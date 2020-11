La nouvelle Fiat 500 remporte le prix « Best Design 2020 »

La nouvelle Fiat 500 vient de recevoir le prix “Best Design 2020” lors des Autonis Awards 2020 organisés par le magazine allemand “Auto Motor und Sport”. Sortie en septembre 2020, cette 4e génération de la Fiat 500 fait suite à la 3ème génération lancée en 2007, qui reprenait les codes du modèle de 1957.

La nouvelle Fiat 500 a remporté le prix « Best Design 2020 » dans sa catégorie, une récompense attribuée par les lecteurs du magazine allemand « Auto Motor und Sport » dans le cadre du concours « Autonis 2020 ». Cette nouvelle 500 a donc reçu l’une des récompenses les plus prestigieuses dans le monde du design, devançant ses concurrentes à moteur thermique conventionnel grâce à son style unique et distinctif qui continue d’étonner et d’enchanter, arborant un look purement néo-rétro.

Le prix « Autonis 2020 » s’ajoute à son récent triomphe aux « Red Dot Design Awards », dans la catégorie Design Concept. La nouvelle Fiat 500 y avait été choisie par un jury international composé de 21 professionnels du design parmi les plus renommés au monde.

Une reconnaissance importante

Olivier François, Président de la marque Fiat, a déclaré : « Le prix Autonis est une reconnaissance importante pour Nouvelle 500. Et ce pour deux raisons : d’abord parce qu’il a été décerné par un jury composé de lecteurs, déjà tombés amoureux de la nouvelle 500 ; ensuite parce que ce prix a été décerné en Allemagne, un pays déjà mature pour la voiture électrique, et ce face à d’autres acteurs majeurs du marché. Tout cela me rend extrêmement fier et nous rend très optimistes pour le lancement ».

Un passé revisité

Klaus Busse, responsable du Design FCA pour la région EMEA à quant à lui indiqué : « Nous sommes honorés par l’appréciation que les passionnés allemands ont exprimé pour la nouvelle 500, référence constante et raffinée entre un passé revisité et le futur. Cela se voit clairement sur la nouvelle 500, à la fois dans sa face avant très moderne mais qui conserve toujours le célèbre « sourire » de l’icône Fiat, et aussi dans la silhouette générale dont la ligne centrale est commune aux trois générations du modèle. Dans son ensemble, le design de la nouvelle 500 combine parfaitement proportions des volumes, lignes épurées, courbes et caractéristiques distinctives, à l’exemple des phares avant circulaires ou de l’instrumentation ronde sur la planche de bord. Nouvelle 500 est une interprétation contemporaine d’une légende automobile. Elle affirme aussi une grande capacité à évoluer vers une mobilité urbaine de plus en plus durable et respectueuse de l’environnement.«

Crédit photo : Fiat©

Étiquettes : Best design 2020