HONDA fête ses 60 ans en Europe

La marque japonaise Honda célèbre cette année ses 60 ans d’existence, en Europe. Officiellement créée en 1948, l’entreprise a débuté son installation sur le vieux continent dès 1962, en implantant sa première usine hors-japon à Alost, en Belgique. C’est aujourd’hui la première marque de motos dans le monde.

Soichiro Honda est né en 1906. Fils de forgeron et passionné de mécanique, il fonde en 1937 la société Tokai Seiki pour produire des segments de pistons. En 1948, il s’associe avec l’homme d’affaires Takeo Fujisawa pour créer l’entreprise Honda Motor Company. À cette époque, 34 employés travaillent pour Honda, ils sont 220 000 aujourd’hui.

Une marque légendaire

Si la première moto entièrement conçue et développée par Soichiro Honda en 1949 porte le nom de ‘’Dream’’ (Type D), c’est qu’elle accomplit ce qui va devenir la philosophie d’une marque légendaire : ‘’rendre nos clients heureux et améliorer leur vie’’. Premier motoriste mondial, Honda s’est implantée en Europe il y a 60 ans avec comme ambition de proposer l’ensemble de ses gammes de produits, mais également de partager cette philosophie en étant au plus proche de ses clients.

En 60 ans, Honda, en Europe, a réussi à s’imposer sur l’ensemble de ses univers : la moto, avec une place de N°1 sur le marché français il y a plus de 20 ans et à nouveau en 2021, l’automobile, avec un premier ‘’doublé’’ dès 1987 pour le titre de Champion du monde de F1 pilote et constructeurs avec Alain Prost, la marine, avec le premier moteur hors-bord à 4 temps (le GB30) dès les années 60, et les produits d’équipement pour le jardin et l’industrie, avec une usine française à Ormes (45) depuis plus de 30 ans. Honda dans le monde, c’est aussi le véhicule solaire Honda Dream qui a remporté le 3000 km World Solar Challenge en 1993, le MH-02, un avion à réaction en matériaux composites fabriqué en 1994, avant le premier Honda Jet qui a pris son envol en 2015, et bien sûr ASIMO, le premier robot humanoïde. En 2017, Honda a ouvert son propre centre de R&D dédié à l’Intelligence artificielle et la robotique : le Center X à Tokyo.

Pour continuer à vivre ses rêves dans le futur, Honda imagine les véhicules et les équipements de demain. Comme le précisait Soichiro Honda : « nous n’avons qu’un seul avenir, et il sera fait de nos rêves, si nous avons le courage de défier les conventions« . La Honda e, entièrement électrique, et les nouveaux modèles hybrides confirment le challenge de Honda de l’électrification de 100 % des gammes automobiles en 2022. e en 2050.

La neutralité carbone pour 2050

Honda travaille également sur les batteries à électrolyte solide. Au-delà des voitures elles-mêmes, Honda veut mettre en place un écosystème plus vertueux vis-à-vis de l’environnement et vise la neutralité carbone pour l’ensemble de son fonctionnement d’entreprise à l’horizon 2050. Cela doit passer par la réutilisation et le recyclage des batteries, l’approvisionnement local pour fabriquer celles-ci au Japon, mais aussi le développement de biocarburants pour des applications telles que les motos et l’aéronautique.

‘’Nous devons en permanence être en avance sur notre temps et avoir ainsi des antennes très sensibles pour nous permettre de saisir quels seront demain les désirs et les besoins de nos clients, avant même que ceux-ci aient pris une forme concrète.’’ Soichiro Honda.

Honda France Moto : N°1 sur le marché français

Honda France Moto réalise en 2021 une année exceptionnelle, progresse de 30 % et décroche la première place sur le marché français (35 198 immatriculations et 18,1 % de part de marché). Dans la gamme Honda, le modèle le plus vendu en France en 2021 est le Forza avec plus de 6 400 immatriculations. La marque propose des modèles pour tous les conducteurs, des motos pour tous les jours (Every day Com) comme la CB125R, la CBF125 ou le Forza 750, et des modèles singuliers (Extraordinary FUN) comme le roadster CB650R, le X-ADV ou l’exceptionnelle et unique Gold Wing 1 800. Le succès de ce dernier modèle fait de la France le deuxième pays au monde importateur de Gold Wing après les États-Unis.

Parmi les innovations technologiques dans le domaine, Honda est l’inventeur de la technologie DCT, un système de transmission à double embrayage unique au monde. Les nouveautés 2022 annoncées par Honda moto sont : la NT1100, scooter ADV 350 et une édition limitée CBR1000RR-R Fireblade SP 30e anniversaire qui reprend les teintes du modèle sorti en 1992.

Honda France Auto : 100 % des gammes de Honda électrifiées en 2022

Après un premier véhicule hybride lancé dès 1999 (Honda Insight), Honda a fait un long chemin sur la recherche et l’innovation pour dévoiler, en 2019, son premier modèle tout électrique : la Honda e. Fleuron de la technologie du groupe, la Honda e est un rêve devenu réalité avec sa combinaison entre performances dynamiques, confort raffiné et technologie futuriste. Pour atteindre ses objectifs d’électrification de véhicules, toute en visant la neutralité carbone pour l’ensemble de son fonctionnement d’entreprise à l’horizon 2050, Honda travaille sur un projet global autour de la gestion de l’énergie : Honda e :TECHNOLOGY.

