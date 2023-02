Royal Enfield présente 2 nouvelles versions pour l’Interceptor 650 et la Continental GT 650

La marque indienne Royal Enfield a présenté ce matin, à l’ouverture du salon du 2 roues de Lyon, deux nouvelles versions des Interceptor 650 et Continental GT 650, twins de l’enseigne lancés en 2018. Nouveaux coloris et améliorations sont à l’ordre du jour.

Le salon du 2 roues de Lyon a ouvert ses portes ce matin et ce, jusqu’u 6 février 2023. Évènement motard qui attire autant les marques que les clients, ce salon devenu majeur est celui des présentations. Royal Enfield en a profité ce matin pour lever le voile sur ses deux plus gros cubes, l’Interceptor 650 et la Continental GT 650, mis à jour dans de nouvelles teintes et quelques modifications.

2 nouvelles versions

L’Interceptor 650 se propose donc dès aujourd’hui en deux nouvelles couleurs : Black Ray et Barcelona Blue, qui viennent s’ajouter aux peintures existantes ; Mark 2, Sunset Strip et Canyon Red. Idem pour la Continental qui se pare d’une nouvelle version noire déclinée en 2 teintes ; Slipstream Blue et Apex Grey. Ces deux nouveaux visuels s’ajoutent au Mr Clean, Dux Deluxe, British Racing Green et Rocker Red du catalogue.

PHOTOS NOUVELLE ROYAL ENFIELD CONTINENTAL GT 650 COLORIS APEG GREY

Les deux machines modèles 2023 possèdent également de nouvelles fonctionnalités telles que le phare à LED, des jantes en alliage, de nouvelles commandes sur le guidon, un port USB et un confort de selle amélioré.

Une marque conquérante

Globalement, les deux “six et demi” de la marque se veulent plus contemporains, pour des motos où l’accent est mis sur le réservoir. L’ensemble reste bien sûr néo-rétro, signature du fabricant qui voit ses ventes progresser de façon importante au niveau mondial (1 million de motos vendues par an) et qui grignote tranquillement des parts de marché dans l’hexagone, avec 4 281 immatriculations en 2022, soit 2,3% du marché moto français.

PHOTOS NOUVELLE ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 COULEUR BARCELONA BLUE

Conduite ludique et agréable

La plus ancienne marque de motos au monde (fondée en 1892 soit 11 ans avant Harley-Davidson et 9 ans avant Indian) ne vieillit pas, bien au contraire. Commentant l’arrivée sur le marché de ces deux nouvelles versions 650 cm3, B.Govindarajan, PDG de Royal Enfield, a déclaré : “L’Interceptor 650 et la Continental GT 650 sont véritablement plébiscitées parmi les amoureux de la moto dans le monde entier. Nous sommes certains que ces nouvelles variantes donneront à nos clients des raisons supplémentaires de conduire ces motos, tandis que les nouvelles améliorations viendront s’ajouter à une expérience de conduite ludique et agréable”.

Les nouvelles versions de l’Interceptor 650 et de la Continental GT 650 sont d’ores et déjà disponibles en concessions depuis ce matin du 23 février 2023, au tarif de 7 690 et 7 990 euros.

Retrouvez nos essais des Royal Enfield Interceptor 650 et Continental GT 650 en cliquant ici.

Crédit photo : Royal Enfield©

Étiquettes : moto vintage