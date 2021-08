Décédée le 23 juillet 2011, La chanteuse britannique Amy Winehouse a connu une carrière courte, mais tellement intense. Avec seulement deux albums à son actif ; “Frank” en 2003 et “Back to black” en 2006, l’auteure compositrice et chanteuse a vendu 20 millions de disques (2 millions pour “Frank” et 18 millions pour “Back to black”). Une voix exceptionnelle, une musique faite de Jazz, de Blues et de Soul ont fait d’Amy Winehouse une star internationale. Le 16 septembre prochain sortira un livre édité par les Éditions de la Martinière ; “Amy Winehouse : Flash Black”. Un recueil de 288 pages à ne pas manquer.

10 ANS DÉJÀ

Amy Winehouse a rejoint le tristement célèbre “Club des 27” le 23 juillet 2011, c’était il y a déjà dix ans. Un club composé de Jimi Hendrix, Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison et Kurt Cobain pour ne citer que les plus connus, tous morts à l’âge de 27 ans. Deux albums résument la carrière de la chanteuse anglaise ; “Frank” et “Back to Black”, sans compter “Lioness : Hidden Treasures” sorti à titre posthume en décembre 2011, 5 mois après le décès d’Amy Winehouse.

L’album “Back to Black” installera la chanteuse comme star internationale, avec 18 millions d’unités vendues, en faisant un des disques les plus vendus au monde pour un artiste. Plus Pop que la première galette orientée Jazz, ce second opus fera un véritable carton. Du talent et le look délicieusement vintage d’Amy Winehouse, avec ses tatouages, sa coiffure années 60, ses tenues rétro et ses grands yeux soulignés à l’eyeliner appuyé, sans oublier son attitude de “British Ladette” créeront la légende Winehouse après sa disparition.

AMY WHINEHOUSE FLASH BLACK

Amy Winehouse a laissé une marque indélébile dans le monde de la musique et de la culture pop, avec sa voix jazz et son style sixties audacieux. Riche d’anecdotes racontées par ses proches, de décors spécialement reconstitués avec ses objets fétiches pour représenter « l’univers Amy », de sa garde-robe culte, de manuscrits de paroles de chansons, de croquis ou encore d’images d’archives inédites, cet ouvrage retrace la fulgurante et exceptionnelle carrière de l’artiste.

Les témoignages touchants de ceux dont elle a marqué la vie, son amie et styliste Naomi Parry, Ronnie Spector, Vivienne Westwood, son tatoueur Henry Hate, sa filleule Dionne Bromfield entre autres, brossent le portrait intime et complexe d’une star adulée disparue prématurément. Ce livre, hommage au talent et à la créativité uniques de cette légende de la musique, icône inoubliable du XXIe siècle, apportera découvertes et inspiration à ses innombrables fans.

SOUS LA DIRECTION DE NAOMI PARRY

Naomi Parry a été la styliste et la grande amie d’Amy entre 2005 et 2011. Elle travaille avec sa famille et la Amy Winehouse Foundation, et est également la commissaire de l’exposition itinérante qui se tiendra en novembre 2021 au Design Museum de Londres. Naomi Parry a eu, comme personne d’autre, accès à sa garde-robe et à tout un corpus de photographies fournies par ses amis, photographes et collaborateurs.

AMY WINEHOUSE FLASH BLACK – sortie en librairies le 16 septembre 2021 – 288 pages – prix : 34,90 euros – format : 22 x 29 cm – Éditions de la Martinière

