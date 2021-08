Ferrari 275 GTB/4 de 1968 à vendre chez Girardo

La maison Girardo & Co met à la vente une superbe Ferrari 275 GTB/4 de 1968. Un Coupé Fastback jaune citron fabriqué de 1966 à 1968, en remplacement de la Ferrari 275 GTB sortie en 1964. Et quand Mauro Forghieri, qui a dirigé le département technique de la Scuderia Ferrari durant 20 ans, parle de la 275 GTB/4, il dit simplement que c’est “la plus belle voiture jamais produite par Ferrari”.

Existe-t-il une voiture qui incarne mieux le glamour et le romantisme des Italiennes des années 60 que la Ferrari 275 GTB ? Son corps Fastback Scaglietti conçu par Pininfarina, avec son nez souriant et ses branchies en forme de requin, est sensuel et pur, dépourvu de tout encombrement inutile.

12 cylindres de 300 chevaux

Cette voiture est un véritable objet d’art, il suffit de regarder les photos de notre galerie pour s’en convaincre. Avec un moteur 12 cylindres poussé à 300 chevaux (contre 280 cv pour la version 275 GTB) qui pouvait atteindre les 268 km/h en avalant le 0 à 100 km/h en 6,5s et une ligne à couper le souffle, cette 275 GTB/4 peut vous emmener dans un univers parallèle baigné de soleil qui résume l’ère « Dolce Vita » des années 1960 en un seul coup sur la pédale d’accélérateur délicieusement longue.

C’est miraculeux à quel point la position légèrement inclinée du siège du conducteur délicat, associée au tableau de bord et au pare-brise enveloppants, contribue à rendre la 275 à long nez si petite lors de ses déplacements. Lancez un V12 imposant développant 300 CV et des tonnes de couple, vous obtenez un Gran Turismo vraiment rapide aux sensations impressionnantes. Rider sur les routes d’Europe ? Pas de stress tout se fera sans transpiration. À l’assaut de la route alpine menant à votre chalet en hauteur, nous vous souhaitons bonne chance pour effacer le sourire de votre visage.

Pas besoin de rétrograder pour doubler

Il y a un dynamisme inhérent à la 275 GTB, qui ne compromet pas les références Grand Touring de la voiture. Le grand volant cerclé de bois est presque vivant, se tortillant dans vos paumes et communiquant exactement ce que font les roues avant. Le couple linéaire enivrant du V12 à double arbres à cames en tête et la longue course de la pédale d’accélérateur signifient que vous n’avez pas trop à vous soucier de rétrograder pour dépasser d’autres voitures.

Avons-nous mentionné le bruit ? C’est sensationnel : une symphonie sonore de puissance et d’âme.

Cette 275 GTB/4 aux spécifications européennes, numéro de châssis 10911, a quitté l’usine Ferrari en janvier 1968 et a été livrée via l’agent officiel Ferrari à Florence, Renato Nocentini. Non seulement la peinture audacieuse Giallo Fly et la sellerie Nero Connolly étaient spécifiées sur le bon de commande, mais aussi les jantes en alliage Campagnolo en option, qui donnaient à la Gran Turismo conçue par Pininfarina plus d’airs de sportivité et de modernité que les jantes Borrani traditionnelles.

De l’Italie aux USA

Renata Melani de la ville toscane de Pistoia en Italie est considérée comme la première propriétaire, bien qu’il soit probable que Melani ait acheté la voiture spécifiquement afin de l’exporter. Cet exemplaire parmi les 330 « Four Cams » construits a reçu le numéro d’immatriculation italien « PT 74849 », bien qu’il ne soit pas resté longtemps en Toscane. En avril 1968, Melani a vendu sa Ferrari au Docteur Morris « Sandy » Arthur Sonderegger, un médecin américain de Reno, Nevada, qui a rapidement fait exporter la voiture aux États-Unis.

Sonderegger aimait clairement posséder cette Ferrari jaune vif, et cela a dû faire une forte impression chez les notables de Reno, « La plus grande petite ville du monde ». Lorsqu’il a immatriculé la 275 GTB/4 au Nevada le 17 juin 1974, la nouvelle plaque d’immatriculation indiquait de manière amusante « MY SIN » (« mon péché). Une Ferrari 12 cylindres a toujours été un plaisir décadent.

45 000 km de plaisir

Sonderegger a conservé le châssis 10911 pendant plus de trois décennies jusqu’en 2001, l’entretenant régulièrement chez Intrepid Motors à Reno et la conduisant pendant de nombreux kilomètres heureux, plus de 45 000 pour être précis. Cette propriété dans la durée témoigne de la soif de vivre passionnément manifestée par Sonderegger. Il est décédé en 2012 à l’âge de 100 ans.

Le troisième et dernier propriétaire de cette Ferrari 275 GTB/4, un Américain basé en Angleterre, a acquis la voiture en octobre 2001. Avant d’être exportée vers la villa du propriétaire en Italie, cette Ferrari a été envoyée à l’atelier Sacio Enterprises de Javier Sacio à San Diego pour être repeinte.

Rénovation

L’occasion a été saisie pour entreprendre plusieurs autres travaux à ce stade. La suspension a été remplacée, le système de freinage a été reconstruit et les carburateurs Weber ont été démontés et refaits à neuf, tout comme la pompe à essence mécanique d’origine. Enfin, le moteur a été entièrement restauré et équipé d’arbres à cames profilés Ferrari 412 MI.

En novembre 2010, le châssis 10911 a été importé et enregistré au Royaume-Uni sous le numéro « PPV 47E ». Un peu plus d’une décennie plus tard, la maison Gilardo a le privilège de proposer cette fabuleuse 275 GTB directement de son troisième propriétaire en 53 ans.

Un exemple de restauration

Après la livraison de la voiture au siège de Belchers Farm, Girardo & Co, la maison de vente a invité l’éminent historien britannique de Ferrari et juge du concours Keith Bluemel à découvrir et inspecter la voiture. Et il a été très impressionné par son état et sa provenance. « À mon avis, c’est un très bon exemple de modèle restauré » a-t-il indiqué.

Le châssis 10911 est vraiment un exemple fantastique du vénéré « Four-Cam », dont 330 exemplaires ont été construits. Seulement trois propriétaires, une couleur radieuse, et présenté dans les spécifications exactes de son départ d’usine en 1968, ce qui est un vrai plus dans le monde d’aujourd’hui.

Une place merveilleuse

Son corps fluide, félin et jaune est exactement comme il se doit, avec tous les identificateurs subtils et les bizarreries d’une 275 GTB. Le nez, par exemple, arbore un sourire dont nous défierions quiconque de ne pas tomber amoureux. L’intérieur Nero Connolly de la Ferrari est également d’une finition exquise et constitue une place vraiment merveilleuse pour s’asseoir.

Il n’est pas étonnant que la 275 GTB/4 ait conquis le cœur de tant de légendes, de Sophia Loren à Steve McQueen, en passant par Miles Davis et Peter Sellers. Saurez-vous résister au charme indéniable de cette italienne ? Pour avoir plus de détails cliquez sur ce lien.

Le prix n’est pas communiqué; il est sur demande pour les éventuels acheteurs.

NOTRE GALERIE PHOTOS (Crédit : Girardo©)

Crédit photo : Girardo©

Étiquettes : Ferrari