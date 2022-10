Salon Automédon : la première journée en images !

Le salon Automédon a ouvert ses portes ce matin à 9H00 et se tiendra jusqu’à demain dimanche soir au Parc des Expositions de Paris-le Bourget. Nous y étions pour l’ouverture et vous rapportons quelques images de ce grand rendez-vous de passionnés, qui nous a manqué ces deux dernières années.

Automédon est de retour

Automédon a ouvert ses portes ce matin 9H00 au Parc des Expositions de Paris-le Bourget. En raison de la pandémie, l’événement avait mis la clef sous la porte pour les éditions 2020 et 2021 mais cette fois c’est la bonne : les passionnés de véhicules anciens sont de retour ! Et ça fait sacrément plaisir de voir que l’intérêt pour les autos vintage est toujours bien présent.

Cette année, ce sont les Éditions LVA (Auto-retro, La Vie de l’Auto, moto légende) qui reprennent l’organisation du salon dont le concept est inchangé ; une partie d’exposition dans le grand hall fermé et une autre, sur le parking-meeting extérieur de 32 000 M² ! Plus de 3 000 voitures au total, des décennies passées regroupées par nationalité d’origine. Avec le beau soleil prévu ce week-end, vous en prendrez plein les yeux parce que les chromes ne manquent pas.

EXPOSITION LES 50 ANS DU PEUGEOT 103

103 SP bleu foncé/103 SP bleu clair/103 SP rouge/103 HPL/103 CRX

Nouveauté 2022 : le village vintage

Dès 9H00 ce matin, le public était venu en nombre pour découvrir les modèles exposés et comme le dit Xavier Bony, Directeur de la production éditoriale et événementielle des Éditions LVA : “La Covid n’aura pas eu raison d’Automédon ». La nouveauté 2022 : Le village vintage qui réuni une trentaine de stands de professionnels dédiés à la culture vintage. Nous y avons découvert, entre autres, une jeune et nouvelle marque de prêt-à-porter baptisée “La Jauge Auto” et qui propose des produits qui plairont aussi bien aux amateurs d’autos comme de motos anciennes. N’hésitez pas à aller les voir de notre part, Valentin (le créateur) vous présentera ses produits, dont la surchemise en laine au style très gentleman farmer.

AUTOMÉDON 2022 EN IMAGES

De nombreux stands à découvrir

Vous découvrirez également nos amis de la marque de motos Française MIDUAL, dont les machines made in France fabriquées près d’Angers sont un vrai régal pour les yeux, Crazy Charly qui propose des Combis VW à la carte, Avenir Automobile le spécialiste des américaines, le Classic Car Club Paris, Paris Interceptor et ses vraies voitures de police américaines, Les Triplettes de Bonneville, Alpine Val d’Europe qui expose une ancienne A110 de 1976 et deux versions contemporaines, Oliv’Custom et ses extincteurs vintage, Fiat 500 Passion, différents clubs de passionnés et surtout, surtout, ne manquez pas l’exposition des Sapeurs-Pompiers de Paris, venus exposer quelques-uns de leurs modèles vintage, dont un Saviem bras-élévateur articulé de 1973 exposé devant l’entrée du salon, à l’extérieur.

COMBI VOLKSWAGEN AMÉNAGÉ PAR CRAZY CHARLY

Une édition anniversaire à ne pas manquer

Automédon 2022 20ème édition est véritablement un événement à ne pas manquer, entre amis ou en famille, pour découvrir notre passé mécanique autour de beaux et nombreux modèles exposés. Demain dimanche 9 octobre 2022, le salon sera ouvert de 9H00 à 18H00. Un grand parking extérieur est disponible pour vous garer sans avoir à chercher une place et il y a tout ce qu’il faut sur place pour manger et boire un rafraichissement. Bonne visite !

AUTOMÉDON : TOUTES LES INFOS ICI.

AUTOMÉDON 2022 EN IMAGES

STAND DES MOTOS MIDUAL

