Le groupe britannique Duran Duran revient avec un nouvel album baptisé « Future Past ». Formé en 1978 par le claviériste Nick Rhodes et le bassiste John Taylor, Duran Duran a vendu 100 millions d’albums dans le monde en 40 ans de carrière.

Duran Duran sortira un nouvel album le 22 octobre 2021. « Future Past » laisse la place à des invités spéciaux tels que le pianiste de David Bowie ; Mike Garson, ou encore Graham Coxon de Blur ou la chanteuse suédoise Lykke Li.

Le clip « INVISIBLE » donne le ton de ce nouvel opus, au travers d’une vidéo entièrement réalisé par une intelligence artificielle : Huxley.

Une première mondiale

La vidéo de « INVISIBLE » est la première collaboration entre des artistes on ne peut plus différents. Huxley est une IA dont l’esprit a été conçu sur la base de ce que nous savons du fonctionnement des processus cognitifs et émotionnels des êtres humains. Il s’agit là d’une première mondiale révolutionnaire. Huxley est un rêveur unique doté de son propre cerveau d’IA. Il invente et rêve comme nous le faisons, et en utilisant une technique appelée « inférence active », élaborée à l’origine par Karl Friston (l’un des neuroscientifiques les plus influents de l’histoire), nous sommes en mesure d’explorer les paysages oniriques complexes qu’il a dépeints à partir des paroles et du ton émotionnel de la chanson. Huxley prend les concepts ancrés dans le langage humain et le symbolisme pour les traduire en images touchantes et audacieuses qui repoussent les limites de l’imagination, et ce, afin d’établir une nouvelle forme de discours visuel tout à fait remarquable.

Le résultat est un clip hypnotique et mémorable.

Reconnus tout au long des 40 ans d’une carrière extraordinaire pour leurs innovations dans le domaine de la musique et des technologies émergentes, Duran Duran persévère en travaillant cette fois avec le concept de 360 Reality Audio, une nouvelle expérience musicale immersive utilisant la technologie de son spatial de Sony. C’est en effet officiel, la fusion de Duran Duran et de la 360 Reality Audio de Sony offre dès maintenant aux fans une manière inédite d’écouter leurs chansons. Le premier fruit de cette collaboration étant justement leur nouveau single « INVISIBLE ».

Il sera suivi de 360 mixes de FUTURE PAST, ainsi que de 360 nouvelles versions de leurs albums précédents. La technologie 360 Reality Audio est compatible avec les services de streaming Amazon Music HD, TIDAL HiFi et Deezer HiFi. La vidéo officielle de « INVISIBLE » en bénéficie également, et les fans peuvent en profiter avec n’importe quel type d’écouteurs. « En tant que groupe, nous avons toujours cherché un moyen d’améliorer notre son. Le système Sony 360 apporte une dimension nouvelle et différente aux morceaux, » explique Nick Rhodes.

Le nouvel album « Future Past » est disponible en pré-commande en cliquant ici.

Crédit photo : Jelena Ivanovic©-Wikimedia

Étiquettes : Duran Duran