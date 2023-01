Vespa 946 : une édition spéciale dédiée à l’année du lapin

Pour cette nouvelle année 2023, le fabricant italien Vespa fête les 10 ans de sa 946 avec une édition spéciale dédiée à l’année du lapin. Un modèle qui ouvre une collection adaptée au calendrier lunaire et qui se déclinera durant 12 ans.

Une collection sur 12 ans

Vespa présente la 946 “Bunny” ! Il s’agit de la première édition limitée et numérotée d’une série qui reprendra l’iconographie du calendrier lunaire chaque année pendant 12 ans.

Chaque nouvelle année lunaire nous apporte non seulement l’enthousiasme de la renaissance et la joie de bientôt retrouver le printemps, mais aussi l’iconographie d’un nouvel animal en référence à l’horoscope. Le 22 janvier 2023 accueille l’année du lapin, symbole et présage de paix, de bien-être et de respect du passé.

Vespa 946 10ème anniversaire : limitée à 1 000 unités

La Vespa 946 10º Anniversaire, dédiée à l’année du lapin, sera éditée en série limitée et numérotée de 1 000 exemplaires. Ce ne sera que la première étape d’un important projet qui s’étendra sur les 12 prochaines années et qui verra l’introduction d’une nouvelle édition chaque année, inspirée par l’animal de l’horoscope du calendrier lunaire de l’année en question.

Depuis ses débuts en 2013, la Vespa 946 s’est imposée comme l’archétype de la Vespa de demain, qui interprète les valeurs qui ont fait de Vespa une icône mondiale tout en lui conférant un esprit contemporain et une allure tournée vers l’avenir.

Une Vespa haute couture

C’est le fruit d’un savoir-faire entièrement italien, devenu aujourd’hui une véritable pièce de collection, qui prend forme sur une ligne de production dédiée, plus proche d’un atelier de haute couture. Cette série spéciale est présentée dans une version revisitée du vert classique de la Vespa sur laquelle se détache la silhouette stylisée d’un lapin, symbolisant le caractère insouciant et amusant de tous ceux qui sont nés sous ce signe.

Tous les détails de finition de la Vespa 946 10° Anniversaire sont réalisés dans un ton brun raffiné aux reflets chauds, tandis que la selle, à double texture noire, adopte des surpiqûres de la même teinte comme les poignées, cousues à la main.

Plus d’informations disponibles sur www.vespa.com

Vespa 946 10e anniversaire – Fiche technique

Coque : châssis porteur en tôle d’acier avec éléments en aluminium : guidon, support de selle, panneaux latéraux, garde-boue avant, supports de rétroviseurs.

Sécurité : freins à double disque de 220 mm, système de freinage ABS bi-canal, antipatinage électronique ASR. Grandes roues de 12 pouces, jantes en alliage d’aluminium.

Motorisation : moteurs 125 et 150 cc 3V à injection électronique, maîtrise de la consommation et des émissions au sommet de la catégorie.

Technologie : phare à LED avec système de dissipation de la chaleur, feu arrière et clignotants à LED, tableau de bord multifonction LCD complet.

Le prix n’a pas été communiqué.





Crédit photo : Vespa©

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : scooters vintage