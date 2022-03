Heroes Motors : les motos vintage sauce californienne

Shop de motos vintage d’exception : Heroes Motors

Situé sur l’éminente avenue La Brea de Los Angeles, en Californie, Heroes Motorcycles est un magasin unique spécialisé dans la restauration et la vente de motos vintage. Le propriétaire de l’entreprise et la gestion des opérations quotidiennes est Serge Bueno, qui apporte plus de 20 ans d’expérience dans la conception et l’ingénierie, alimentée par une passion profonde et durable pour les motos classiques. Serge a d’abord eu l’idée d’une « Motorcycle Gallery » en France d’où il est originaire.

Ouvert depuis début 2015, Heroes Motors s’est déjà fait un nom en créant des motos personnalisées uniques dont quelques célébrités, et d’autres, sont devenues les fiers propriétaires. Serge trouve ses vélos et pièces antiques dans le monde entier, les transformant parfois en objets de collection uniques ; ou lui et son équipe prendront en charge le processus long et difficile de remettre le vélo à ses spécifications d’origine, de rechercher ou de restaurer toutes les pièces d’origine manquantes.

Chez Heroes, vous trouverez plus que de vieilles motos. Vous pourrez profiter et acheter des œuvres d’art rares, telles que des sculptures, des gravures et des livres en édition limitée, ainsi que de beaux casques spécialement conçus, des vestes en cuir, etc. », que Serge a tant d’espoir de produire.

Que vous soyez un passionné de moto ou simplement intéressé par l’art de l’automobile, venez visiter l’atelier au 1210 La Brea Avenue, Los Angeles, pour découvrir ce qui pourrait être votre prochaine passion et la 2 salle d’exposition au 8611 Melrose Ave 90019 West Hollywood et Malibu Country Mart, chemin Cross Cree.

Un reportage est en partie consacré à Heroes Motors sur 50 min Inside sur TF1 du 19 mars 2022 à revoir en replay

