un titre qu’il lui dédicace) rassemble au total 14 chansons. Si les paroles des morceaux ont tous été écrites par Jean-Pierre, la musique, à part 2 titres de lui, est le fruit d’une collaboration fructueuse entre Paul Ives, JPK, et des musiciens dont Hugo Indi et Rurik Sallé compositeurs, grâce à l’esprit et l’oreille avertis de l’ingénieur du son et batteur François Causse. Avec un titre totalement revisité ‘Gypsies’ Rock’n’Roll Band’ publié en 1980 sur 45t et de toutes nouvelles compositions, ‘Méfistofélange’ est l’aboutissement d’un chemin d’écriture qui, enregistré, composé et accompagné d’un blues-rock aux racines évidentes, écrin parfait pour sa voix rocailleuse, fait voyager l’auditeur dans l’univers unique, onirique et rock’n’roll de son auteur.

Jean-Pierre Kalfon – “MÉFISTOFÉLANGE” – 14 titres – sortie le 21 octobre 2022 – CD + Vinyle + Digital – Deviation Records – L’Autre Distribution.

