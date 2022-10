AIR-5 : une association qui fait revivre la R5

Produite entre 1972 et 1984, la Renault 5 s’est vendue à plus de 5,5 millions d’exemplaires. Simple, fun et fonctionnelle, elle a séduit plusieurs générations en douze ans de carrière et nombreux sont ceux qui y sont restés attachés, comme les membres de l’association AIR-5, qui continuent de faire vivre la citadine des seventies pour notre plus grand plaisir.

La R5 : reflet d’une époque

La R5 fait partie de ces voitures attachantes qui reflètent une époque révolue, celle de la simplicité et des voitures fonctionnelles. Déclinée en de nombreuses versions, dont certaines sportives telles que la R5 Alpine ou Turbo, elle séduit encore de nombreux aficionados, dont certains se réunissent au travers d’associations. Il en est une qui nous a particulièrement intéressés : AIR-5, qui compte une soixantaine de modèles dans un atelier de passionnés, sur une surface de 1 000 M².

Un groupe de passionnés

Partir au ski à bord d’une Renault 5, l’utiliser pour tous ses trajets quotidiens ou bien l’amener à des rassemblements de passionnés à travers l’Europe, voilà le type d’aventures que vivent les membres de l’Association Internationale Renault 5 (AIR-5), qui regroupe des passionnés de ce modèle iconique qui souffle cette année ses 50 bougies. Pour découvrir une collection hors norme et une amitié qui dépasse les frontières de l’automobile, direction la région d’Orléans, en France. Plus de soixante Renault 5 de tous types sont alignées dans les allées d’un hangar de 1 000 m². C’est ici que les meilleurs souvenirs d’un groupe de six amis sont stockés et se construisent.

Ambiance des années ‘80 dans l’atelier où Matthieu, Benjamin, Virginie, Cédric, Nicolas et Éric partagent leur collection de plus de soixante Renault 5, de toutes les couleurs et déclinaisons. D’une des premières R5 de 1972 (orange, comme il se doit) à la mythique sportive R5 Turbo, toutes les versions sont les bienvenues ici, dans ce hangar près d’Orléans, où l’on n’imagine pas sa vie sans la Renault 5. Cette citadine née en 1972, reconnaissable entre toutes et vendue à plus de 5,5 millions d’exemplaires, fait aujourd’hui partie du quotidien de ces passionnés, devenus amis depuis une dizaine d’années. Mais comment est née cette passion et quel est le quotidien de ces collectionneurs passionnés, membres du bureau de l’Association Internationale Renault 5 (AIR-5) ?

« C’est totalement inutile, mais parfaitement indispensable »

Première voiture pour certains, voiture de leurs parents pour d’autres, tout le monde a une histoire avec la Renault 5. Voiture la plus vendue pendant 10 ans en France, elle a marqué et marque encore les esprits de millions de Français. La preuve dans cet atelier où chaque passionné possède entre cinq et trente R5, « totalement inutiles, mais parfaitement indispensables », comme le mentionne le président de l’association, Matthieu. Incapable de se séparer de la moindre d’entre elles, depuis qu’il a reçu sa première, sa collection n’a jamais diminué.

Une trousse à outils dans le coffre et un atelier décoré

Pour continuer à faire vivre leurs voitures et le mythe de la R5, une règle est imprégnée par chaque passionné : rouler par tous les temps, quelle que soit la distance, peu importe l’occasion. Le week-end dernier, la Jaune Citron, la Graffiti, l’Orange, la Perle, et plusieurs autres Renault 5 qui n’ont pas encore trouvé leur nom, ont pris le départ vers Montlhéry (région parisienne), pour la 6ème édition du Losange Passion International (LPI). Un déplacement qui a demandé une préparation minutieuse : changement d’ampoules, vérification du niveau d’huile et… une trousse à outils dans le coffre, pour parer à toute situation ! « J’ai un alternateur, un allumeur, on part même avec des bougies », nous confie Matthieu.

Mais les rassemblements ne sont pas la seule occasion de se retrouver. Le groupe d’amis partage de nombreux souvenirs : des vacances dans les Alpes, en Normandie, à Biarritz, ou bien des déplacements pour aller chercher leurs R5, partout en France.

Un univers très vintage

Leur atelier est devenu un lieu de partage. Cet endroit unique et emblématique vit à l’époque de ces voitures : un minitel, un téléphone à cadran ou encore une radio double cassettes et de nombreuses affiches « dans leur jus » décorent l’espace. Mais leur ambition ne s’arrête pas là. Les passionnés rêvent grand pour leur atelier : pouvoir tout réparer sur place, avec l’installation de machines et outils pour l’usinage, le fraisage, la peinture, etc. Le passé a vraiment de l’avenir non ?

Crédit photo : Renault©

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

