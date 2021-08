Il y a 30 ans sortait le “Black Album” de Metallica

Le “Black Album” de Metallica fête aujourd’hui ses 30 ans. Sorti le 12 août 1991, il s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires, se plaçant parmi les 20 meilleures ventes d’albums dans le monde. Un opus révolutionnaire dans le monde du métal.

Le 12 août 1991, un album tout noir arrivait dans les bacs comme on le disait à l’époque. Une pochette noire, un serpent en bas à droite et le titre de l’album, en haut à gauche : METALLICA. À l’instar d’un “Back In Black » sorti 11 ans plus tôt, ce “Metallica” regorgeait de tubes, du premier au dernier morceau. Et comme AC/DC avec Back in Black, Metallica donnait naissance avec cet album au titre éponyme au disque référence de leur carrière.

AC/DC a vendu plus de 50 millions de son chef d’œuvre, Metallica 30 millions. Les australiens se plaçaient en seconde place de la meilleure vente d’albums au monde derrière le “Thriller” de Mickael Jackson, Metallica dans les 20 meilleures ventes internationales. De nombreux groupes connaissent ce phénomène durant leur vie ; Eagles avec “Hotel California” (32 millions de ventes), les Bee Gees avec “Saturday Night Fever” (40 millions), les Pink Floyd et “The Wall” (30 millions) sans oublier “The Dark Side Of The Moon” et ses 47 millions d’albums vendus, Led Zeppelin avec son “Led Zeppelin IV” (37 millions) parmi d’autres.

5e album de Metallica, le Black Album marquait un virage dans le style du groupe, avec des morceaux plus courts, plus lents, carrés, plus mélodieux (avec 2 ballades inoubliables : The Unforgiven et Nothing Else Matters) et tout compte fait plus Rock. Une recette qui a cartonné puisqu’à ce jour, cet album est la plus grosse vente du groupe, devant Master Of Puppets sorti en 1986 (23 millions d’albums vendus) et And Justice For All sorti en 1988 (19 millions de ventes).

À l’occasion des 30 ans du Black Album, une réédition remasterisée sortira le 10 septembre prochain, sous différents formats ; coffret luxe avec 2 vinyles, picture-disc, trois Live en vinyle, 14 CD, 6 DVD, un livre relié de 120 pages et des lithographies.

En plus de cette re-sortie sortira l’album “The Metallica Blacklist”, dans lequel 50 artistes reprennent les 12 morceaux du Black Album (voir liste ci-dessous). Tous les bénéfices de cette Blacklist seront reversés à des œuvres caritatives.

Liste des morceaux repris et artistes :

Alessia Cara & THE WARNING – (Enter Sandman)

Mac DeMarco – (Enter Sandman)

GHOST – (Enter Sandman)

Juanes – (Enter Sandman)

Rina Sawayama – (Enter Sandman)

WEEZER – (Enter Sandman)

Sam Fender – (Sad But True)

Jason Isbell – (Sad But True)

Mexican Institute Of Sound Feat. La Perla & Gera MX – (Sad But True)

ROYAL BLOOD – (Sad But True)

ST VINCENT – (Sad But True)

White Reaper – (Sad But True)

YB – (Sad But True)

BIFFY CLYRO – (Holier Than Thou)

THE CHATS – (Holier Than Thou)

OFF ! – (Holier Than Thou)

PUP – (Holier Than Thou)

Corey Taylor – (Holier Than Thou)

CAGE THE ELEPHANT – (The Unforgiven)

Vishal Dadlani, Divine, SHOR POLICE – (The Unforgiven)

DIET CIG – (The Unforgiven)

FLATBUSH ZOMBIES – (The Unforgiven)

HA*ASH – (The Unforgiven)

José Madero – (The Unforgiven)

Moses Sumney – (The Unforgiven)

J Balvin – (Wherever I May Roam)

Chase & Status Feat. BackRoad Gee – (Wherever I May Roam)

THE NEPTUNES – (Wherever I May Roam)

Jon Pardi – (Wherever I May Roam)

SebAstian – (Don’t Tread On Me)

PORTUGAL. THE MAN – (Don’t Tread On Me)

VOLBEAT – (Don’t Tread on Me)

THE HU – (Through The Never)

Tomi Owó – (Through The Never)

Phoebe Bridgers – (Nothing Else Matters)

Miley Cyrus Feat. Watt, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo, Chad Smith – (Nothing Else Matters)

Dave Gahan – (Nothing Else Matters)

Mickey Guyton – (Nothing Else Matters)

Dermot Kennedy – (Nothing Else Matters)

Mon Laferte – (Nothing Else Matters)

Igor Levit – (Nothing Else Matters)

MY MORNING JACKET – (Nothing Else Matters)

PG ROXETTE – (Nothing Else Matters)

Darius Rucker – (Nothing Else Matters)

Chris Stapleton – (Nothing Else Matters)

TRESOR – (Nothing Else Matters)

GOODNIGHT TEXAS – (Of Wolf And Man)

IDLES – (The God That Failed)

Imelda May – (The God That Failed)

Cherry Glazerr – (My Friend Of Misery)

Izïa – (My Friend Of Misery)

Kamasi Washington – (My Friend Of Misery)

Rodrigo & Gabriela – (The Struggle Within)







