5 astuces pour trouver vos accessoires moto sans vous ruiner

Avec les beaux jours qui se sont installés et l’arrivée imminente de l’été le 21 juin prochain, une envie irrépressible de sortir les motos s’empare des motards que nous sommes. C’est la période idéale pour rider au soleil mais pour ce faire, n’oubliez pas l’équipement adéquat, qu’il soit obligatoire ou non. Monsieur Vintage vous livre 5 astuces pour dénicher vos accessoires moto sans pour autant vous ruiner.

L’été, ses motos et ses soldes

Le retour des beaux jours coïncide avec celui des motos sur les routes de l’hexagone. C’est aussi la période des soldes accessoires moto, qui coïncide avec l’arrivée de l’été. L’occasion de faire le point sur les équipements obligatoires à moto et ceux que nous jugeons également nécessaires, tout en vous livrant 5 astuces pour gérer au mieux votre budget. Des conseils bien utiles en cette période inflationniste.

Les équipements obligatoires

Avant de sortir la moto du garage et pour rappel, assurez-vous que vous possédez bien l’équipement obligatoire pour vous déplacer en deux-roues. Pour votre sécurité d’une part et pour vous éviter une amende d’autre part.

Les trois éléments obligatoires pour prendre le guidon d’une moto sont le casque, les gants et le gilet.

Le casque

Jet ou intégral (privilégiez l’intégral pour une meilleure protection, de la mâchoire notamment), le casque est l’élément indispensable et obligatoire pour enfourcher n’importe quel deux-roues motorisé.

3 points et 135 euros

Pour rouler en toute sécurité et éviter un retrait de points plus amende, le casque doit être sur votre tête, homologué, attaché et équipé de stickers réfléchissants. Pour rappel, un défaut de casque entrainera un retrait de 3 points sur votre permis de conduire et une amende de 135 euros. Même punition si vous n’avez pas coller les 4 stickers réfléchissants (un en haut du casque sur l’avant, un sur chaque côté et un en bas à l’arrière du casque), ou que vous omettiez d’attacher votre casque.

Vous serez également passible d’une amende de 135 euros et d’un retrait de 3 points si votre casque n’est pas homologué. Alors oubliez les casques fantaisistes que l’on trouve dans les festivals, concentrations et autres rendez-vous de Kustom Kulture où de jolis casques peints “maison” n’ont aucune homologation. Un casque homologué doit avoir une étiquette blanche estampillée ECE ou une étiquette verte indiquant NF.

Les gants

À l’instar du casque, la paire de gants est obligatoire pour conduire un deux-roues. Préférez-les en cuir et avec des coques pour une meilleure protection en cas de chute. Pour qu’ils soient en règle, vos gants doivent être aux normes européennes et certifiés CE (avec étiquette CE).

Si vous n’en portez pas ou s’ils ne sont pas conformes, vous risquez une amende de 68 euros et la perte d’un point sur votre permis.

Le gilet

Il est obligatoire de posséder un gilet haute visibilité quand vous conduisez à moto. Il doit être placé sous la selle ou dans le top-case. Si vous ne l’avez pas lors d’un contrôle de police ou gendarmerie, vous risquez une amende de 11 euros, sans retrait de points.

Les autres éléments importants

Hormis ces trois équipements obligatoires, il existe également des accessoires moto dont l’absence n’entraînera aucune amende ni retrait de points mais qui, au vu de la dangerosité de la moto par son absence de carrosserie, ont une réelle utilité. C’est le cas du gilet airbag, qui a aujourd’hui fait ses preuves en termes de protection du pilote. Les tarifs s’échelonnent de 260 à 800 euros en fonction du produit ; gilet airbag ou blouson de moto intégrant l’airbag.

Les bottes en cuir avec protection renforcée ainsi que les boots en cuir sont également très utiles pour la sécurité, comme le jean de motard, qui a l’avantage d’arborer un look cool et décontracté, tout en étant équipé de protections. Et pour les plus pointilleux d’entre-nous, à l’instar de nos amis motards allemands, il existe également la combinaison complète en cuir ou le pantalon de cuir, sans oublier le blouson de cuir qui lui, n’est curieusement pas obligatoire en France. Ce dernier doit automatiquement être équipé d’une dorsale et de coques aux épaules et aux coudes.

Et la moto ?

Tout cet équipement, obligatoire ou non, que nous venons de passer en revue concerne le pilote. Pour la moto, ce ne sont pas les accessoires qui manquent, comme les feux additionnels, les barres de protection ou de maintien pour le passager, les bagages pour moto, le top-case, les selles confort, une bulle haute, Les GPS, poignées chauffantes etc. Autant d’ustensiles utiles si vous voyagez souvent et au long cours.

5 trucs pour dépenser moins

Pour équiper au mieux et à budget contenu le motard ou sa monture, Monsieur Vintage vous livre quelques astuces utiles. En cette période inflationniste, votre porte-monnaie vous dira merci.

1. Achetez pendant les soldes

Il existe deux périodes de soldes dans l’année. En hiver sur le mois de janvier et en été au mois de juin. Pour cette année 2022, les soldes d’été se dérouleront du 22 juin au 19 juillet. Ce qui vous laisse le temps de vous équiper avant de partir en vacances à moto.

2. Privilégiez les grandes enseignes

En achetant chez de gros revendeurs, vous bénéficierez de tarifs plus intéressants puisqu’ils achètent en grande quantité. N’hésitez pas à comparer les prix et les prestations si vous passez par une plateforme internet.

3. Les fins de série

Rendez-vous régulièrement chez votre revendeur préféré pour dénicher les fins de série. Qu’il s’agisse de casques, de gants, de blousons, de bottes ou de combinaisons, cela vaut vraiment la peine. Votre serviteur s’est déniché un très chouette blouson en cuir noir Dainese à -50% sur une fin de série.

4. Groupez vos achats

Que vous achetiez en magasin ou sur internet, essayez tant que faire se peut d’acheter plusieurs produits à la fois. Si vous prenez un blouson en cuir, un casque et des gants, vous aurez d’une part la livraison offerte, comme le fait Speedway sur son site à partir de 49 euros d’achat, et la plupart du temps, une remise sur le prix total. N’hésitez pas à négocier une remise quand vous irez chez votre revendeur. Profitez-en pour lui demander une carte de fidélité pour bénéficier de remises sur vos futurs achats.

5. Échelonnez vos paiements

Pour que la pilule soit plus facile à avaler, surtout quand vous groupez vos achats moto, utilisez la formule 3 ou 4 fois sans frais. Vous n’aurez aucun crédit à payer et les sommes à sortir sur la durée seront plus petites.

Crédit photo : Pixabay

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

