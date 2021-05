« La corniche » est le premier single du groupe français Bélil. Un morceau qui nous a agréablement charmé les tympans par son inspiration 80/90’s et l’utilisation de synthés qui donne un côté rétro à l’ensemble. Une chanson et un groupe à découvrir.

Rétro-électro

Le groupe Bélil est un duo composé de Graziella et Victor, deux artistes originaires de Lyon qui ont posé leurs valises dans le Sud-Ouest de la France il y a quelques années déjà, au bord de l’Atlantique. Une atmosphère à la Kavinsky, musicien adepte de musique électronique qui s’est fait connaître avec le morceau « Nightcall » figurant sur la B.O du film « Drive », sorti en 2011 avec Ryan Gosling dans le rôle principal, une inspiration rétro qui nous replonge à la fin des années 80, un sentiment d’évasion qui n’est pas sans rappeler « La balade de Jim » de Souchon, voilà tout trouvé un cocktail agréable de musique électronique à l’ambiance road-trip/nostalgique.

L’effet confinement

Mars 2020, la France se retrouve confinée. Pour occuper leurs journées à Biarritz, les deux membres de Bélil composent et écrivent des chansons en essayant d’aller au-delà de ce qu’ils avaient pu faire avant : l’effet confinement.

Pendant plusieurs mois, le duo met en chanson son univers confiné à renfort de paroles évoquant le voyage, l’évasion, les virées en voiture (on a bien aimé la Porsche 911 « La corniche » en début de clip) ; tout ce qui nous est interdit désormais, mais dont on a besoin. Sans le savoir, ils sont en train d’écrire un album. À la fin de l’été, Bélil est né : un projet intime, authentique, qui donne l’envie de danser et surtout de rêver.

Premier single : la corniche

La Corniche est un morceau novateur et réconfortant. Il a l’odeur de l’océan et le goût des vacances. Mais c’est aussi un morceau qui donne la rage, l’envie de se rebeller et de sortir du cadre. Cette voix si particulière de Graziella devient très vite enivrante, presque obsédante à la fin de la chanson. La démarche est sincère. La musique, authentique, sans mensonge ni artifice.

Nous vous laissons découvrir le clip de « La corniche » réalisé par Hugo Boulenger et tourné sur la Corniche Basque, très joli sentier du littoral qui s’étire sur sept kilomètres entre Hendaye et Urrugne. Un bol de fraîcheur au sortir de cette période de confinement qui touche enfin à sa fin.

Crédit photo : Bélil©