Afin d’assurer un haut niveau de sécurité de ses véhicules, l’entreprise a développé Honda SENSING : un programme de fonctions de sécurité avancées conçu pour offrir une assistance à la conduite (surveillance de l’angle mort, Régulateur de vitesse adaptatif avec maintien de distance de sécurité à basse vitesse, maintien dans la voie de circulation…).

Les nouveautés 2022 annoncées par Honda auto : best-seller des ventes Honda sur le marché français, le HR-V se décline en version hybride à partir de cette année.

Honda France Marine : le premier moteur 4-temps du marché

« Le bateau ne doit pas polluer les eaux qu’il utilise », cette citation de Soichiro Honda illustre l’état d’esprit du créateur lorsqu’il s’intéresse aux moteurs hors-bord. Il imagine alors, en 1964, un moteur 4-temps, moins polluant, adapté aux techniques de la marine. Depuis, Honda Marine a doté ses moteurs des meilleures technologies pour respecter cette volonté : système PGM-FI (injection programmée de carburant), contrôle électronique VTECTM et une innovation unique Honda : le système ECOmo qui règle le mélange de carburant et d’air en fonction de la charge et de la vitesse pour économiser le carburant. Pour une conduite encore plus précise et confortable, Honda propose, pour ses nouveaux moteurs, ses commandes électriques iST, adaptées de la légendaire série V6 de Honda.

Les nouveautés 2022 par Honda marine sont : depuis 2019, Honda Marine relooke et perfectionne sa gamme de moteurs hors-bord. Après les grosses cylindrées (de 175 à 250 cv), les nouveaux modèles BF115, BF135 et BF150 sont désormais sur le marché.

Honda France Produits d’Equipements : une usine française pour livrer toute l’Europe

Toujours dans cette même philosophie d’apporter du confort et du plaisir à ses clients, Honda décline ses moteurs avec un premier générateur (E300) en 1965 et sa première tondeuse dès 1978 (HR21).

Aujourd’hui, Honda propose des gammes thermiques, équipées de moteurs parmi les plus respectueux de l’environnement, et des produits électriques ou à batterie de grande capacité. Toujours à la pointe de l’innovation, Honda a été un des premiers acteurs à proposer une tondeuse-robot électrique : Miimo fête ses 10 ans cette année ! Les produits d’équipement Honda s’enrichissent au rythme des nouvelles technologies et des mutations de mode de vie des utilisateurs avec des produits de plus en plus connectés et autonomes.

Après avoir lancé ses premières applications de commande à distance pour sa tondeuse-robot Miimo, Honda propose cette année son groupe électrogène connecté : EU32i. Une grande majorité des produits d’équipement Honda sont assemblés dans l’usine française Honda France Manufacturing située dans le Loiret (Ormes). Depuis plus de 30 ans, le site fournit le marché français et plusieurs pays européens pour assurer une production au plus proche et des délais minimums.

Les nouveautés 2022 annoncées par Honda équipement sont : Miimo HRM 3000 Live, Miimo HRM 40-70 Live, tondeuse thermique HRN 536, tondeuse à batterie HRX 476 XB et groupe électrogène connecté EU32i.

Honda France Compétition : « Sans compétition, il n’y a pas de Honda«

Passionné de course, Soichiro Honda a très tôt voulu inscrire Honda dans l’histoire des courses. En 1959, Honda est devenu le premier constructeur de motos japonais à participer à la course de TT de l’île de Man. Deux ans plus tard, c’est une première victoire en Tourist Trophy en 1961, puis dans le monde de la F1, avec une première participation en Formule 1 en 1964 sur le circuit du Nürburgring.

La course s’inscrit alors dans l’ADN de Honda avec de nombreuses victoires remarquables, dont :

– 1965 : 1ère victoire en Formule 1 au Grand Prix de Mexico.

– 1987 : 1er doublé Titre de Champion du monde de F1 pilote et constructeurs avec A. Prost.

– 2013 : triple titre de Champion du monde MotoGP (pilotes/constructeurs/équipes) avec M. Marquez.

– 2018 : titre de Champion du monde d’endurance pour le team F.C.C. TSR Honda France.

– 2021 : titre de Champion du monde pilote Max Verstappen.

Honda participe aujourd’hui à de nombreuses compétitions moto, avec notamment un objectif de titre mondial en 2022 avec son équipe F.C.C.TSR Honda France au Championnat du monde d’endurance. Les équipes Honda sont partout dans le monde : Championnat du monde de Superbike, Championnat de France Elite, Championnat de France Supermotard. Et nouveauté pour cette année, Honda se lance dans l’e-sport avec le club professionnel GameWard pour créer ensemble des contenus originaux à destination du grand public.

Une marque qui, à l’âge de la retraite, ambitionne de nombreux nouveaux projets. Rendez-vous en 2082 pour célébrer les 120 ans.

